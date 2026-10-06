Gustarea care câștigă teren în Italia: boabele de lupin, tot mai căutate pentru conținutul ridicat de proteine

06 oct. 2026, Nutriție
Gustarea care câștigă teren în Italia: boabele de lupin, tot mai căutate pentru conținutul ridicat de proteine
Foto: Envato Elements
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Lupinul, apreciat pentru proteine și fibre
  2. Cercetătorii caută soiuri mai puțin amare

Boabele de lupin, consumate tradițional mai ales în centrul și sudul Italiei, câștigă popularitate în întreaga țară. Cererea în creștere susține extinderea culturilor, iar producătorii și cercetătorii caută soiuri mai puțin amare, care ar putea avea și utilizări mai largi în industria alimentară și în hrana animalelor, relatează Mediafax Italia.

Lupinul rămâne un produs de nișă în Italia, însă evoluția pieței indică o schimbare a obiceiurilor de consum. Gustarea este apreciată pentru aportul de proteine și fibre și pentru conținutul redus de amidon.

Potrivit informațiilor prezentate în sursa citată, suprafețele agricole cultivate cu lupin în Italia au crescut cu 75% în ultimii ani. Dacă în trecut consumul era concentrat în special în regiunile centrale și sudice, cererea este acum mai răspândită la nivel național.

Lupinul, apreciat pentru proteine și fibre

Boabele de lupin sunt leguminoase cu un conținut ridicat de proteine. În cazul boabelor uscate, acesta poate ajunge până la aproximativ 40%, ceea ce le face interesante atât pentru alimentația umană, cât și pentru hrana animalelor.

- articolul continuă mai jos -

În plus, lupinul furnizează fibre și are un conținut relativ redus de amidon. Aceste caracteristici au contribuit la interesul crescut pentru leguminoase în contextul dezvoltării produselor pe bază de plante.

În 2025, vânzările de produse pe bază de plante au crescut cu 36%, potrivit datelor menționate în materialul de origine. Evoluția nu înseamnă însă că lupinul a devenit un produs de larg consum, ci că acesta începe să ocupe un loc mai vizibil într-o piață interesată de surse alternative de proteine.

Cercetătorii caută soiuri mai puțin amare

Una dintre principalele probleme ale lupinului este gustul amar al anumitor soiuri. Pentru consumul alimentar, boabele trebuie procesate corespunzător, iar cercetătorii lucrează la dezvoltarea unor soiuri cu un nivel mai redus al compușilor responsabili pentru gustul amar.

Aceste soiuri ar putea extinde utilizarea lupinului în industria alimentară. În același timp, conținutul ridicat de proteine îl face interesant și ca alternativă parțială la soia importată pentru hrana animalelor.

Extinderea culturilor de lupin în Italia vine astfel într-un moment în care industria alimentară caută surse locale de proteine și materii prime care pot fi integrate în produse pe bază de plante.

Pentru consumatori, boabele de lupin sunt întâlnite în special ca gustare, dar pot fi utilizate și ca ingredient în diverse preparate. Popularitatea lor rămâne, deocamdată, mult sub cea a altor leguminoase, însă creșterea suprafețelor cultivate și interesul pentru proteinele vegetale le oferă un spațiu tot mai mare pe piața italiană.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
06 oct.
Sucurile îndulcite, alimentele ultraprocesate si alcoolul, cei mai mari dușmani ai siluetei. Dr Laura Panait : Pot influența rezultatele analizelor și evoluția anumitor boli
Sucurile îndulcite, alimentele ultraprocesate si alcoolul, cei mai mari dușmani ai siluetei. Dr Laura Panait : Pot influența rezultatele analizelor și evoluția anumitor boli
Nutriție
05 oct.
VIDEO | George Stanciu, antrenor de fitness în Barcelona: Ar trebui să rezolvăm cauza, nu doar să slăbim, dar să ne și menținem
VIDEO | George Stanciu, antrenor de fitness în Barcelona: Ar trebui să rezolvăm cauza, nu doar să slăbim, dar să ne și menținem
Nutriție
04 oct.
Un măr pe zi ține medicul departe? Ce se întâmplă la nivelul microbiomului intestinal atunci când consumi zilnic acest fruct / Explicația dieteticienilor
Un măr pe zi ține medicul departe? Ce se întâmplă la nivelul microbiomului intestinal atunci când consumi zilnic acest fruct / Explicația dieteticienilor
Retail
04 oct.
Franța pregătește o taxă pe zahăr / Croissantele și prăjiturile artizanale ar putea fi scutite / Proiectul ar viza în principal produsele procesate și preambalate vândute în supermarketuri
Franța pregătește o taxă pe zahăr / Croissantele și prăjiturile artizanale ar putea fi scutite / Proiectul ar viza în principal produsele procesate și preambalate vândute în supermarketuri
Nutriție
04 oct.
Rădăcinoasele: Cum le mâncăm dacă vrem să slăbim sau avem diabet? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână
Rădăcinoasele: Cum le mâncăm dacă vrem să slăbim sau avem diabet? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână
Recomandări
Mediafax
Gustarea care FACE FURORI în Italia și are beneficii URIAȘE pentru sănătate
G4Media
Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
Economedia
AnimaWings: afaceri în creștere, dar pierderi de 111 milioane de lei și datorii de 157 milioane de lei / Restanțe de 11 milioane de lei către ANAF / Compania are și peste 10.000 de litigii, aeronave indisponibile și o tranzacție de 50% în incertitudine
Mediafax Italia
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
Mediafax Spania
5 super-idei de mic dejun... spaniol. Ce combinații recomandă un nutriționist?!
CSID
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CSID
Patru zodii care încep săptămâna cu dreptul. Oportunități importante apar încă din primele zile

Cele mai noi articole

Agricover lansează Agricover Pay, o platformă financiară dedicată fermierilor. Investiția ajunge la 12 milioane de lei / Andrei Vasile (Agericover Payments): „Este o soluție complementară soluțiilor bancare”
Agricover lansează Agricover Pay, o platformă financiară dedicată fermierilor. Investiția ajunge la 12 milioane de lei / Andrei Vasile (Agericover Payments): „Este o soluție complementară soluțiilor bancare”
Marea Britanie, nepregătită pentru o criză alimentară. Experții avertizează: „Avem nevoie de o schimbare de sistem: să producem mai multă hrană, să dezvoltăm sisteme regionale mai diversificate și să avem depozitare la mai multe niveluri”
Marea Britanie, nepregătită pentru o criză alimentară. Experții avertizează: „Avem nevoie de o schimbare de sistem: să producem mai multă hrană, să dezvoltăm sisteme regionale mai diversificate și să avem depozitare la mai multe niveluri”
VIDEO | Mai puțini clienți individuali, dar sprijin din evenimente /Alex Dumitru descrie un an greu de anticipat la restaurantul din Singureni
VIDEO | Mai puțini clienți individuali, dar sprijin din evenimente /Alex Dumitru descrie un an greu de anticipat la restaurantul din Singureni
VIDEO | Ionuț Porcaru, director al Băncii Locale de Alimente din Sectorul 6: E nevoie de educție la consumatorul privat. Acolo e cea mai mare risipă
VIDEO | Ionuț Porcaru, director al Băncii Locale de Alimente din Sectorul 6: E nevoie de educție la consumatorul privat. Acolo e cea mai mare risipă
FOTO | Alina Kelemen a lăsat America pentru Cluj și a adus cu ea gustul de New York. Cum a transformat bagelul într-o afacere de familie: „Eu știam cum să-l mănânc, nu știam să-l fac” / „La început, oamenii îl vedeau doar ca pe un covrig”
FOTO | Alina Kelemen a lăsat America pentru Cluj și a adus cu ea gustul de New York. Cum a transformat bagelul într-o afacere de familie: „Eu știam cum să-l mănânc, nu știam să-l fac” / „La început, oamenii îl vedeau doar ca pe un covrig”