Nucile se pot strica mai repede decât crezi / Cum recunoști semnele că sunt râncezite și unde trebuie păstrate pentru a rezista mai mult

11 oct. 2026, FoodLife
Nucile se pot strica mai repede decât crezi / Cum recunoști semnele că sunt râncezite și unde trebuie păstrate pentru a rezista mai mult
FOTO: Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Cum îți dai seama că nucile nu mai sunt bune
  2. Oleaginoasele cu mai multe grăsimi se strică mai repede
  3. Cămara este potrivită doar pentru păstrarea pe termen scurt
  4. Cea mai bună soluție pentru cantități mari

Oleaginoasele precum nucile, migdalele, alunele sau fisticul par alimente rezistente, dar nu se păstrează la nesfârșit. Denumite generic „nuci”, acestea au un conținut ridicat de grăsimi nesaturate care le face vulnerabile la căldură, lumină, aer și umezeală, iar în timp pot deveni râncede, arată Southern Living. Procesul apare atunci când uleiurile naturale din nuci se degradează. Rezultatul poate fi un miros neplăcut, gust amar sau săpunos și o calitate mult mai slabă a produsului.

Cum îți dai seama că nucile nu mai sunt bune

Înainte de a folosi nucile într-un desert, într-o salată sau pur și simplu ca gustare, merită verificate câteva semne simple. Un miros stătut, de mucegai sau neobișnuit este primul indiciu. Gustul amar ori „săpunos” poate indica, de asemenea, râncezirea.

Și aspectul contează. Dacă apar urme vizibile de mucegai, decolorări sau un strat uleios suspect la suprafață, este mai sigur ca nucile să fie aruncate. Specialiștii recomandă prudență atunci când există dubii privind prospețimea produsului.

- articolul continuă mai jos -

Oleaginoasele cu mai multe grăsimi se strică mai repede

Nu toate tipurile se păstrează la fel de bine. Nucile românești, nucile de macadamia și semințele de pin au un conținut mai mare de grăsimi și tind să râncezească mai repede.

În schimb, migdalele, arahidele și alunele de pădure rezistă, în general, mai mult.

Și modul de procesare contează. Nucile prăjite sunt mai vulnerabile decât cele crude, deoarece căldura afectează uleiurile naturale și poate accelera degradarea. De aceea, o soluție poate fi cumpărarea nucilor crude și prăjirea unor cantități mici, pe măsură ce sunt consumate.

Cămara este potrivită doar pentru păstrarea pe termen scurt

Dacă urmează să fie consumate relativ repede, nucile pot fi păstrate în cămară, cu condiția să fie puse într-un recipient bine închis și ferite de lumină și surse de căldură.

Pentru o perioadă mai lungă, frigiderul este o alegere mai bună, în special pentru sortimentele bogate în grăsimi, precum nucile, macadamia sau semințele de pin. Temperaturile mai scăzute încetinesc oxidarea uleiurilor. Recipientul trebuie însă să fie etanș, deoarece nucile pot absorbi mirosurile din frigider.

Cea mai bună soluție pentru cantități mari

Pentru nucile cumpărate în cantități mai mari, congelarea poate prelungi considerabil perioada de păstrare. Potrivit specialiștilor, majoritatea tipurilor de nuci pot fi ținute la congelator până la aproximativ un an, fără modificări semnificative de textură sau aromă. Ideal este să fie porționate în pungi sau recipiente pentru congelare, bine închise și etichetate cu data depozitării. La nevoie, pot fi folosite direct din congelator în unele preparate sau lăsate să ajungă la temperatura camerei înainte de consum.

Pe scurt, nucile nu trebuie tratate ca un aliment care poate rămâne luni întregi într-o pungă deschisă, în dulap. Cu cât sunt mai bine protejate de căldură, aer și umezeală, cu atât își păstrează mai mult gustul și textura.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

FoodLife
10 oct.
„Nonna maxxing”, trendul prin care Generația Z redescoperă gătitul acasă / Mai puține comenzi, mai multe rețete de familie și mese pregătite în tihnă
„Nonna maxxing”, trendul prin care Generația Z redescoperă gătitul acasă / Mai puține comenzi, mai multe rețete de familie și mese pregătite în tihnă
FoodLife
09 oct.
VIDEO | Transformarea uluitoare a lui Bodo (Proconsul), după ce a slăbit 54 de kilograme: „Dacă înainte puteam să mănânc 7, 8, 10 mici sau 4 sarmale, pentru că aveam un stomac supradimensionat, acum mănânc un singur mic sau sarma”
VIDEO | Transformarea uluitoare a lui Bodo (Proconsul), după ce a slăbit 54 de kilograme: „Dacă înainte puteam să mănânc 7, 8, 10 mici sau 4 sarmale, pentru că aveam un stomac supradimensionat, acum mănânc un singur mic sau sarma”
FoodLife
08 oct.
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
FoodLife
07 oct.
La 100 de ani, Natalie Groeger spune că afinele, dansul și optimismul fac parte din rutina ei: „Încerc să cred că lucrurile vor merge bine”
La 100 de ani, Natalie Groeger spune că afinele, dansul și optimismul fac parte din rutina ei: „Încerc să cred că lucrurile vor merge bine”
FoodLife
07 oct.
Te chinuie tusea? Mierea, cimbrul și ghimbirul se numără printre alimentele care pot calma simptomele / Ce efect are, în schimb, ananasul
Te chinuie tusea? Mierea, cimbrul și ghimbirul se numără printre alimentele care pot calma simptomele / Ce efect are, în schimb, ananasul
Recomandări
Mediafax
Amestecul de cafea măcinată și bicarbonat de sodiu: la ce folosește și când este recomandat
G4Media
Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
Atenție la sticlele de apă! Avertismentul unei americance cu privire la români
Mediafax Spania
Trucul prin care poți lua UN BAGAJ GRATUIT în avion!
CSID
Cum se aerisesc corect caloriferele înainte de venirea frigului. Greșeala pe care trebuie să o eviți când pornești centrala
CSID
Prof. Vlad Ciurea avertizează: oboseala creierului poate ascunde probleme grave. Semnele de AVC care nu trebuie ignorate