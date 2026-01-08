Nu tot usturoiul este la fel, chiar dacă aspectul este, oarecum, identic. Conținutul de alicină – substanța activă din el – depinde de sol, ritmul de creștere și depozitare. Dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist medicină de familie, explică diferența dintre tipurile de usturoi și atrage atenția asupra unui lucru: “corpul nu mănâncă eticheta, ci mănâncă… biochimie”

De ce contează de unde vine usturoiul pe care îl mănânci?

“Contează proveninența usturoiului pe care îl mănânci, pentru că substanța activă din el – alicina – care apare când rupi cățelul de usturoi, depinde de soiul acestuia, de prospețimea lui, dar și de solul în care a fost cultivat. Multă alicină înseamnă efect metabolic real. Puțină alicină înseamnă doar mirosul specific usturoiului”, a declarat, pentru g4food.ro, dr. Vintilescu.

Usturoiul românesc este exact ce trebuie

“Usturoiul românesc este mic și iute, exact cum trebuie să fie. El crește lent, în soluri mai sărace, cu stres natural. Biochimic, stresul crește compușii sulfurici, iar rezultatul înseamnă mai multă alicină, deci efecte antiinflamatoare mai puternice, o scădere a tensiunii arteriale, un ajutor pentru ficat și pentru vasele de sânge”, spune medicul.

Usturoiul din Spania, bun pentru gătitul zilnic

„Usturoiul din Spania este mai mare, mai uniform și cu gust mai blând, ceea ce înseamnă că are mai puțină alicină. Este bun pentru gătit zilnic, pentru că este mai prietenos cu stomacul. Metabolic, el este mai… decent, dar nu are proprietăți terapeutice spectaculoase”, explică dr. Vintilescu.

Usturoiul din China, mare, dar cu beneficii mici

„Usturoiul din China este un campion la capitolul volum. Este cel mai mare, dar cu beneficii terapeutice mici. El este crescut industrial, recoltat aproape verde și tratat pentru a rezista perioade lungi. Biochimic, el are mai puțini compuși activi, mai multă apă și mai puțină alicină. Usturoiul din China arată bine, dar are puține beneficii terapeutice”, spune medicul.

De ce domină China bursa usturoiului?

„China este lider pe piața usturoiului, pentru că produce enorm, ieftin și mecanizat. Pentru că domină bursa usturoiului, China controlează cantitatea, prețul și exportul. Usturoiul nu e un condiment pentru chinezi, ci o marfă strategică și facilă. Se poate depozita ani de zile, se vinde la nivel global, deci este o afacere în care se rulează bani serioși. Da, chiar cred că se pot face averi din comerțul cu usturoi, numai că organismul primește beneficii reale doar în urma consumului de usturoi românesc”, afirmă dr. Răzvna Vintilescu.