Alimentația echilibrată este un pilon esențial pentru menținerea sănătății noastre. O știu bine experții din domeniul medical și al nutriției, care subliniază de ceva timp că alegerile noastre culinare ne pot ajuta să ne simțim mai bine și să ne prelungim speranța de viață. De altfel, unii consideră mâncarea drept „medicina viitorului”, datorită capacității ei de a preveni bolile și de a întări sistemul imunitar prin beneficiile pe care le aduce, relatează ABC.

Unul dintre promotorii fervenți ai acestei idei este Dan Buettner, autor și colaborator National Geographic. Jurnalistul este considerat un veritabil guru al longevității după ce a cercetat așa-numitele „Zone Albastre”. Termenul, creat de demograful Michel Poulain, se referă la regiunile din lume unde oamenii ating în mod frecvent vârste excepționale, depășind 100 de ani.

În deceniile dedicate studiului, specialistul american a descoperit că există mai multe obiceiuri asociate cu o viață centenară, printre care se numără, evident, și alimentația. Buettner explică pe larg aceste concluzii în cartea sa, Secretul Zonelor Albastre, precum și în documentarul Netflix Trăiește până la 100 de ani: Secretele zonelor albastre.

O întrebare frecventă pe care o primește este legată de cantitatea optimă de carne pe care ar trebui să o consumăm pentru a ne menține tineri și a ne prelungi viața. Conform cercetărilor efectuate în cele cinci Zone Albastre: Sardinia (Italia), Okinawa (Japonia), Loma Linda (SUA), Icaria (Grecia) și Nicoya (Costa Rica), consumul acestui aliment influențează direct longevitatea.

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Ce cantitate de carne ar trebui să consumăm pentru o viață mai lungă

În aceste regiuni ale lumii, unde populația depășește frecvent pragul de 100 de ani, carnea este considerată mai degrabă „o garnitură decât un aliment de bază”. În medie, locuitorii de aici „o consumă de obicei doar de cinci ori pe lună”, ceea ce înseamnă mai puțin de 10 kilograme de carne pe an de persoană.

„În Zonele Albastre, carnea este mai mult o garnitură decât un aliment de bază. De obicei, se consumă doar de cinci ori pe lună”, explică Dan Buettner, expert în longevitate

Cifra este surprinzătoare când o comparăm cu obiceiurile din alte țări, cum ar fi Statele Unite, unde un cetățean consumă în medie „aproape 110 kilograme de carne pe an”. „Asta echivalează cu o cadă plină de animale moarte”, a punctat expertul, subliniind diferența uriașă de 100 de kilograme care se reflectă direct în speranța de viață.

Cu toate că datele arată o legătură clară între consumul redus de carne și longevitate, Buettner nu îndeamnă la eliminarea ei completă, ci la limitarea aportului după modelul Zonelor Albastre. „Nu cred că este necesar să renunți definitiv la carne pentru a-ți maximiza speranța de viață”, recunoaște el.

Totuși, expertul insistă pe reducerea semnificativă a consumului comparativ cu media din țările occidentale: „Oamenilor le place carnea, așa că, dacă vrei să o mănânci, limitează-te la o dată pe săptămână sau mai puțin, pentru a te alinia cu cele mai longevive populații din lume.”

În plus, într-unul dintre clipurile sale virale, Buettner recomandă eliminarea definitivă a anumitor produse de origine animală și ultraprocesate. Potrivit acestuia, mezelurile și carnea procesată „nu ar trebui să intre niciodată în bucătăria ta”, deoarece consumul lor „este asociat cu riscul de cancer”, regulă ce se aplică și băuturilor carbogazoase cu zahăr, snacksurilor sărate sau dulciurilor ambalate.