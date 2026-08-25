Focar de salmonelă în Belgia. Peste 300 de îmbolnăviri după consumul de ouă contaminate

25 aug. 2026, Articole / Reportaje
Focar de salmonelă în Belgia. Peste 300 de îmbolnăviri după consumul de ouă contaminate
FOTO: Magnific
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Cuprins
  1. Măsurile luate de autorități și impactul pe piață
  2. Despre bacteria Salmonella și măsurile de prevenție

Autoritatea belgiană pentru siguranța alimentară (AFSCA) a confirmat cel mai mare focar de infectare cu Salmonella din istoria țării, generat de o fermă de păsări din regiunea Flandra. Cel puțin 306 persoane au fost diagnosticate până în prezent, însă numărul real al cazurilor este estimat a fi mult mai mare, mulți bolnavi având simptome ușoare care nu au necesitat testare, relatează Agerpres.

Deși bacteria este întâlnită frecvent în Belgia, reprezentanții AFSCA au precizat că nu s-au mai confruntat niciodată cu o extindere de o asemenea amploare. Până în acest moment nu au fost raportate decese.

Măsurile luate de autorități și impactul pe piață

  • Proceduri de urgență: Contaminarea a fost detectată inițial în luna mai, ducând la închiderea unei hale. Ulterior, pe 10 august, autoritățile au închis întreaga fermă și au sacrificat toate păsările.
  • Retragerea produselor de la raft: Producătorul vizat, compania Laerco BV, a distribuit aproximativ 2 milioane de ouă potențial contaminate în magazine din Belgia și Luxemburg.
  • Avertisment pentru consumatori: Autoritățile sanitare din ambele țări au dispus retragerea imediată de pe piață. Totuși, există riscul ca o parte din loturile afectate să se afle încă în frigiderele populației.
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Despre bacteria Salmonella și măsurile de prevenție

Salmoneloza este o infecție alimentară cauzată de bacterii din genul Salmonella. Se manifestă de obicei prin diaree, febră și crampe abdominale.

Specialiștii reamintesc că prepararea termică corespunzătoare a ouălor (până când albușul și gălbenușul devin solide) distruge bacteria și elimină riscul de îmbolnăvire.

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