VIDEO | Nicoleta Clep, ANSVSA: Termenele de pe etichetele alimentelor creează confuzie / Diferența dintre data limită de consum și durabilitatea minimală contează în combaterea risipei

04 oct. 2026, Stop risipă
Foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Două termene cu semnificații diferite
  2. Informarea trebuie să ajungă și la operatorii alimentari
  3. Prețul redus nu înlocuiește cerințele de siguranță

Înțelegerea termenelor de valabilitate este importantă pentru reducerea risipei alimentare, atât în gospodării, cât și în companii. Nicoleta Clep, reprezentanta Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a explicat diferențele la dezbaterea G4Media „Antirisipă, soluții pentru economisire”.

Aceasta a arătat că data limită de consum și data durabilității minimale au semnificații diferite. Confundarea lor poate duce la aruncarea unor produse care ar putea fi utilizate, dar și la interpretări greșite privind siguranța alimentelor. „Sunt doi termeni care creează confuzie și la nivelul operatorilor, dar cu atât mai mult la nivelul consumatorilor”, a declarat Nicoleta Clep.

Două termene cu semnificații diferite

Reprezentanta ANSVSA a explicat că data limită de consum se referă la alimente perisabile. În intervenția sa, ea a oferit exemple precum carnea refrigerată și peștele proaspăt. Pentru această categorie, a subliniat necesitatea respectării datei stabilite pentru consum. Mesajul privind reducerea risipei nu echivalează cu o recomandare de depășire a termenului de siguranță.

Separat, Nicoleta Clep a descris categoria alimentelor pentru care producătorul indică data durabilității minimale. Ea a menționat orezul, pastele și conservele printre exemplele discutate.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit explicațiilor sale, această dată nu trebuie interpretată în același mod ca data limită de consum. Posibilitatea utilizării unor produse după data durabilității minimale reprezintă una dintre distincțiile pe care autoritatea încearcă să le clarifice.

Informarea trebuie să ajungă și la operatorii alimentari

Nicoleta Clep a arătat că responsabilitatea informării privește întregul lanț alimentar, de la producția primară până la consumator. În acest circuit sunt implicați atât operatorii economici, cât și instituțiile publice. „Cred că conștientizarea cetățenilor, a operatorilor din domeniul alimentar referitor la această risipă alimentară este elementul cheie pentru soluționare”, a afirmat reprezentanta ANSVSA.

Ea a precizat că autoritatea a elaborat broșuri și a publicat informații despre diminuarea risipei. Printre materialele prezentate se numără informații despre donații și despre măsurile pe care operatorii le pot aplica.

Campaniile de informare au fost derulate și prin direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din județe. Potrivit Nicoletei Clep, autoritatea a elaborat inclusiv o fișă de verificare, disponibilă pe site-ul instituției.

Prețul redus nu înlocuiește cerințele de siguranță

În aceeași intervenție, reprezentanta ANSVSA a explicat că verificările instituției urmăresc siguranța alimentelor. Ea a menționat că inspectorii au întâlnit și situații cu produse expuse spre comercializare, inclusiv la preț redus, care nu trebuiau destinate consumului uman. Vânzarea cu reducere a fost discutată ca măsură de diminuare a risipei, în contextul respectării siguranței alimentare. Nicoleta Clep a subliniat, totodată, că există alimente care pot fi donate.

Înțelegerea corectă a termenelor de pe etichetă rămâne, în explicația sa, necesară atât pentru protejarea consumatorului, cât și pentru valorificarea produselor. Informarea operatorilor și a publicului face parte din această abordare.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Video
04 oct.
Socata făcută acasă poate ajunge să conțină alcool după doar 2-3 zile / Ionuț Sava, producător Socata Artizanală: „Dacă vă oprește poliția, s-ar putea să conțină alcool” / VIDEO
Socata făcută acasă poate ajunge să conțină alcool după doar 2-3 zile / Ionuț Sava, producător Socata Artizanală: „Dacă vă oprește poliția, s-ar putea să conțină alcool” / VIDEO
Disputandum
04 oct.
VIDEO | Alex Dumitru, despre restaurantul deschis cu zece zile înaintea stării de urgență: „Am reușit să supraviețuim” / Afacerea a continuat un an
VIDEO | Alex Dumitru, despre restaurantul deschis cu zece zile înaintea stării de urgență: „Am reușit să supraviețuim” / Afacerea a continuat un an
Gusturi locale
04 oct.
VIDEO | Ce sunt palanețele, turtele coapte la țest cu brânză, varză sau cartofi / Sebastian Câmpean, brutar artizan: „Sunt sufletul nostru!”
VIDEO | Ce sunt palanețele, turtele coapte la țest cu brânză, varză sau cartofi / Sebastian Câmpean, brutar artizan: „Sunt sufletul nostru!”
Articole / Reportaje
03 oct.
VIDEO | Ce ascunde, de fapt, ciocolata din supermarket? „În cel mai bun caz va fi 40% cacao, restul zahăr” / Alis Blaj, International Institute of Chocolate and Cacao Tasting, explică ce trebuie să urmărești pe etichetă
VIDEO | Ce ascunde, de fapt, ciocolata din supermarket? „În cel mai bun caz va fi 40% cacao, restul zahăr” / Alis Blaj, International Institute of Chocolate and Cacao Tasting, explică ce trebuie să urmărești pe etichetă
Disputandum
03 oct.
VIDEO | Chef Alex Dumitru schimbă complet meniul de trei-patru ori pe an / De ce renunță inclusiv la preparatele apreciate
VIDEO | Chef Alex Dumitru schimbă complet meniul de trei-patru ori pe an / De ce renunță inclusiv la preparatele apreciate
Recomandări
Mediafax
Vrei să ai ENERGIE până la prânz? Cinci idei de mic dejun recomandate de un nutriționist
G4Media
Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
Economedia
AnimaWings: afaceri în creștere, dar pierderi de 111 milioane de lei și datorii de 157 milioane de lei / Restanțe de 11 milioane de lei către ANAF / Compania are și peste 10.000 de litigii, aeronave indisponibile și o tranzacție de 50% în incertitudine
Mediafax Italia
SCUMPIRI ÎN LANȚ. Inflația explodează, energia urcă cu peste 22%
Mediafax Spania
Alimentul care înlocuiește cartoful și protejează mușchii și sistemul nervos
CSID
Ultimele cuvinte ale angajatei Selgros care a murit la locul de muncă. Aurelia se confrunta cu probleme cardiace: „Îmi e foarte rău”
CSID
Zeama de la murături este tulbure? Nu te grăbi să arunci borcanul. Ce înseamnă, de fapt, și când trebuie să te îngrijorezi

Cele mai noi articole

Un măr pe zi ține medicul departe? Ce se întâmplă la nivelul microbiomului intestinal atunci când consumi zilnic acest fruct / Explicația dieteticienilor
Un măr pe zi ține medicul departe? Ce se întâmplă la nivelul microbiomului intestinal atunci când consumi zilnic acest fruct / Explicația dieteticienilor
Avem Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului Românesc, dar nu prea o sărbătorim. Cezar Ioan: „Așa e românul. Dacă-l inviți nu vine. Dacă nu-l inviți, se supără” / De ce avem o astfel de sărbătoare și ce ar trebui să spună ea despre România
Avem Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului Românesc, dar nu prea o sărbătorim. Cezar Ioan: „Așa e românul. Dacă-l inviți nu vine. Dacă nu-l inviți, se supără” / De ce avem o astfel de sărbătoare și ce ar trebui să spună ea despre România
Degustare de vinuri coreene, muzică K-Pop live, dans și un recital de nai susținut de un discipol al lui Gheorghe Zamfir, incluse în programul Galei Aniversare Korea Corner / Evenimentul are loc pe 7 octombrie
Degustare de vinuri coreene, muzică K-Pop live, dans și un recital de nai susținut de un discipol al lui Gheorghe Zamfir, incluse în programul Galei Aniversare Korea Corner / Evenimentul are loc pe 7 octombrie
Investigație: metale grele, pesticide și substanțe din plastic, găsite în hrana pentru pisici / Contaminanții au fost găsite inclusiv în produse vândute ca „naturale” sau „premium”
Investigație: metale grele, pesticide și substanțe din plastic, găsite în hrana pentru pisici / Contaminanții au fost găsite inclusiv în produse vândute ca „naturale” sau „premium”
Franța pregătește o taxă pe zahăr / Croissantele și prăjiturile artizanale ar putea fi scutite / Proiectul ar viza în principal produsele procesate și preambalate vândute în supermarketuri
Franța pregătește o taxă pe zahăr / Croissantele și prăjiturile artizanale ar putea fi scutite / Proiectul ar viza în principal produsele procesate și preambalate vândute în supermarketuri