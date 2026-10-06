Boabele de lupin, consumate tradițional mai ales în centrul și sudul Italiei, câștigă popularitate în întreaga țară. Cererea în creștere susține extinderea culturilor, iar producătorii și cercetătorii caută soiuri mai puțin amare, care ar putea avea și utilizări mai largi în industria alimentară și în hrana animalelor, relatează Mediafax Italia.

Lupinul rămâne un produs de nișă în Italia, însă evoluția pieței indică o schimbare a obiceiurilor de consum. Gustarea este apreciată pentru aportul de proteine și fibre și pentru conținutul redus de amidon.

Potrivit informațiilor prezentate în sursa citată, suprafețele agricole cultivate cu lupin în Italia au crescut cu 75% în ultimii ani. Dacă în trecut consumul era concentrat în special în regiunile centrale și sudice, cererea este acum mai răspândită la nivel național.

Lupinul, apreciat pentru proteine și fibre

Boabele de lupin sunt leguminoase cu un conținut ridicat de proteine. În cazul boabelor uscate, acesta poate ajunge până la aproximativ 40%, ceea ce le face interesante atât pentru alimentația umană, cât și pentru hrana animalelor.

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În plus, lupinul furnizează fibre și are un conținut relativ redus de amidon. Aceste caracteristici au contribuit la interesul crescut pentru leguminoase în contextul dezvoltării produselor pe bază de plante.

În 2025, vânzările de produse pe bază de plante au crescut cu 36%, potrivit datelor menționate în materialul de origine. Evoluția nu înseamnă însă că lupinul a devenit un produs de larg consum, ci că acesta începe să ocupe un loc mai vizibil într-o piață interesată de surse alternative de proteine.

Cercetătorii caută soiuri mai puțin amare

Una dintre principalele probleme ale lupinului este gustul amar al anumitor soiuri. Pentru consumul alimentar, boabele trebuie procesate corespunzător, iar cercetătorii lucrează la dezvoltarea unor soiuri cu un nivel mai redus al compușilor responsabili pentru gustul amar.

Aceste soiuri ar putea extinde utilizarea lupinului în industria alimentară. În același timp, conținutul ridicat de proteine îl face interesant și ca alternativă parțială la soia importată pentru hrana animalelor.

Extinderea culturilor de lupin în Italia vine astfel într-un moment în care industria alimentară caută surse locale de proteine și materii prime care pot fi integrate în produse pe bază de plante.

Pentru consumatori, boabele de lupin sunt întâlnite în special ca gustare, dar pot fi utilizate și ca ingredient în diverse preparate. Popularitatea lor rămâne, deocamdată, mult sub cea a altor leguminoase, însă creșterea suprafețelor cultivate și interesul pentru proteinele vegetale le oferă un spațiu tot mai mare pe piața italiană.