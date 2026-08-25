Un studiu recent al Universității din Sydney arată cum alcoolul păcălește creierul, declanșând un apetit intens pentru alimente sărate și ultraprocesate, relatează ABC.

Alcoolul, fie că vorbim despre o bere rece alături de cartofi prăjiți, măsline și nuci, fie despre un pahar de vin însoțit de brânzeturi maturate și mezeluri, pare o simplă plăcere culinară nevinovată. În realitate, un grup de cercetători de la Centrul Charles Perkins din cadrul Universității din Sydney a demonstrat că în spatele acestor alegeri culinare se află un mecanism biologic clar.

Studiul, publicat în revista de specialitate Obesity Reviews, explică modul în care consumul de alcool alterează modul în care creierul procesează foamea, determinând aportul caloric excesiv și, implicit, creșterea în greutate.

„Capcana proteică” și hormonul care dictează poftele

Până acum, se credea că mâncatul la băutură este cauzat doar de deshidratare sau de dezinhibarea generală. Cercetătorii australieni au descoperit însă că alcoolul activează căi biologice care cresc nivelul hormonului FGF21, un regulator cheie al apetitului și al aportului de proteine.

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Când nivelul FGF21 crește, organismul reorientează poftele către alimente bogate în gustul umami (al cincilea gust, intensiv-savuros). Deși umami se găsește natural în carne, pește, roșii coapte sau brânzeturi maturate, el este adăugat artificial în majoritatea snackurilor industriale.

Alimentele ultraprocesate și sărate acționează ca o „capcană proteică”: păcălesc creierul că urmează să primească proteine, deși oferă aproape exclusiv carbohidrați rafinați și grăsimi. Pentru că organismul nu primește proteinele pe care le caută, semnalul de foame rămâne activ, ceea ce duce la episoadele clasice de mâncat compulsiv din timpul nopții sau de a doua zi.

Ce ar trebui să mâncăm când bem. Mai puțin dulce, mai mult sărat

Analizând datele privind obiceiurile alimentare, cercetătorii au observat două tipare clare:

Scăderea apetitului pentru dulce. Hormonul FGF21 taie pofta de zahăr în prezența alcoolului.

Compensarea prin volum. Cu cât gustările disponibile sunt mai sărace în proteine reale, cu atât cantitatea totală de mâncare consumată este mai mare.

Ce recomandă nutriționiștii

Pentru a evita excesul de calorii goale la o ieșire în oraș, experții recomandă înlocuirea alimentelor ultraprocesate cu gustări din alimente integrale, bogate în proteine. Printre cele mai bune alternative pentru masă se numără:

Năutul copt și condimentat

Somonul afumat sau creveții

Mezelurile slabe și de calitate, preferabil cele preparate în casă

Nuci și semințe neprăjite în ulei industrial.

Așadar, pofta de cipsuri sau pizza la o bere nu este doar o lipsă de voință, ci un semnal biologic manipulat de alcool, un detaliu pe care acum îl cunoaștem și putem lua măsuri făcând alegeri mai sănătoase.