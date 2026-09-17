Sezonul conservelor pentru iarnă a început, iar cei care pregătesc din timp borcanele cu murături pot găsi în această perioadă legume românești la prețuri accesibile.

Pentru cei care vor să pună murături, lista de cumpărături include gogoșari, castraveți, gogonele, varză, conopidă, dar și condimentele necesare pentru borcane, produse pe care le găsești la Carrefour, la Târgul de produse pentru murături, ce are loc în perioada 16-22 septembrie în hipermarketuri.

Peste 100 de producători locali participă la târg

Prospețimea e acasă la Carrefour, retailerul cu cea mai mare amprentă locală, de peste 2.000 de producători români. La acest târg, selecția reunește produse de la peste 100 de producători locali, precum cei din programul Grădina Noastră, dedicat agricultorilor locali: Vărăști, Zarand, Malu Spart, Însurăței și Brezoaele.

Accentul este pus pe o alimentație sănătoasă, bazată pe produse de sezon și adaptată ritmului natural al producției. Așadar, în această perioadă, atenția se îndreaptă către recoltele specifice toamnei și pregătirile pentru iarnă.

Legume românești pentru borcanele de iarnă

Oferta include legume provenite de la producători locali, cu prețuri care pornesc de la 1,49 lei/kg.

Printre produsele disponibile se numără:

varză albă, 1,49 lei/kg

castraveți cornichon, 2,99 lei/kg

gogonele, 2,99 lei/kg

gogoșari, 6,99 lei/kg

conopidă, 5,99 lei/kg

păstârnac rădăcină, 4,99 lei/kg

Legumele pot fi cumpărate atât pentru rețetele clasice de murături asortate, cât și pentru conserve individuale, în funcție de preferințele fiecărei familii.

Și condimentele necesare sunt la ofertă

Târgul include și produse care completează lista pentru murături. Borcanele, oțetul, foile de dafin, mărarul sau piperul sunt disponibile la prețuri reduse în perioada campaniei.

Printre ofertele menționate în catalog se află:

oțet din alcool Simpl, 2,84 lei, cu o reducere de 20%;

foi de dafin Simpl, 0,84 lei, cu reducere de 20%;

mărar mărunțit Simpl, 0,71 lei, redus de la 0,89 lei;

râșniță de piper în 4 culori Carrefour Classic, 5,59 lei, redusă de la 6,99 lei.

Oferta este disponibilă în hipermarketurile participante în perioada 16-22 septembrie, în limita stocului disponibil și poate fi consultată și în catalogul online sau din aplicația Act for Good.

Pentru cei care pregătesc murături în cantități mai mari, perioada este una potrivită pentru a cumpăra dintr-o singură rundă atât legumele, cât și ingredientele de bază necesare pentru conserve.

Dacă ai cumpărat deja legumele pentru sezonul rece, le poți transforma într-un amestec clasic de murături asortate. Combinația de gogonele, castraveți, gogoșari, conopidă și varză este ușor de pregătit și poate fi adaptată în funcție de gust și de dimensiunea borcanelor.

Murături asortate pentru iarnă. Rețetă simplă

Ingrediente

Pentru un borcan de aproximativ 5 litri:

1 kg de gogonele

500 g castraveți cornichon

2-3 gogoșari

500 g conopidă

câteva frunze de varză albă

4-5 căței de usturoi

2-3 foi de dafin

1 lingură de boabe de piper

1 lingură de boabe de muștar

câteva tije de mărar uscat

Pentru saramură:

1 litru de apă

30 g de sare neiodată

Mod de preparare

Spală bine toate legumele și lasă-le să se scurgă. Desfă conopida în buchețele, taie gogoșarii în bucăți potrivite și pregătește gogonelele și castraveții.

Pe fundul borcanului pune câteva tije de mărar, apoi așază legumele în straturi, alternând gogonelele, castraveții, gogoșarii și conopida. Printre ele adaugă usturoiul, foile de dafin, boabele de piper și cele de muștar.

Pentru saramură, dizolvă sarea în apă și toarnă lichidul peste legume, astfel încât acestea să fie complet acoperite. Închide borcanul și păstrează-l într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.

Murăturile au nevoie de timp pentru fermentare și pot fi consumate după ce s-au acrit suficient, în funcție de temperatura la care sunt păstrate.

Rețeta poate fi ajustată ușor, în funcție de legumele preferate și de cantitatea de murături pe care vrei să o pregătești pentru iarnă.