Alertă alimentară la Arad: o familie a ajuns la spital cu vărsături după ce a consumat telemea cumpărată din parcarea unui hipermarket / ANSVSA a suspendat activitatea comerciantului

14 nov. 2026, Articole / Reportaje
Alertă alimentară la Arad: o familie a ajuns la spital cu vărsături după ce a consumat telemea cumpărată din parcarea unui hipermarket / ANSVSA a suspendat activitatea comerciantului
Foto Facebook / ANSVSA
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O familie din Arad a ajuns la spital cu simptome digestive, după ce membrii acesteia ar fi consumat telemea de vacă achiziționată dintr-o unitate comercială aflată în parcarea unui hipermarket din municipiu. Autoritățile au declanșat o anchetă, iar activitatea comerciantului a fost suspendată. În urma controlului, au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 33.000 de lei.

Potrivit informațiilor transmise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad a fost informată în jurul orei 13:00 de către Direcția de Sănătate Publică județeană că trei membri ai unei familii, între care un copil, s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe cu stare de rău și vărsături.

Ulterior, autoritățile au aflat că ar exista și o a patra persoană cu simptome similare.

„Pacienții au indicat ca posibilă sursă telemeaua de vacă cumpărată în această dimineață de la o unitate din parcarea unui hipermarket din municipiul Arad”, precizează ANSVSA.

Unitatea comercializa atât lactate, cât și mezeluri.

Ce au descoperit inspectorii ANSVSA la comerciantul din parcarea hipermarketului

Directorul executiv al DSVSA Arad și doi inspectori s-au deplasat la fața locului la aproximativ 40 de minute de la primirea informării.

Controlul a scos la iveală mai multe nereguli privind comercializarea și manipularea alimentelor. Potrivit ANSVSA, inspectorii au constatat „etichetarea necorespunzătoare a lactatelor și mezelurilor, lipsa trasabilității și manipularea alimentelor cu încălcarea normelor sanitare veterinare”.

În urma verificărilor, autoritățile au dispus oprirea de la comercializare a tuturor produselor din unitate și suspendarea activității până la remedierea deficiențelor.

Comerciantul a fost sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de 33.000 de lei.

Telemeaua nu a fost confirmată drept sursă a îmbolnăvirii

Inspectorii au recoltat probe pentru analize de laborator, iar rezultatele acestora urmează să contribuie la stabilirea cauzei îmbolnăvirilor.

ANSVSA precizează că, în acest moment, „nu este confirmată nicio legătură între produs și starea persoanelor ajunse la spital”.

Legătura va fi stabilită pe baza rezultatelor analizelor și a concluziilor anchetei, în care inspectorii sanitari veterinari colaborează cu Direcția de Sănătate Publică Arad.

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