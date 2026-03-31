Săptămâna Mare, înainte de Paște, pe lângă toate evenimentele religioase, are și o componentă gastronomică. În Spania, dulciurile nu lipsesc în zilele din preajma Paștelui. Un astfel de desert este torrijas, pe care îl cunoaștem sub numele de french toast sau mai pe românește frigănele.
Cea originală, are o felie de pâine înmuiată în lapte aromatizat cu vanilie, scorțișoară, citrice și anason. Apoi se trece prin ou și, imediat după, se prăjește. Unii aleg această formulă. Alții, în schimb, preferă să fie ceva mai creativi și să inoveze.
Chef Pepe Rodríguez, membru al juriului emisiunii de televiziune „MasterChef” și proprietar al restaurantului El Bohío, are propria sa rețetă de torrijas. Bucătarul, care obișnuiește să împărtășească fanilor săi câteva dintre trucurile sale, a dezvăluit cum le gătește el acasă pentru a avea succes în Săptămâna Mare. Cel mai curios aspect este că folosește un ingredient mai puțin obișnuit, dar care le oferă o notă unică și inegalabilă.
Prepararea este foarte simplă: trebuie doar să cumperi câteva ingrediente și să urmezi pas cu pas recomandările chef-ului.
Pâine (1 baghetă)
Ouă (3 bucăți)
Ulei (pentru prăjit)
Zahăr
Scorțișoară pudră
Lapte integral (1 litru)
Lămâie și portocală (coajă)
Scorțișoară (2 batoane)
Vanilie (1 păstaie)
Apă
Zahăr
Coajă de lămâie și portocală
Scorțișoară
Vin alb (ingredientul surpriză).
Trebuie doar să pui la fiert laptele împreună cu coaja de lămâie, coaja de portocală, scorțișoara, vanilia și zahărul.
Primul pas este introducerea pâinii în laptele infuzat. Trebuie să se îmbibe bine pe ambele părți. Apoi se bat ouăle, în care se adaugă o lingură din laptele infuzat. Se trece pâinea prin acest amestec și se prăjește în ulei. Se lasă un timp pe hârtie absorbantă pentru a elimina excesul de grăsime. La final, se scufundă în siropul adus la temperatura camerei.
Cum prepari siropul. Acesta este secretul chefului, pe care îl gătește într-un mod foarte special. Pune la fiert apa cu un strop de vin alb, zahăr, coajă de lămâie, coajă de portocală și scorțișoară. Lasă la răcit și apoi treci feliile de pâine prăjite prin sirop.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți