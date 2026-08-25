Bei cafea zilnic? Un studiu a descoperit schimbări neașteptate în grăsimea corporală și masa musculară

25 aug. 2026, Nutriție
Bei cafea zilnic? Un studiu a descoperit schimbări neașteptate în grăsimea corporală și masa musculară
Foto Unsplash
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Cafeaua ar putea influența organismul mai profund decât se credea până acum. Persoanele care consumă mai multă cafea au mai puțină grăsime corporală și mai multă masă musculară, arată un studiu realizat în Finlanda, transmite MEDIAFAX.

Cercetătorii au observat și diferențe hormonale între bărbați și femei.

Studiul a fost realizat de cercetători de la Universitatea din Oulu, din Finlanda, o țară cu un consum foarte ridicat de cafea. Echipa a analizat datele a 2.264 de persoane în vârstă de 46 de ani, participante la proiectul Northern Finland Birth Cohort 1966.

Cercetătorii au urmărit legătura dintre obiceiurile de consum al cafelei, compoziția corporală, markerii cardiometabolici și hormonii sexuali, potrivit ScienceDaily.

Rezultatele arată că persoanele cu un consum mai mare de cafea aveau mai puțină grăsime corporală totală și viscerală și, în același timp, o masă musculară mai mare. Diferențele au fost observate inclusiv în cazul persoanelor cu un indice de masă corporală asemănător.

Consumatorii de cafea au avut mai puțină grăsime și mai multă masă musculară

Un consum mai ridicat de cafea a fost asociat și cu niveluri mai scăzute ale unor aminoacizi legați de rezistența la insulină, un factor de risc pentru diabetul de tip 2.

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La bărbați, asocierile au fost mai clare. Consumul de cafea a fost legat de un profil glucoză-insulină mai favorabil și de niveluri mai ridicate ale testosteronului total. De asemenea, a fost asociat cu valori mai mari ale globulinei care leagă hormonii sexuali, cunoscută drept SHBG.

În schimb, testosteronul liber a fost ușor mai scăzut în cazul bărbaților care consumau mai multă cafea.

La femei, tiparul a fost mai discret. Consumul ridicat de cafea a fost asociat în principal cu creșterea nivelului de SHBG și cu scăderea androgenilor liberi.

„Cafeaua este băută zilnic de milioane de oameni, dar știm surprinzător de puține lucruri despre cum interacționează cu metabolismul și hormonii noștri”, spune Luca Verroest, autorul principal al studiului.

Cercetătorii subliniază că studiul arată o asociere, nu o relație de cauzalitate

Autorii precizează că rezultatele arată o asociere, nu o relație directă de cauzalitate. Prin urmare, nu se poate spune, deocamdată, că consumul de cafea produce direct aceste schimbări în organism.

Echipa lucrează în prezent la studii pe modele animale, urmând ca ipoteza să fie testată ulterior și pe oameni.

Rezultatele au fost publicate în European Journal of Nutrition.

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