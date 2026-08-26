Balonarea și unele tulburări digestive sunt relativ frecvente la persoanele cărora li s-a îndepărtat vezica biliară (colecistectomie). Totuși, nu apar la toată lumea și intensitatea lor variază. Pe de altă parte, e important să știm că aceste simptome nu apar doar în cazul litiazei biliare („pietrele la fiere”), a explicat, pentru G4Food, dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, membru în conducerea Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie
“Vezica biliară are rolul de a stoca și concentra bila, pe care o eliberează în intestin atunci când mănânci, în special alimente bogate în grăsimi. După îndepărtarea vezicii biliare, ficatul continuă să producă bilă în mod normal, însă bila curge continuu în intestin, în loc să fie eliberată în cantități mai mari doar în timpul mesei.
Această schimbare poate duce la:
Senzația de digestie lentă sau greață apare, cel mai frecvent, în special în primele luni după operație”, declară dr. Daciana Toma.
Se estimează că între 5-20% dintre persoanele care au făcut colecistectomie experimentează simptome digestive persistente (cunoscute uneori ca sindrom postcolecistectomie). Pentru majoritatea, simptomele sunt ușoare și se ameliorează în timp, pe măsură ce organismul se adaptează.
Printre cele mai frecvente declanșatoare se numără:
De multe ori sunt utile:
Dacă diareea este persistentă, uneori medicul poate prescrie medicamente care leagă acizii biliari.
Este recomandat să mergi, urgent, la medic, dacă apar:
“Astfel de simptome pot indica și o altă problemă, nefiind caracteristice doar lipsei vezicii biliare
De exemplu, aceleași simptome pot avea și alte cauze, precum:
Dacă simptomele au început după operație, nu înseamnă automat că sunt cauzate de colecistectomie. Contează mult când au apărut, ce simptome predomină și dacă sunt legate de anumite alimente. De aceea se impune, urgent, un control medical, pentru a se stabili cauza clară a acestora și instituirea tratamentului corect”, explică dr. Daciana Toma.
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