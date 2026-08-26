Balonarea și unele tulburări digestive sunt relativ frecvente la persoanele cărora li s-a îndepărtat vezica biliară (colecistectomie). Totuși, nu apar la toată lumea și intensitatea lor variază. Pe de altă parte, e important să știm că aceste simptome nu apar doar în cazul litiazei biliare („pietrele la fiere”), a explicat, pentru G4Food, dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, membru în conducerea Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie

De ce apar, uneori, aceste simptome, după colecistectomie

“Vezica biliară are rolul de a stoca și concentra bila, pe care o eliberează în intestin atunci când mănânci, în special alimente bogate în grăsimi. După îndepărtarea vezicii biliare, ficatul continuă să producă bilă în mod normal, însă bila curge continuu în intestin, în loc să fie eliberată în cantități mai mari doar în timpul mesei.

Această schimbare poate duce la:

Balonare – digestia grăsimilor poate fi mai puțin eficientă, iar flora intestinală și fermentația se pot modifica.

Diaree, mai ales după mese bogate în grăsimi – excesul de bilă care ajunge continuu în colon poate irita mucoasa intestinală.

Gaze și disconfort abdominal – unele persoane devin mai sensibile la anumite alimente.

- articolul continuă mai jos -

Senzația de digestie lentă sau greață apare, cel mai frecvent, în special în primele luni după operație”, declară dr. Daciana Toma.

Cât de frecvente sunt astfel de simptome, după colecistectomie

Se estimează că între 5-20% dintre persoanele care au făcut colecistectomie experimentează simptome digestive persistente (cunoscute uneori ca sindrom postcolecistectomie). Pentru majoritatea, simptomele sunt ușoare și se ameliorează în timp, pe măsură ce organismul se adaptează.

Ce alimente pot agrava simptomele, după colecistectomie

Printre cele mai frecvente declanșatoare se numără:

alimentele foarte grase sau prăjite;

mesele copioase;

alcoolul (chiar și în cantități mici la unele persoane);

cafeaua (la unele persoane);

alimentele foarte condimentate;

uneori ceapa, usturoiul, varza, fasolea sau băuturile carbogazoase, dacă există o predispoziție la balonare.

Sfaturi alimentare ce pot ajuta

De multe ori sunt utile:

mese mai mici și mai dese;

reducerea grăsimilor, mai ales la o singură masă;

creșterea treptată a aportului de fibre (nu brusc);

hidratarea corespunzătoare;

identificarea alimentelor care declanșează simptomele și evitarea lor.

evitarea consumului (excesiv) de alcool

Dacă diareea este persistentă, uneori medicul poate prescrie medicamente care leagă acizii biliari.

În ce situații se impune, urgent, control medical

Este recomandat să mergi, urgent, la medic, dacă apar:

dureri abdominale intense sau persistente;

febră;

icter (îngălbenirea pielii sau a ochilor);

scădere inexplicabilă în greutate;

sânge în scaun;

diaree severă care durează mai multe săptămâni.

constipația alternează cu diareea

Ce alte boli se pot afla în spatele acestor simptome

“Astfel de simptome pot indica și o altă problemă, nefiind caracteristice doar lipsei vezicii biliare

De exemplu, aceleași simptome pot avea și alte cauze, precum:

sindrom de intestin iritabil;

intoleranță la lactoză sau alte intoleranțe alimentare;

reflux/gastrită sau infecție cu H. pylori;

boală celiacă;

suprapopulare bacteriană a intestinului subțire (SIBO);

constipație;

pancreatită sau alte afecțiuni pancreatice;

probleme ale căilor biliare, inclusiv calculi rămași sau formați ulterior;

mai rar, boli inflamatorii sau alte afecțiuni digestive.

Dacă simptomele au început după operație, nu înseamnă automat că sunt cauzate de colecistectomie. Contează mult când au apărut, ce simptome predomină și dacă sunt legate de anumite alimente. De aceea se impune, urgent, un control medical, pentru a se stabili cauza clară a acestora și instituirea tratamentului corect”, explică dr. Daciana Toma.