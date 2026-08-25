Fructele bogate în melatonină, recomandate de nutriționiști ca alternativa naturală la suplimentele de somn. 4 fructe pe care ar trebui să le consumi seara

25 aug. 2026, Nutriție
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Fructele bogate în melatonină, recomandate de nutriționiști ca alternativa naturală la suplimentele de somn. 4 fructe pe care ar trebui să le consumi seara
Colaj foto: G4Food
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Restabilirea ritmului circadian după călătorii sau schimbări de program nu necesită întotdeauna suplimente alimentare. Mulți adulți nu au nevoie de dozele mari de melatonină sintetizată din pastile, producția naturală a organismului putând fi stimulată direct prin alimentație și igiena somnului, informează Eating Well citat de Mediafax.

Pe lângă evitarea ecranelor, a luminii puternice, a alcoolului și a meselor copioase înainte de culcare, nutriționiștii recomandă introducerea în dietă a patru fructe bogate în melatonină și compuși precursori.

Cele 4 fructe care ajută la un somn rapid și odihnitor

Cireșele/vișinele

Atât cireșele, cât și vișinele conțin melatonină în mod natural. Studiile arată că sucul de vișine crește nivelul de melatonină din organism, îmbunătățind durata și eficiența somnului.

Mango

Sursă naturală de melatonină și vitamina B6. Această vitamină solubilă în apă este esențială pentru conversia triptofanului în melatonină. De asemenea, consumul de mango proaspăt sprijină controlul glicemiei și sensibilitatea la insulină.

Bananele

Pe măsură ce se coc, bananele acumulează niveluri mai ridicate de melatonină și triptofan. Bogate și în vitamina B6 și potasiu, bananele foarte coapte reprezintă gustarea ideală de seară pentru relaxarea musculară și stimularea somnului.

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Kiwi

Consumul a două fructe de kiwi cu o oră înainte de culcare influențează nivelul de serotonină, ajutând la adormirea mai rapidă și la îmbunătățirea calității somnului pe parcursul nopții.

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