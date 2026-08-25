Celebrul nutriționist spaniol Pablo Ojeda explică de ce dietele drastice eșuează pe termen lung și cum putem slăbi sustenabil prin adăugarea de alimente dense în nutrienți, nu prin eliminarea lor, notează ABC.

Scăderea în greutate rămâne una dintre cele mai mari provocări de nutriție, iar principala greșeală pe care o fac majoritatea oamenilor este reducerea drastică a caloriilor. Deși înfometarea poate aduce rezultate rapide pe cântar, efectul pe termen lung este adesea devastator: organismul intră într-o stare de alertă metabolică, își încetinește consumul de energie și începe să depoziteze agresiv grăsime pentru a se proteja, declanșând inevitabil efectul yo-yo.

Reputatul nutriționist spaniol Pablo Ojeda combate principiile dietelor restrictive și propune o abordare bazată pe psihologia alimentară și densitatea nutrițională.

De ce trebuie să oprești interdicțiile

Conform expertului, secretul pentru a scădea în greutate „pentru tot restul vieții” nu constă în eliminarea grupelor alimentare, ci în extinderea diversității din farfurie.

„Nu elimina alimente dacă vrei să slăbești definitiv. Nu îți interzice deserturile, nu limita drastic cantitățile și nu te pedepsi înfometându-te. Fă exact opusul”, explică Ojeda.

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Atunci când un aliment este complet interzis, creierul dezvoltă o fixație care duce, mai devreme sau mai târziu, la episoade de mâncat compulsiv. În schimb, introducerea strategică a unor ingrediente sățioase reduce natural pofta pentru opțiunile hipercalorice.

Cu ajungi la sațietate cu alimente bogate în apă și fibre

Strategia propusă de Pablo Ojeda se bazează pe includerea alimentelor cu densitate nutrițională mare și densitate calorică mică. Acestea au un volum mare, conțin cantități ridicate de apă și fibre, dar aduc puține calorii:

Legume și fructe proaspete

Cereale integrale

Leguminoase (linte, năut, fasole)

Semințe și nuci.

Aceste alimente încetinesc digestia, stabilizează nivelul de zahăr din sânge și oferă o senzație de sațietate de lungă durată. În timp, fără a impune o luptă psihologică, organismul va începe să respingă singur excesul de alimente ultraprocesate.

Rețeta pentru o siluetă de durată

Pentru a obține o reducere constantă a volumului corporal fără a compromite sănătatea, nutriționistul recomandă îmbinarea acestui stil alimentar flexibil cu mișcarea zilnică. Schimbarea focusului de la „ce nu am voie să mănânc” la „cu ce îmi hrănesc organismul” rămâne singura cale sustenabilă pentru menținerea greutății ideale.