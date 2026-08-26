9 plante aromatice pe care le poți crește în casă tot anul. De la busuioc și mentă la salvie, ce ai nevoie pentru propria grădină de pe pervaz

Cât de des cumperi o legătură de pătrunjel sau busuioc, folosești doar o parte și ajungi să arunci restul? Cultivarea plantelor aromatice în interior poate fi o soluție simplă pentru cei care vor să aibă verdețuri proaspete la îndemână, fără să aibă nevoie de o grădină, o seră sau chiar de un apartament foarte însorit.

De la busuioc și mentă până la oregano, coriandru sau salvie, mai multe plante aromatice se adaptează bine la cultivarea în ghiveci. Iată nouă dintre cele mai potrivite plante pe care le poți crește în interior pe tot parcursul anului și câteva reguli de bază pentru îngrijirea lor, potrivit Backyardgardenlover.

1. Busuiocul

Busuiocul iubește căldura, se adaptează bine la condițiile din interior și crește suficient de repede încât să poți începe recoltarea la câteva săptămâni după plantare.

Un studiu din 2020, publicat în Food Control, a arătat că busuiocul cultivat sub lumini LED pentru plante, cu cicluri intermitente de lumină, nu a prezentat diferențe notabile față de cel crescut în condiții de iluminare tradițională. Asta înseamnă că poate fi cultivat și într-o bucătărie fără lumină naturală suficientă, cu ajutorul unei surse LED adecvate.

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Pentru a-l menține sănătos, solul nu trebuie lăsat să se usuce complet. În același timp, este important să îndepărtezi mugurii florali imediat ce apar, deoarece planta își va direcționa energia către înflorire și producerea semințelor.

Menține solul constant umed, dar nu îmbibat cu apă, și recoltează frunzele din partea superioară a tulpinilor pentru a încuraja o creștere bogată și ramificată.

Busuiocul este potrivit pentru preparate italiene și thailandeze, salate și pesto. O plantă existentă poate fi înmulțită și prin butași: taie o tulpină sub un nod foliar și pune-o într-un pahar cu apă. Rădăcinile pot apărea în 7-10 zile.

2. Menta

Menta este una dintre cele mai ușor de crescut plante aromatice și tolerează niveluri mai scăzute de lumină decât multe alte plante din această categorie.

Regula importantă este să fie cultivată într-un ghiveci separat. Menta se răspândește agresiv prin stoloni subterani și poate sufoca alte plante dacă este cultivată împreună cu acestea.

Are nevoie de un recipient cu găuri de drenaj, de un sol menținut uniform umed și de recoltare regulată, pentru a rămâne deasă. O singură plantă poate fi înmulțită prin divizare.

Menta poate fi folosită în ceaiuri, cocktailuri, deserturi și preparate din bucătăria Orientului Mijlociu.

3. Arpagicul

Arpagicul este o plantă perenă și poate produce ani la rând într-un singur ghiveci. Potrivit Old Farmer’s Almanac, tolerează niveluri mai scăzute de lumină decât majoritatea plantelor aromatice culinare.

Poți tăia frunzele până la aproximativ 2,5 centimetri deasupra solului, iar planta va crește din nou. Arpagicul tolerează și aerul mai uscat din locuințele încălzite pe timpul iernii.

Este potrivit pentru ouă, cartofi copți, supe, brânzeturi cremoase și ca element final în diverse preparate.

4. Cimbrul

Cimbrul este o alegere potrivită pentru cei care uită uneori să ude plantele. Preferă ca solul să se usuce între udări și se adaptează bine la aerul mai uscat din locuințele încălzite.

Back Yard Garden Lover recomandă un amestec format din părți egale de pământ pentru cactuși și substrat obișnuit pentru ghiveci, pentru un drenaj rapid. Planta are nevoie de cât mai multă lumină și de recoltarea regulată a crenguțelor, pentru a preveni lemnificarea și reducerea productivității.

Un ghiveci de teracotă de aproximativ 15 centimetri este o alegere potrivită, deoarece materialul poros ajută la eliminarea excesului de umiditate.

Cimbrul poate fi folosit pentru fripturi, supe, tocănițe și pâine.

5. Pătrunjelul

Pătrunjelul este o plantă bienală, ceea ce înseamnă că o plantă bine îngrijită poate produce timp de aproximativ doi ani înainte de a forma semințe.

Germinarea din semințe poate dura până la trei săptămâni, iar începătorii pot avea impresia că plantarea a eșuat. O alternativă este cumpărarea unei plante deja crescute.

Pentru recoltare, taie mai întâi tulpinile exterioare și lasă centrul plantei să continue să producă frunze noi.

Pătrunjelul este potrivit pentru garnituri, tabbouleh, chimichurri, supe și sosuri.

6. Oregano

Oregano este o plantă mediteraneană care se adaptează bine la viața în interior. La fel ca cimbrul, preferă un sol mai uscat și tolerează umiditatea mai scăzută din locuințe.

Fiind o plantă perenă, poate produce ani la rând dacă este recoltată regulat și primește suficientă lumină.

Aroma oregano-ului se poate intensifica atunci când planta este supusă unui stres ușor, provocat de condițiile mai uscate. Poți folosi același tip de substrat recomandat pentru cimbru și poți cultiva cele două plante în apropiere, deoarece au nevoi similare de udare.

Oregano este potrivit pentru pizza, sosuri pentru paste, salate grecești și preparate mexicane.

7. Ceapa verde

Ceapa verde este una dintre cele mai simple plante comestibile pe care le poți crește în interior. Poți păstra capetele cu rădăcini ale unei legături de ceapă verde, le poți pune într-un borcan mic cu apă și acestea pot crește din nou.

Pentru cultivarea pe termen mai lung, capetele înrădăcinate pot fi transplantate într-un ghiveci cu sol bine drenat. Ceapa verde cultivată în pământ produce tulpini mai groase și mai aromate decât cea crescută doar în apă și poate continua să producă luni de zile.

Tolerează lumina moderată și este destul de iertătoare în cazul udării neregulate.

Poate fi folosită în preparate asiatice, supe, omlete, tacos și ca garnitură.

8. Coriandrul

Coriandrul necesită o strategie ușor diferită, deoarece poate înflori și produce semințe rapid în condiții de căldură. O singură plantare nu va dura la fel de mult ca plantele perene din această listă.

Soluția este semănarea succesivă: plantează o cantitate mică de semințe la fiecare două-trei săptămâni, pentru a avea permanent plante noi disponibile pentru recoltare.

Coriandrul germinează în aproximativ 7-10 zile și poate ajunge la dimensiunea potrivită pentru recoltare în trei-patru săptămâni. Preferă temperaturile mai răcoroase din interior în locul căldurii intense din timpul verii.

Dacă planta ajunge să producă semințe, acestea pot fi lăsate să se usuce și folosite ulterior drept condiment.

Coriandrul este potrivit pentru salsa, guacamole, curry, pho și rulouri proaspete de primăvară.

9. Salvia

Salvia este o plantă perenă rezistentă, care tolerează bine condițiile mai uscate și poate fi cultivată cu succes într-un ghiveci amplasat pe pervaz.

Are nevoie de o bună circulație a aerului și de un sol bine drenat, pentru a reduce riscul apariției făinării. Amplaseaz-o într-un loc cu cât mai multă lumină, lasă solul să se usuce între udări și evită aglomerarea plantelor.

Frunzele pot fi recoltate după nevoie, iar sursa menționează că aroma este mai intensă înainte de înflorire.

Salvia poate fi folosită în umpluturi, sosuri cu unt rumenit, preparate din porc sau pasăre și mâncăruri de toamnă.

Cum îngrijești plantele aromatice cultivate în interior

Indiferent ce plante alegi, câteva reguli generale te pot ajuta să le menții sănătoase.

Alege ghiveciul potrivit

Potrivit Fine Gardening, un ghiveci de teracotă de aproximativ 15 centimetri, cu găuri de drenaj, este potrivit pentru majoritatea plantelor aromatice cultivate în bucătărie. Teracota, fiind un material poros, ajută la eliminarea excesului de apă.

Evită ghivecele prea mari: o cantitate mare de pământ poate rămâne umedă prea mult timp și poate favoriza putrezirea rădăcinilor.

Udă plantele în funcție de nevoile lor

Multe plante aromatice preferă ca solul să se usuce parțial între udări. Poți introduce degetul aproximativ 2-3 centimetri în pământ; dacă substratul este încă umed, mai așteaptă.

Este util să grupezi plantele în funcție de necesarul de apă: busuiocul, pătrunjelul și coriandrul au nevoie de mai multă apă, în timp ce cimbrul, oregano și salvia preferă condiții mai uscate.

O lampă pentru plante poate face diferența

Potrivit studiilor, plantele aromatice cultivate în condiții optimizate de iluminare LED pot produce concentrații mai mari de uleiuri esențiale, ceea ce poate însemna o aromă și un parfum mai intense.

O sursă LED pentru plante poate transforma chiar și un raft mai întunecat într-un spațiu potrivit pentru cultivarea plantelor aromatice.

Recoltează regulat

Recoltarea frecventă ajută plantele să rămână dese, productive și aromate. Atunci când sunt lăsate să înflorească, multe plante își direcționează energia către producerea semințelor și reduc producția de frunze.

Pentru a încuraja ramificarea, poți ciupi regulat vârfurile plantelor.