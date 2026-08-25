Pentru un pacient diagnosticat cu un cancer localizat în sfera ORL se schimbă multe, inclusiv modul în care acesta se alimentează. Tumorile localizate la nivelul cavității bucale, faringelui, laringelui, nasului sau sinusurilor pot afecta masticația și înghițirea, iar tratamentele oncologice pot accentua aceste probleme.

Dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică, a explicat, pentru G4Food, cum ar trebui să fie alimentația pe durata tratamentului, dar ș ice tip de alimentație ar putea ajuta la prevenirea bolii.

Practic, nutriția este o componentă importantă a îngrijirii pacientului cu cancer ORL, de la diagnostic și tratament până la recuperare.

Ce sunt cancerele ORL?

Cancerele ORL, numite și tumori de cap și gât, pot apărea în mai multe zone ale regiunii capului și gâtului. În funcție de localizare, pot provoca durere, dificultăți la mestecat sau înghițire și, implicit, reducerea aportului alimentar și scădere în greutate.

„Evaluarea nutrițională precoce este importantă pentru identificarea și prevenirea malnutriției”, explică dr. Irina Mateieș.

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Care sunt factorii de risc pentru cancerele ORL?

Fumatul și consumul de alcool se numără printre principalii factori de risc. Pentru anumite tipuri de cancer ORL, un rol important îl are și infecția cu virusul papiloma uman (HPV), explică medicul.

Alți factori pot include obezitatea, anumite obiceiuri alimentare și expunerea profesională la substanțe precum azbestul, formaldehida sau rumegușul.

“Vaccinarea împotriva HPV este una dintre măsurile de prevenție recomandate, în funcție de vârstă și de recomandările medicale”, mai spune dr. Irina Mateieș.

Alimentația poate preveni cancerul ORL?

Nu are sens să ne amăgim, pentru că orice specialist corect ne va spune, cu sinceritate, faptul că nu există un aliment care să prevină cancerul. „O alimentație echilibrată poate contribui, însă, la menținerea unei greutăți sănătoase și la reducerea riscului general de cancer. Sunt recomandate consumul de legume și alte alimente de origine vegetală, diversitatea alimentară și limitarea alimentelor ultraprocesate. La fel de importante sunt renunțarea la fumat și limitarea sau evitarea alcoolului. De asemenea, există unele cercetări care sugerează o posibilă asociere între consumul de cafea și un risc mai mic pentru anumite tipuri de cancer, însă cafeaua nu trebuie considerată o metodă de prevenție”, afirmă medicul.

Ce simptome te trimit la o evaluare medicală?

Printre simptomele care trebuie investigate dacă persistă se numără:

dificultăți la mestecat sau înghițire;

scădere inexplicabilă în greutate;

modificarea persistentă a vocii;

dureri persistente în gât;

dificultăți de respirație;

oboseală;

halenă persistentă;

modificarea fixării protezei dentare.

Evident, aceste manifestări nu înseamnă automat cancer, dar persistența lor justifică o evaluare medicală.

De ce devine dificilă alimentația pe durata tratamentului cancerelor ORL?

„Tratamentul cancerului ORL poate include chirurgie, radioterapie, chimioterapie și, în anumite situații, imunoterapie.

Efectele adverse pot afecta alimentația și hidratarea. Pacienții care au deja probleme de înghițire sau au pierdut în greutate înainte de tratament pot avea un risc mai mare de malnutriție și pierdere de masă musculară. Monitorizarea greutății, a aportului alimentar și a simptomelor este importantă pe tot parcursul tratamentului”, explică dr. Irina Mateieș.

Radioterapia și alimentația, în cancerele ORL

Radioterapia la nivelul capului și gâtului poate modifica gustul, reduce saliva și provoca durere sau dificultăți la înghițire. Pot apărea, de asemenea, secreții groase în gât, inflamații ale mucoasei, greață sau candidoză.

„În funcție de simptome, alimentele moi, pasate sau lichide pot fi mai ușor tolerate. În situațiile în care alimentația orală nu mai asigură necesarul, echipa medicală poate recomanda gastrostomia. Decizia este individualizată”, spune medicul.

Chimioterapia poate schimba gustul și apetitul

Greața, vărsăturile, modificările gustului și mirosului, diareea, constipația sau lipsa poftei de mâncare sunt efecte ce pot apărea în timpul chimioterapiei.

„Nu există o dietă universală pentru chimioterapie. Recomandările trebuie adaptate tratamentului, simptomelor și toleranței fiecărui pacient”, explică dr. Mateieș.

Alimentația după operație

Operațiile pentru cancerul ORL pot afecta masticația și înghițirea. În funcție de intervenție, pot apărea durere, gură uscată, modificări ale gustului, trismus sau dificultăți de înghițire.

Recuperarea poate necesita colaborarea dintre medic, nutriționist sau dietetician și specialistul în terapia deglutiției.

Ce se întâmplă după terminarea tratamentului?

„Finalizarea tratamentului cancerului ORL nu înseamnă întotdeauna revenirea imediată la alimentația obișnuită. Problemele de înghițire, xerostomia sau modificările gustului pot persista.

Pentru pacienții care au slăbit semnificativ, obiectivul nu este doar recâștigarea kilogramelor. Refacerea masei musculare și a forței fizice este la fel de importantă, iar activitatea fizică adaptată poate face parte din recuperare”, spune specialista în nutriție oncologică.

Stilul de viață după tratament

După tratamentul pentru cancer ORL, sunt importante:

renunțarea la fumat;

evitarea alcoolului;

menținerea unei greutăți sănătoase;

alimentația variată și echilibrată;

activitatea fizică adaptată;

monitorizarea problemelor de masticație și înghițire;

respectarea controalelor medicale.

Nutriția, parte din îngrijirea pacientului care suferă de cancer ORL

„Nutriția face parte din îngrijirea pacientului care suferă de cancer ORL, de la diagnostic până la recuperare. Tumora și tratamentul pot afecta alimentația, favorizând scăderea în greutate și pierderea masei musculare.

Evaluarea nutrițională precoce, adaptarea alimentelor și gestionarea efectelor adverse pot ajuta la menținerea unei stări nutriționale bune.

Nu există însă o dietă universală pentru cancerul ORL. Recomandările trebuie personalizate în funcție de diagnostic, tratament, simptome și starea fiecărui pacient”, a declarat dr. Irina Mateieș.