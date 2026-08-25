Inteligența artificială a intrat foarte repede în viața noastră. O întrebăm ce să mâncăm la micul dejun, câte calorii are o masă, ce putem lua pentru balonare, cum să slăbim și chiar îi povestim ce am mâncat într-o zi și îi cerem să ne spună unde am greșit. Și trebuie să recunosc: poate fi foarte utilă. Îți poate explica, îți poate organiza informația, îți poate da idei și te poate ajuta să înțelegi mai ușor lucruri pe care altfel le-ai căuta prin zeci de articole. Și mai are 2 mari calități: e mult mai rapidă decât orice alt specialist, este acolo pentru tine și la miezul nopții, și in zilele de sărbătoare și este gratuită.

Dar există o diferență foarte mare între a folosi AI ca instrument de informare și a-l transforma în consilierul tău nutrițional.

Și aici cred că merită să fim puțin atenți.

1. Nu poate înlocui un specialist care a văzut sute sau mii de oameni în carne și oase

Un specialist cu ani de experiență nu lucrează doar cu o listă de alimente și calorii. Lucrează cu oameni.

Cu omul care spune că mănâncă „foarte puțin”, dar când stai de vorbă cu el descoperi că sare peste micul dejun, rezistă până la ora 14:00, apoi mănâncă foarte puțin la prânz și seara nu mai poate controla foamea.

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Cu femeia care spune că este „balonată de la orice”, dar când îi urmărești mesele și simptomele observi că problema nu este neapărat un aliment anume, ci cantitatea, combinațiile, viteza cu care mănâncă sau faptul că între mese ciugulește continuu.

Cu omul care spune „nu am poftă de dulce”, dar după câteva întrebări îți dai seama că în fiecare după-amiază mănâncă ceva dulce pentru că atunci este momentul în care se termină energia și începe stresul.

Astea sunt lucruri pe care experiența le învață în timp.

Un specialist bun nu citește doar ce ai scris in doua propoziții. Observă ezitările, contradicțiile, felul în care povestești, ceea ce omiți, ce se schimbă de la o întâlnire la alta. Îți pune întrebarea următoare pentru că știe că răspunsul anterior nu explică tot.

AI-ul îți răspunde la ceea ce îi spui. Foarte puțini oameni știu cum să se adreseze ca să primească sfaturi complete/echilibrate. De multe ori scriem o propoziție și căutăm un leac general. Specialistul poate observa și ceea ce nu i-ai spus.

2. Nu empatizează cu povestea ta așa cum o face un om care a trecut prin sute de situații reale

Când îmi spune o femeie: „Tania, eu știu foarte bine ce ar trebui să mănânc. Problema mea este că atunci când ajung seara acasă, după o zi întreagă cu copilul, serviciul și toate lucrurile pe care le am de făcut, nu mai pot”, eu nu aud doar „nu respectă meniul”.

Aud povestea din spatele meniului.

Poate că femeia aceea nu are nevoie de încă o listă cu 10 gustări sănătoase. Poate are nevoie să schimbăm cina. Poate are nevoie să nu mai ajungă la ora 21:00 cu o foame de lup. Poate trebuie să găsim două variante de mâncare pe care să le poată avea în frigider când nu mai are chef să gătească.

Un robot poate să îți spună: „Alege un iaurt grecesc cu fructe și nuci.”

Un om care te cunoaște poate să spună: „Știu că nu vei mânca asta. Hai să găsim ceva ce chiar vei putea face într-o seară de miercuri, când vii obosită acasă.”

Și diferența aceasta pare mică. În realitate, aici se află foarte mult din succesul unui program nutrițional.

3. Nu toate informațiile pe care le primești sunt 100% corecte, iar tu poți pune întrebarea greșită

Aici este una dintre capcanele cele mai mari. De obicei pe internet găsești confirmarea la orice cauți. Sau infirmarea.

AI-ul îți poate da un răspuns foarte bine formulat, foarte sigur pe el și foarte convingător. Dar asta nu înseamnă că răspunsul este automat corect pentru situația ta.

Mai mult, poți conduce conversația într-o direcție greșită doar prin întrebarea pe care o pui sau prin toate întrebările pe care i le-ai pus deja pe acest subiect.

Dacă ești convins că ai intoleranță la gluten, vei întreba despre gluten. Dacă ești convins că ai inflamație, vei întreba despre alimente antiinflamatoare. Dacă ești convins că te îngrașă lactatele, vei căuta informații despre lactate.

Poți găsi explicații pentru aproape orice. „De ce mă balonează pâinea?”, „de ce îmi face rău cafeaua?”, „de ce nu slăbesc din cauza hormonilor?”, „de ce trebuie să elimin glutenul?”, „de ce trebuie să țin post intermitent?”

Problema este că, dacă pornești de la o presupunere greșită, poți construi peste ea o explicație foarte complicată și foarte convingătoare dar total incorecta pentru tine.

Un ecran nu îți poate urmări corpul așa cum o face un specialist care te vede periodic

Nutriția nu este o fotografie făcută într-o singură zi. Este un proces. Nu îți rezolvi sau repari relația cu mâncarea citind un text. Vorbind cu un specialist empatic? Da, asta poate fi soluția ta salvatoare. Pentru că în spatele unui mâncat compulsiv se află de multe ori durere. Iar asta e ceva ce un ecran nu o să simtă niciodată.

La prima întâlnire poate îmi spui că dormi bine. După trei săptămâni îmi spui că de fapt te trezești de patru ori pe noapte. La început spui că nu îți este foame dimineața. Peste o lună observăm că ai început să mănânci micul dejun și că nu mai ai aceleași episoade de foame seara.

Poate greutatea nu se mișcă, dar circumferința taliei scade. Poate ai început să ai tranzit mai bun. Poate nu mai ai aceleași pofte. Poate ai mai multă energie sau pur si simplu ti-ai mai redus tot zgomotul din cap pe acest subiect.

Un specialist care te vede periodic poate pune toate aceste informații cap la cap. Și poate spune: „Nu schimbăm nimic încă. Hai să mai vedem două săptămâni.” Sau, dimpotrivă: „Aici ceva nu se leagă. Cred că trebuie să investigăm mai departe.”

AI-ul poate analiza datele pe care i le dai. Dar dacă tu nu știi ce date sunt importante, analiza poate porni dintr-o bază incompletă. Și uneori tocmai această bază incompletă ne face să credem că avem nevoie de încă o dietă, când de fapt avem nevoie de o evaluare mai bună a problemei sau pur si simplu de a rezolva alta problema care duce la probleme cu mâncarea.

5. Pentru că oamenii nu se îngrașă și nu rămân supraponderali pentru că nu știu ce să mănânce

Asta cred că este una dintre cele mai mari confuzii din nutriție. Majoritatea oamenilor știu deja că ar fi bine să mănânce mai multe legume. Știu că ar fi bine să nu mănânce dulciuri în fiecare seară. Știu că apa este mai bună decât sucul. Știu că ar fi bine să se miște. Nu lipsa informației este problema. Problema este să faci lucrurile acestea într-o zi obișnuită din viața ta.

Când ai dormit patru ore. Când copilul este bolnav. Când ai avut o zi proastă la serviciu. Când ai ajuns acasă la 20:30. Când frigiderul este gol. Când soțul comandă pizza. Când ai avut o săptămână întreagă în care ai simțit că nu ai făcut nimic pentru tine. Atunci nu mai este suficient să știi că „o cină sănătoasă ar trebui să conțină proteină, legume și carbohidrați complecși” Trebuie să poți să o și faci. De aceea, un plan bun de nutriție nu este cel care arată cel mai bine pe hârtie. Este cel pe care îl poți respecta când viața ta nu arată ca într-o zi perfectă.

Uneori soluția nu este să mai adăugăm informație. Este să simplificăm si cateodata chiar sa nu mai intrebam de mai multe ori acelasi lucru in speranta unui alt raspuns care sa fie mai pe placul nostru. Să avem trei variante de mic dejun pe care chiar le mâncăm. Două cine de urgență. O listă de cumpărături realistă. O strategie pentru weekend. O soluție pentru zilele în care nu avem chef să gătim.

Și aici intervine, poate, cea mai importantă diferență dintre informație și consiliere nutrițională. AI-ul îți poate spune foarte bine ce ar fi bine să faci. Un specialist bun te ajută să descoperi de ce nu reușești să faci acel lucru și cum îl putem adapta vieții tale reale.

Eu nu cred că trebuie să ne fie frică de inteligența artificială. Din contră. Cred că este un instrument extraordinar, dacă îl folosim cu cap și, mai ales, dacă nu înlocuim cu el toți specialiștii de care avem nevoie în viața noastră: de la doamna care ne ajută la curățenie, la instalator, tâmplar, psiholog, preot sau medic.

Putem să o întrebăm ce conține un aliment, să ne explice un termen medical, să ne dea idei pentru o cină rapidă sau să ne ajute să înțelegem mai bine o informație.

Dar când vorbim despre corpul tău, istoricul tău, simptomele tale, relația ta cu mâncarea și motivele pentru care nu reușești să menții schimbările, eu nu aș renunța atât de repede la omul din fața mea.