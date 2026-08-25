Finalul campaniei de recoltare a cerealelor păioase în județul Olt aduce cifre excelente de producție, dar mari provocări financiare pentru agricultori. Deși precipitațiile au favorizat obținerea unor randamente bune, creșterea costurilor de producție și prețurile mici de achiziție lasă fermierii aproape fără profit, a declarat Ion Drăgoi, directorul Direcției Agricole Județene (DAJ) Olt pentru Agerpres.

Producțiile medii înregistrate în județ

Grâu: 7.000 kg/ha (pe o suprafață de 145.000 de hectare).

Orz: 5.000 kg/ha (20.000 de hectare).

Rapiță: 3.500 kg/ha (15.500 de hectare), cu vârfuri locale de până la 6.000 kg/ha în zonele unde s-a aplicat o tehnologie avansată.

Calitatea grâului și presiunea prețurilor

Marea majoritate a grâului recoltat anul acesta nu îndeplinește parametrii necesari pentru panificație (proteină de 10-12%, gluten de 21-22%, masă hectolitrică de 75), fiind încadrat la categoria furajer.

Prețul oferit la depozit variază între 0,85 și 0,90 lei/kg. După scăderea cheltuielilor cu transportul și combustibilul, suma efectivă încasată de fermieri scade frecvent sub 0,80 lei/kg.

Costurile mari de producție erodează profitul

Investiția necesară pentru un hectar cultivat corespunzător ajunge la 4.000 – 4.500 de lei:

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Inputuri (75% din total): Îngrășămintele, erbicidele și pesticidele reprezintă principala cheltuială.

Carburant: Prețul ridicat al motorinei mărește suplimentar costurile pentru lucrările agricole și pregătirea terenului.

„Comparativ cu anul trecut, prețurile de valorificare au rămas la fel, dar a crescut cheltuiala pe hectar. Chiar și cu subvenția APIA, de aproximativ 180 de euro, situația economică este dificilă. Dacă o ținem tot așa, deja au început multe falimente în agricultură”, a avertizat directorul DAJ Olt, Ion Drăgoi.