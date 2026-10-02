ANPC a oprit temporar de la vânzare produse de peste un milion de lei / Amenzi de 4,8 milioane de lei după controale

02 oct. 2026, Articole / Reportaje
ANPC a oprit temporar de la vânzare produse de peste un milion de lei / Amenzi de 4,8 milioane de lei după controale
Foto: ANPC
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Cuprins
  1. Mucegai, carne cu lichid sangvinolent și pește cu depuneri de gheață
  2. Echipamente uzate și probleme de trasabilitate

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a oprit temporar de la comercializare produse în valoare de peste un milion de lei și a aplicat amenzi de peste 4,8 milioane de lei, în urma controalelor desfășurate în perioada 28 septembrie – 2 octombrie, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al ANPC, comisarii au mai aplicat 804 avertismente, au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 250.000 de lei și au oprit prestarea serviciilor, până la remedierea deficiențelor, în cazul a 15 operatori economici.

Mucegai, carne cu lichid sangvinolent și pește cu depuneri de gheață

Printre principalele nereguli constatate s-au numărat întreținerea necorespunzătoare a blocurilor alimentare, cu reziduuri alimentare, impurități și depuneri de grăsime. Inspectorii au găsit și produse vegetale depreciate, cu mucegai, urme de lovire și strivire, carne cu acumulări de lichid sangvinolent în ambalaje și pește cu depuneri considerabile de gheață.

Au mai fost identificate produse alimentare depreciate din cauza condițiilor de preparare și cazuri în care nu au fost respectate temperaturile de depozitare pentru produsele de origine animală.

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Echipamente uzate și probleme de trasabilitate

ANPC a constatat și utilizarea unor echipamente și ustensile foarte uzate, cu rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură. Unele agregate frigorifice aveau elemente de etanșare deteriorate, componente lipsă și depuneri de gheață și impurități.

Au fost descoperite și produse alimentare fără elementele de identificare și caracterizare necesare pentru asigurarea trasabilității.

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