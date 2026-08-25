Autoritatea belgiană pentru siguranța alimentară (AFSCA) a confirmat cel mai mare focar de infectare cu Salmonella din istoria țării, generat de o fermă de păsări din regiunea Flandra. Cel puțin 306 persoane au fost diagnosticate până în prezent, însă numărul real al cazurilor este estimat a fi mult mai mare, mulți bolnavi având simptome ușoare care nu au necesitat testare, relatează Agerpres.
Deși bacteria este întâlnită frecvent în Belgia, reprezentanții AFSCA au precizat că nu s-au mai confruntat niciodată cu o extindere de o asemenea amploare. Până în acest moment nu au fost raportate decese.
Salmoneloza este o infecție alimentară cauzată de bacterii din genul Salmonella. Se manifestă de obicei prin diaree, febră și crampe abdominale.
Specialiștii reamintesc că prepararea termică corespunzătoare a ouălor (până când albușul și gălbenușul devin solide) distruge bacteria și elimină riscul de îmbolnăvire.
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