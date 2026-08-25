Finalul campaniei de recoltare a cerealelor păioase în județul Olt aduce cifre excelente de producție, dar mari provocări financiare pentru agricultori. Deși precipitațiile au favorizat obținerea unor randamente bune, creșterea costurilor de producție și prețurile mici de achiziție lasă fermierii aproape fără profit, a declarat Ion Drăgoi, directorul Direcției Agricole Județene (DAJ) Olt pentru Agerpres.
Marea majoritate a grâului recoltat anul acesta nu îndeplinește parametrii necesari pentru panificație (proteină de 10-12%, gluten de 21-22%, masă hectolitrică de 75), fiind încadrat la categoria furajer.
Prețul oferit la depozit variază între 0,85 și 0,90 lei/kg. După scăderea cheltuielilor cu transportul și combustibilul, suma efectivă încasată de fermieri scade frecvent sub 0,80 lei/kg.
Investiția necesară pentru un hectar cultivat corespunzător ajunge la 4.000 – 4.500 de lei:
„Comparativ cu anul trecut, prețurile de valorificare au rămas la fel, dar a crescut cheltuiala pe hectar. Chiar și cu subvenția APIA, de aproximativ 180 de euro, situația economică este dificilă. Dacă o ținem tot așa, deja au început multe falimente în agricultură”, a avertizat directorul DAJ Olt, Ion Drăgoi.
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