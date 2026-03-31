Săptămâna Mare, înainte de Paște, pe lângă toate evenimentele religioase, are și o componentă gastronomică. În Spania, dulciurile nu lipsesc în zilele din preajma Paștelui. Un astfel de desert este torrijas, pe care îl cunoaștem sub numele de french toast sau mai pe românește frigănele.

Există un număr mare de rețete de torrijas

Cea originală, are o felie de pâine înmuiată în lapte aromatizat cu vanilie, scorțișoară, citrice și anason. Apoi se trece prin ou și, imediat după, se prăjește. Unii aleg această formulă. Alții, în schimb, preferă să fie ceva mai creativi și să inoveze.

Chef cu „stele” și jurat la Masterchef

Chef Pepe Rodríguez, membru al juriului emisiunii de televiziune „MasterChef” și proprietar al restaurantului El Bohío, are propria sa rețetă de torrijas. Bucătarul, care obișnuiește să împărtășească fanilor săi câteva dintre trucurile sale, a dezvăluit cum le gătește el acasă pentru a avea succes în Săptămâna Mare. Cel mai curios aspect este că folosește un ingredient mai puțin obișnuit, dar care le oferă o notă unică și inegalabilă.

Rețeta lui Pepe Rodríguez pentru cele mai bune „torrijas” de Paște

Prepararea este foarte simplă: trebuie doar să cumperi câteva ingrediente și să urmezi pas cu pas recomandările chef-ului.

Ingrediente pentru torrijas

Pâine (1 baghetă)

Ouă (3 bucăți)

Ulei (pentru prăjit)

Zahăr

Scorțișoară pudră

Pentru laptele infuzat:

Lapte integral (1 litru)

Lămâie și portocală (coajă)

Scorțișoară (2 batoane)

Vanilie (1 păstaie)

Pentru sirop (secretul chefului):

Apă

Zahăr

Coajă de lămâie și portocală

Scorțișoară

Vin alb (ingredientul surpriză).

Preparare torrijas pas cu pas