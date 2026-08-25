Cum au creat medicamentele pentru slăbit o piață secundară de miliarde de dolari în industria beauty și fashion

25 aug. 2026, Articole / Reportaje
Cum au creat medicamentele pentru slăbit o piață secundară de miliarde de dolari în industria beauty și fashion
FOTO: Captură video Youtube
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Cuprins
  1. De la „Ozempic face” la oportunități comerciale
  2. De la parfumuri la garderobă

Extinderea masivă a medicamentelor din familia GLP-1 (precum Ozempic, Wegovy sau Mounjaro) nu mai reprezintă doar o revoluție medicală în tratarea obezității, ci a devenit un catalizator pentru industria de frumusețe, wellness și chiar fashion. Scăderea rapidă în greutate a milioanelor de pacienți a generat un nou profil de consumator, cu nevoi estetice complet noi, scrie G4Media.

De la „Ozempic face” la oportunități comerciale

Pierderea accelerată în greutate provoacă adesea diminuarea volumului facial și lăsarea pielii, fenomen cunoscut popular drept „Ozempic face”. Această transformare a activat rapid marile branduri de skincare și clinicile de estetică.

Producători mari precum SkinCeuticals sau Image Skincare au lansat game axate pe fermitate și redensificare facială.

Conform datelor McKinsey, 63% dintre pacienții care solicită proceduri faciale după tratamentele GLP-1 sunt clienți complet noi pentru clinicile de estetică.

Au apărut suplimente alimentare (precum Replenza) adresate utilizatorilor de GLP-1, dar și produse de wellness promovate drept „alternative naturale” la medicamentele de slăbit.

De la parfumuri la garderobă

Influența GLP-1 depășește îngrijirea pielii. Datele NielsenIQ arată o creștere de 23% a vânzărilor de parfumuri, în special cele din categoria gourmand (cu note de vanilie, ciocolată sau caramel), unii specialiști sugerând că reducerea poftelor alimentare este compensată prin plăceri olfactive.

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În plus, sectorul de fashion simte direct efectele: datele Circana indică faptul că peste 80% dintre utilizatorii acestor tratamente anticipează achiziționarea unei noi garderobe, forțând retailerii să își adapteze stocurile pentru mărimi mai mici.

Deși medicamentele au fost concepute pentru sănătate, industria de beauty a dovedit o flexibilitate ieșită din comun, transformând efectele secundare ale slăbitului într-un ecosistem comercial extrem de profitabil.

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