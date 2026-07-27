O pădure din Portugalia a primit statutul de „pădure terapeutică”: Bussaco ascunde 250 de specii de arbori și arbuști / Ce se întâmplă într-un astfel de loc și cum diferă terapia de „baia de pădure”

27 iul. 2026, Articole / Reportaje
O pădure din Portugalia a primit statutul de „pădure terapeutică”: Bussaco ascunde 250 de specii de arbori și arbuști / Ce se întâmplă într-un astfel de loc și cum diferă terapia de „baia de pădure”
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Pădurea Națională Bussaco din Portugalia a devenit prima pădure terapeutică certificată din Peninsula Iberică și una dintre cele patru care dețin această certificare la nivel mondial. Aflată în localitatea Luso, în municipalitatea Mealhada, pădurea se întinde pe 105 hectare și adăpostește aproximativ 250 de specii de arbori și arbuști, relatează Euronews.

Certificarea a fost acordată pe 17 iulie de Healing Forest – International Certification Office și este valabilă până în 2031. Bussaco se alătură astfel altor trei situri certificate de acest organism: Benediktinerstift, în Austria, și Lahnstein și Bad Nauheim, în Germania.

„Această certificare, care ne plasează în grupul celor patru păduri terapeutice din lume și ne face prima din Peninsula Iberică, ne conferă un statut global și aduce cu sine o mare responsabilitate”, a declarat Gonçalo Breda Marques, președintele Fundației Pădurii Bussaco, citat de agenția Lusa.

105 hectare și aproximativ 250 de specii de arbori și arbuști

Pădurea Bussaco are una dintre cele mai importante colecții dendrologice din Europa, cu aproximativ 250 de specii de arbori și arbuști, potrivit fundației care o administrează.

Este, de asemenea, una dintre pădurile naționale portugheze cu un patrimoniu natural, arhitectural și cultural deosebit de bogat.

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Teritoriul este împărțit în patru mari unități peisagistice: Arboretum, Grădinile și Valea Ferigilor, Pădurea Relictă și Pinul Marquês.

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Foto Unsplash

Noua certificare este relevantă atât pentru persoanele care participă la programe terapeutice, cât și pentru terapeuții specializați și consolidează rolul zonei în turismul de sănătate și wellbeing.

Ce înseamnă, de fapt, o „pădure terapeutică”

O pădure nu devine „terapeutică” doar pentru că plimbarea prin natură este relaxantă.

Potrivit Healing Forest – International Certification Office, pădurile terapeutice sunt zone forestiere amenajate pentru utilizare terapeutică în cazul unor indicații specifice. În astfel de spații pot activa terapeuți calificați, care coordonează tratamente sau programe special concepute.

Pentru certificare, pădurea trebuie să îndeplinească o serie de criterii. Printre acestea se numără existența unor structuri naturale care reduc zgomotul și oferă protecție vizuală și împotriva vântului, trasee cu niveluri diferite de dificultate și zone dedicate atât aplicațiilor terapeutice, cât și exercițiilor de relaxare.

Procesul de certificare presupune mai multe etape. Mai întâi sunt transmise informațiile și documentele despre sit, după care o echipă a organismului de certificare realizează o inspecție tehnică pentru a evalua potențialul de utilizare terapeutică.

Urmează evaluarea în funcție de criteriile stabilite și de caracteristicile pădurii, iar certificatul acordat este valabil pentru o perioadă limitată. În cazul Bussaco, acesta expiră în 2031.

De la reducerea stresului la un somn mai bun

Contactul cu mediul forestier este studiat de ani buni pentru posibilele sale efecte asupra sănătății și stării de bine.

Healing Forest – International Certification Office enumeră printre beneficiile asociate practicilor desfășurate în natură îmbunătățirea unor capacități cognitive, reducerea stresului și anxietății, scăderea tensiunii arteriale și îmbunătățirea calității somnului.

Organismul menționează și posibile efecte asupra depresiei și funcției sistemului imunitar. O mare parte dintre cercetările realizate în ultimul deceniu în acest domeniu provin din țările asiatice.

Aceste rezultate nu înseamnă însă că simpla plimbare printr-o pădure poate înlocui tratamentul medical pentru o anumită afecțiune. Terapia forestieră este utilizată ca intervenție complementară și trebuie diferențiată de recomandările medicale și tratamentele convenționale.

„Baia de pădure” a apărut în Japonia în anii ’80

Ideea folosirii timpului petrecut în pădure pentru starea de bine nu este nouă.

Conceptul cunoscut drept „forest bathing” sau „baie de pădure” provine din termenul japonez shinrin-yoku și a fost dezvoltat în Japonia în 1982, în cadrul unui program național destinat reducerii stresului.

Practica presupune o experiență conștientă și imersivă în mediul forestier și este apropiată de tehnicile de wellbeing sau mindfulness. Poate fi coordonată de un ghid, fără să urmărească neapărat tratarea unei anumite afecțiuni.

Care este diferența dintre „baia de pădure” și terapia forestieră

Terapia forestieră este o practică mai formalizată. Aceasta este coordonată de terapeuți acreditați și poate fi asociată unor indicații medicale sau terapeutice specifice.

Printre domeniile în care astfel de intervenții sunt studiate sau utilizate complementar se numără afecțiunile cardiovasculare, respiratorii, psihosomatice, ortopedice sau neurologice.

Forest Therapy Hub este una dintre organizațiile care oferă pregătire și acreditare pentru profesioniștii din domeniu și definește terapia forestieră ca o practică menită să favorizeze stări pozitive de sănătate mintală și să contribuie la sănătatea fizică și socială, inclusiv prin consolidarea conexiunii cu natura și a relațiilor interpersonale.

Prin certificarea Bussaco, Portugalia intră astfel pe harta destinațiilor europene care încearcă să transforme contactul cu natura într-o componentă structurată a turismului de sănătate.

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