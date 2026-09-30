Graviera de Naxos, brânza tare produsă pe insula grecească din arhipelagul Cicladelor și desemnată în 2025 cea mai bună brânză din lume de ghidul gastronomic TasteAtlas, se confruntă cu o problemă neașteptată: există cerere pentru mult mai multă brânză decât se poate produce în prezent. Scăderea producției de lapte limitează cantitățile de Graviera disponibile, iar producătorii spun că vânzările ar putea fi de două sau chiar de trei ori mai mari.

Graviera de Naxos este una dintre cele mai cunoscute și importante brânzeturi tari din Grecia. Produsul a obținut statutul de Denumire de Origine Protejată (DOP) încă din 1996, în urma unei decizii a Comisiei Europene, notează Euronews.

Popularitatea sa a depășit de mult granițele Greciei, brânza fiind exportată în 20 de țări. În 2025, Graviera de Naxos s-a clasat pe primul loc pe platforma internațională de gastronomie TasteAtlas – Local food around the world, fiind desemnată cea mai bună brânză din lume.

Distincția a confirmat reputația de lungă durată a unui produs devenit sinonim cu identitatea gastronomică a insulei și unul dintre pilonii economiei agricole locale.

Aceasta este doar cea mai recentă dintr-o serie lungă de premii naționale și internaționale. Printre acestea se numără premiul de aur pentru gust obținut la Festivalul Grecesc al Brânzei în 2011, precum și două stele la competiția Superior Taste Award organizată de Institutul iTQi din Bruxelles, în 2015, 2016 și 2018. În 2017 și 2020, produsul a primit premiul de aur la Taste Olymp Awards.

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O brânză cu o aromă și o textură distincte

Cu o culoare galben-pal, o coajă subțire și uscată, o aromă delicată, un gust dulce și subtil și un postgust foarte distinctiv, Graviera de Naxos este de ani buni unul dintre cele două produse emblematice ale insulei, alături de cartoful de Naxos.

Este una dintre cele mai apreciate brânzeturi din Grecia și poate fi folosită într-o gamă largă de preparate culinare.

Fabrica de lactate a Uniunii Cooperativelor Agricole din Naxos este cea mai mare unitate de producție a brânzeturilor de pe insulă și reprezintă motorul producției de Graviera.

Giannis Politis, profesor de fiziologia nutriției și caracteristicilor de producție la Universitatea Agricolă din Atena, colaborează cu Uniunea Cooperativelor Agricole din Naxos de opt ani.

„Caracterul distinctiv al Graviera de Naxos provine dintr-o combinație care se găsește cu greu în producția de brânzeturi. În primul rând, Graviera de Naxos are un gust foarte dulce, care se combină cu o elasticitate foarte mare”, spune Politis.

„Experiența mea internațională în producția de brânzeturi m-a făcut să ajung la concluzia că Graviera de Naxos rivalizează cu brânzeturile graviera produse la granița dintre Elveția și Franța. Naxos este cea mai mare insulă din Ciclade și are caracteristici cu totul speciale.”

Plantele aromatice dau laptelui un gust aparte

Potrivit profesorului Giannis Politis, specificul brânzei este legat și de mediul natural al insulei.

„În acest moment, aproximativ 75% dintre plantele aromatice ale Europei se găsesc în Grecia. Iar Naxos este un paradis al plantelor aromatice. Așadar, aici, în Naxos, avem, în primul rând, vaci în zonele de câmpie. În munți avem oi și capre. Micile rumegătoare pasc iarbă bogată în plante aromatice și, drept urmare, Naxos produce lapte cu o aromă distinctivă, dar și cu o compoziție specială”, a adăugat Politis.

Graviera de Naxos este produsă din lapte de vacă provenit de pe insulă sau dintr-un amestec de lapte de vacă, oaie și capră, într-un raport de 80% la 20%.

Uniunea Cooperativelor Agricole din Naxos produce această brânză exclusiv din laptele animalelor care trăiesc și sunt crescute pe insulă, respectând regulile tradiționale de fabricare a brânzei în fiecare etapă a procesului.

În prezent, Uniunea Cooperativelor Agricole din Naxos produce aproximativ 1.250 de tone de Graviera pe an.

1.250 de tone de brânză produse anual

Konstantina Vadoula este chimist alimentar la fabrica de lactate.

„Materia noastră primă principală este laptele și provine din zone aflate la distanțe mici. Acest lucru înseamnă că îl putem colecta și îl putem aduce la timp la fabrica de lactate, unde este supus controlului de calitate, astfel încât să verificăm dacă este potrivit și dacă respectă specificațiile. Apoi trece printr-un tratament termic pentru a deveni produsul final, Graviera.”

„În fiecare an producem aproximativ 1.200-1.250 de tone de Graviera, care este vândută sub formă de roți de 9 kilograme, 3 kilograme și 1 kilogram, precum și în bucăți de 250 de grame. O sută de tone sunt destinate exportului. În același timp, exportăm 250 de tone din alte brânzeturi, precum Naxos Kefalotyri, brânză de capră Naxos și brânză de munte Naxos”, a declarat Vadoula.

Cererea ar putea fi de două sau chiar trei ori mai mare

Cea mai mare parte a producției de Graviera este destinată pieței interne. Vânzările ar putea fi de două sau chiar de trei ori mai mari, însă scăderea producției de lapte limitează cantitățile disponibile, ceea ce înseamnă că exporturile au rămas mai mici decât în trecut.

Chiar și în aceste condiții, această brânză rămâne produsul-emblemă al insulei în ceea ce privește exporturile.

Problemele sunt însă legate în primul rând de condițiile dificile în care se desfășoară activitatea zootehnică pe insulă.

„Producția de lapte pe insule se confruntă cu dificultăți inerente. Nu suntem în Grecia continentală. Furajele nu ajung ușor aici și sunt scumpe. Toate acestea creează probleme”, spune Giannis Politis.

Profesorul consideră că este nevoie de intervenția autorităților pentru susținerea producției locale.

„Statul trebuie să intervină și să ajute. Acesta este un produs care este, în esență, un campion național. Este produs și se vinde cu ușurință. Așadar, ceea ce ar trebui să facem aici este să creăm condițiile în care să poată fi nu doar produs, ci produs în cantitățile necesare și în cantitățile pe care piața le poate absorbi.”

„Dacă zootehnia este menținută, absorbția Graviera va fi floare la ureche”

Pentru producătorii locali, problema nu este lipsa cererii pentru brânza care a fost desemnată cea mai bună din lume, ci menținerea bazei agricole care face posibilă producția acesteia.

„Problema-cheie, mai ales că în prezent sărbătorim 100 de ani de la înființarea Uniunii Cooperativelor Agricole din Naxos, este să menținem zootehnia în viață pe insulă. Pentru că, dacă zootehnia este menținută, vă pot spune că absorbția Graviera produsă va fi, după cum ar spune studenții mei, «floare la ureche».”

„Graviera de Naxos ar trebui considerată parte a industriei grele a țării noastre”, a concluzionat Politis