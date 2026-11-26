Agroserv Măriuța, compania care deține brandul Lăptăria cu Caimac, a raportat vânzări de 85,8 milioane de lei în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 1% față de perioada similară a anului trecut. În același interval, profitul net a coborât de la 3,7 milioane de lei la 408.000 de lei, iar EBITDA s-a redus cu 18%, până la 14,1 milioane de lei. Reprezentanții companiei pun presiunea asupra profitabilității pe seama inflației, a costurilor cu combustibilii, a deprecierii leului și a campaniilor promoționale, potrivit Economedia.

groserv Măriuța, companie românească de agricultură și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, raportează vânzări de 85,8 milioane de lei în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 1% față de aceeași perioadă a anului precedent. EBITDA a fost de 14,1 milioane de lei, în scădere cu 18% comparativ cu anul trecut, iar profitul net a ajuns la 408 mii de lei, de la 3,7 milioane de lei în nouă luni din 2025. Profitabilitatea din primele nouă luni ale anului a fost afectată atât de inflația ridicată, de prețul combustibililor și de deprecierea leului față de euro, cât și de acțiunile promoționale prin care compania a susținut creșterea volumelor, transmit reprezentanții Agroserv.

„Primele nouă luni din 2026 s-au desfășurat într-un context economic complicat, cu presiuni asupra costurilor, o depreciere semnificativă a leului față de euro și un consum prudent. Chiar și așa, am continuat să creștem cota de piață, iar activitatea operațională a rămas solidă, cu volume ale fabricii în creștere cu 17% față de anul trecut. Am ales să acordăm prioritate consolidării relațiilor comerciale și creșterii cotei de piață, ca bază pentru dezvoltarea companiei și pentru crearea de valoare pe termen lung. Modelul integrat se consolidează: aproape 76% din laptele fermei proprii ajunge acum în fabrică, față de 66% anul trecut. Am dezvoltat totodată portofoliul, prin extinderea gamei Gingaș și lansarea gamei «Ales de noi», ale cărei prime săptămâni pe piață arată o evoluție promițătoare. Această strategie a avut un impact temporar asupra marjelor și a profitabilității, dar creează premisele valorificării investițiilor realizate și ale unei evoluții sustenabile a rezultatelor. În ultimul trimestru, ne concentrăm pe îmbunătățirea graduală a marjelor, pentru a ne consolida poziția într-o piață tot mai competitivă”, a declarat Cornel Dănilă, Director General, Agroserv Măriuța SA.

Datele publicate arată că fabrica de procesare, cu cea mai mare contribuție la cifra de afaceri, a generat venituri de 61,3 milioane de lei, în creștere cu 6% față de 9L 2025. În retailul modern, vânzările Agroserv Măriuța au crescut cu 26% în volum și cu 17% în valoare, față de 3,4%, respectiv 4,5% la nivelul pieței lactatelor. Diferența dintre volum și valoare reflectă promoțiile intense din vară la lapte, care nu continuă cu aceeași intensitate în T4. Volumul vânzărilor de kefir a crescut cu 76%, peste majorarea cu 14% a categoriei, iar gama Gingaș a avansat cu 113%, susținută în special de două produse noi, Laptele și Kefirul Gingaș. La mijlocul lunii septembrie a fost lansată gama „Ales de noi”, pentru care compania procesează lapte de capră provenit de la o fermă din România. Aceste rezultate au fost obținute într-un context de consum în scădere, în care volumul comerțului cu amănuntul s-a redus cu 4,6% în primele nouă luni din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INS.

Ferma zootehnică a obținut venituri de 10,1 milioane de lei, în scădere cu 32% față de perioada comparabilă din 2025. Acestea au fost generate, în principal, de vânzarea de animale, în valoare de 5,0 milioane de lei, inclusiv prin exportul a 200 de juninci gestante în Republica Moldova, și de vânzarea de lapte crud, de 4,9 milioane de lei. Scăderea veniturilor din zootehnie este determinată mai ales de reducerea cu 46% a vânzării de lapte crud, atât ca urmare a prețului scăzut al laptelui materie primă, cât și a creșterii ponderii cantității de lapte utilizate în cadrul fabricii. În acest context, compania a decis să reducă producția totală de lapte, care a fost de 10,8 milioane de litri, ușor sub nivelul din primele nouă luni ale anului 2025.

Veniturile din activitatea vegetală au ajuns la 14,4 milioane de lei, cu 14% peste nivelul de anul trecut, evoluție care reflectă recuperarea decalajului din calendarul recoltării semnalat la finalul primului semestru. Campania de recoltare s-a încheiat, iar producția destinată vânzării a fost valorificată integral în cursul trimestrului al treilea. Producția totală a ajuns la 26,2 mii de tone, în creștere cu 27% față de 20,6 mii de tone în aceeași perioadă a anului trecut, din care porumbul siloz a reprezentat 46%, grâul 19%, porumbul boabe 13%, rapița 8%, iar alte culturi 14%. Porumbul siloz rămâne în stoc, fiind destinat hranei animalelor din fermă.

În septembrie și octombrie, Agroserv Măriuța a obținut aprobarea unor finanțări nerambursabile în valoare totală de 2 milioane de euro pentru trei proiecte fotovoltaice cu sisteme de stocare, cu o capacitate cumulată de aproximativ 3,7 MW. Două dintre proiecte sunt destinate fabricii și fermei, iar al treilea sistemului de irigații. Proiectele vor acoperi în principal autoconsumul, reducând dependența de energia din rețea și contribuind la optimizarea costurilor operaționale.

Având în vedere rezultatele înregistrate în primele nouă luni din 2026, conducerea companiei a decis revizuirea bugetului anual, care prevede acum o cifră de afaceri de 112,4 milioane de lei, cu 1% peste nivelul aprobat inițial, în timp ce marja brută și EBITDA rămân în linie cu bugetul aprobat. Rezultatul net estimat este însă de 592 de mii de lei, față de 2,3 milioane de lei în bugetul inițial, fiind afectat direct de diferențele de curs generate de deprecierea leului față de euro.