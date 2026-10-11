Oleaginoasele precum nucile, migdalele, alunele sau fisticul par alimente rezistente, dar nu se păstrează la nesfârșit. Denumite generic „nuci”, acestea au un conținut ridicat de grăsimi nesaturate care le face vulnerabile la căldură, lumină, aer și umezeală, iar în timp pot deveni râncede, arată Southern Living. Procesul apare atunci când uleiurile naturale din nuci se degradează. Rezultatul poate fi un miros neplăcut, gust amar sau săpunos și o calitate mult mai slabă a produsului.

Cum îți dai seama că nucile nu mai sunt bune

Înainte de a folosi nucile într-un desert, într-o salată sau pur și simplu ca gustare, merită verificate câteva semne simple. Un miros stătut, de mucegai sau neobișnuit este primul indiciu. Gustul amar ori „săpunos” poate indica, de asemenea, râncezirea.

Și aspectul contează. Dacă apar urme vizibile de mucegai, decolorări sau un strat uleios suspect la suprafață, este mai sigur ca nucile să fie aruncate. Specialiștii recomandă prudență atunci când există dubii privind prospețimea produsului.

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Oleaginoasele cu mai multe grăsimi se strică mai repede

Nu toate tipurile se păstrează la fel de bine. Nucile românești, nucile de macadamia și semințele de pin au un conținut mai mare de grăsimi și tind să râncezească mai repede.

În schimb, migdalele, arahidele și alunele de pădure rezistă, în general, mai mult.

Și modul de procesare contează. Nucile prăjite sunt mai vulnerabile decât cele crude, deoarece căldura afectează uleiurile naturale și poate accelera degradarea. De aceea, o soluție poate fi cumpărarea nucilor crude și prăjirea unor cantități mici, pe măsură ce sunt consumate.

Cămara este potrivită doar pentru păstrarea pe termen scurt

Dacă urmează să fie consumate relativ repede, nucile pot fi păstrate în cămară, cu condiția să fie puse într-un recipient bine închis și ferite de lumină și surse de căldură.

Pentru o perioadă mai lungă, frigiderul este o alegere mai bună, în special pentru sortimentele bogate în grăsimi, precum nucile, macadamia sau semințele de pin. Temperaturile mai scăzute încetinesc oxidarea uleiurilor. Recipientul trebuie însă să fie etanș, deoarece nucile pot absorbi mirosurile din frigider.

Cea mai bună soluție pentru cantități mari

Pentru nucile cumpărate în cantități mai mari, congelarea poate prelungi considerabil perioada de păstrare. Potrivit specialiștilor, majoritatea tipurilor de nuci pot fi ținute la congelator până la aproximativ un an, fără modificări semnificative de textură sau aromă. Ideal este să fie porționate în pungi sau recipiente pentru congelare, bine închise și etichetate cu data depozitării. La nevoie, pot fi folosite direct din congelator în unele preparate sau lăsate să ajungă la temperatura camerei înainte de consum.

Pe scurt, nucile nu trebuie tratate ca un aliment care poate rămâne luni întregi într-o pungă deschisă, în dulap. Cu cât sunt mai bine protejate de căldură, aer și umezeală, cu atât își păstrează mai mult gustul și textura.