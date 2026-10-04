Înțelegerea termenelor de valabilitate este importantă pentru reducerea risipei alimentare, atât în gospodării, cât și în companii. Nicoleta Clep, reprezentanta Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a explicat diferențele la dezbaterea G4Media „Antirisipă, soluții pentru economisire”.

Aceasta a arătat că data limită de consum și data durabilității minimale au semnificații diferite. Confundarea lor poate duce la aruncarea unor produse care ar putea fi utilizate, dar și la interpretări greșite privind siguranța alimentelor. „Sunt doi termeni care creează confuzie și la nivelul operatorilor, dar cu atât mai mult la nivelul consumatorilor”, a declarat Nicoleta Clep.

Două termene cu semnificații diferite

Reprezentanta ANSVSA a explicat că data limită de consum se referă la alimente perisabile. În intervenția sa, ea a oferit exemple precum carnea refrigerată și peștele proaspăt. Pentru această categorie, a subliniat necesitatea respectării datei stabilite pentru consum. Mesajul privind reducerea risipei nu echivalează cu o recomandare de depășire a termenului de siguranță.

Separat, Nicoleta Clep a descris categoria alimentelor pentru care producătorul indică data durabilității minimale. Ea a menționat orezul, pastele și conservele printre exemplele discutate.

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Potrivit explicațiilor sale, această dată nu trebuie interpretată în același mod ca data limită de consum. Posibilitatea utilizării unor produse după data durabilității minimale reprezintă una dintre distincțiile pe care autoritatea încearcă să le clarifice.

Informarea trebuie să ajungă și la operatorii alimentari

Nicoleta Clep a arătat că responsabilitatea informării privește întregul lanț alimentar, de la producția primară până la consumator. În acest circuit sunt implicați atât operatorii economici, cât și instituțiile publice. „Cred că conștientizarea cetățenilor, a operatorilor din domeniul alimentar referitor la această risipă alimentară este elementul cheie pentru soluționare”, a afirmat reprezentanta ANSVSA.

Ea a precizat că autoritatea a elaborat broșuri și a publicat informații despre diminuarea risipei. Printre materialele prezentate se numără informații despre donații și despre măsurile pe care operatorii le pot aplica.

Campaniile de informare au fost derulate și prin direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din județe. Potrivit Nicoletei Clep, autoritatea a elaborat inclusiv o fișă de verificare, disponibilă pe site-ul instituției.

Prețul redus nu înlocuiește cerințele de siguranță

În aceeași intervenție, reprezentanta ANSVSA a explicat că verificările instituției urmăresc siguranța alimentelor. Ea a menționat că inspectorii au întâlnit și situații cu produse expuse spre comercializare, inclusiv la preț redus, care nu trebuiau destinate consumului uman. Vânzarea cu reducere a fost discutată ca măsură de diminuare a risipei, în contextul respectării siguranței alimentare. Nicoleta Clep a subliniat, totodată, că există alimente care pot fi donate.

Înțelegerea corectă a termenelor de pe etichetă rămâne, în explicația sa, necesară atât pentru protejarea consumatorului, cât și pentru valorificarea produselor. Informarea operatorilor și a publicului face parte din această abordare.