Administrația președintelui american Donald Trump a refuzat să susțină o declarație internațională privind transformarea sustenabilă a sectorului zootehnic, invocând referințele la egalitatea de gen, incluziune și schimbările climatice.

Disputa a avut loc în cadrul summitului COAG30 al Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO), desfășurat la Roma. Potrivit informațiilor prezentate de POLITICO, Statele Unite au anunțat că se disociază de Planul global de acțiune pentru transformarea durabilă a sectorului zootehnic.

Paul Welcher, reprezentant al Departamentului Agriculturii al SUA, a reiterat poziția Washingtonului, argumentând că anumite formulări din document îndepărtează organizația de prioritățile sale fundamentale.

Potrivit oficialului american, referirile la schimbările climatice, gen, egalitate și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU „distrag atenția de la elementele tactice de bază din mandatul FAO”.

Declarația a fost însă adoptată

Planul internațional, care are caracter voluntar, a fost adoptat în cele din urmă de delegații reuniți la summit.

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Documentul propune o serie de măsuri pentru dezvoltarea durabilă a sectorului zootehnic și recomandă statelor să acorde atenție unor teme precum conservarea biodiversității, bunăstarea animalelor, reducerea emisiilor și prevenirea răspândirii bolilor.

Declarația face referire și la rolul femeilor, tinerilor și al grupurilor vulnerabile în transformarea sistemelor alimentare.

„Temele transversale legate de gen, tineret și incluziune sunt considerate esențiale pentru a se asigura că transformarea nu lasă pe nimeni în urmă”, se arată în document.

Cuvântul „gen” apare o singură dată în text, într-un context care face referire la numeroasele mențiuni privind femeile și egalitatea de șanse. Documentul urmărește, printre altele, promovarea accesului egal la oportunități pentru femeile care lucrează în agricultură și îmbunătățirea nutriției acestora.

Washingtonul critică politica socială a ONU

Administrația americană consideră însă că astfel de referințe depășesc mandatul pe care FAO ar trebui să îl aibă.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că Washingtonul „a precizat clar că ONU și entitățile sale nu își pot impune politicile sociale asupra unor țări suverane” precum Statele Unite.

Oficialul american a criticat și ceea ce consideră a fi o concentrare excesivă asupra politicilor sociale.

„Concentrarea FAO asupra politicilor sociale controversate distrage atenția de la mandatul fundamental al FAO de a îmbunătăți securitatea alimentară globală și subminează eficacitatea a tot ceea ce ar trebui să facă organizația”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Poziția administrației Trump este în linie cu politica adoptată de Washington în ultimele luni, care promovează utilizarea unui limbaj considerat mai strict și mai precis în documentele oficiale.

„Gen”, un termen considerat prea ambiguu de administrația Trump

Pentru administrația americană, termenul „gen” este considerat prea ambiguu.

Washingtonul și-a exprimat poziția încă din perioada elaborării planului, iar ulterior a transmis statelor membre care sunt limitele pe care Statele Unite nu sunt dispuse să le accepte.

„Politica Statelor Unite este de a recunoaște două sexe, masculin și feminin. Pentru a realiza acest lucru, vom folosi un limbaj clar și precis”, se arată într-o declarație a administrației americane.

Oficialii americani susțin, de asemenea, că accentul pus pe incluziune poate diminua importanța recunoașterii performanței individuale.

Potrivit poziției Washingtonului, promovarea incluziunii vine „cu pierderea recunoașterii muncii asidue, a excelenței și a realizărilor individuale”.

Divergențe și în privința schimbărilor climatice

Disputa nu se limitează la tema genului. Statele Unite au o poziție diferită și în ceea ce privește formulările referitoare la schimbările climatice.

Washingtonul nu dorește să utilizeze termenul în documentele internaționale în acest context și preferă ca atenția să fie concentrată asupra unor probleme concrete de mediu care afectează sectorul zootehnic.

Poziția americană este de a se concentra asupra „amenințărilor specifice de mediu” cu care se confruntă animalele, în locul unei abordări mai largi privind schimbările climatice.

O nouă linie de fractură în politica agricolă internațională

Disputa de la summitul FAO evidențiază diferențele tot mai mari dintre administrația Trump și organizațiile internaționale în ceea ce privește politicile sociale, climatice și de sustenabilitate.

În timp ce documentul FAO încearcă să integreze în aceeași strategie probleme precum securitatea alimentară, biodiversitatea, bunăstarea animalelor, emisiile, egalitatea de șanse și incluziunea, administrația americană dorește ca organizația să se concentreze mai strict asupra obiectivelor sale tradiționale.

Planul adoptat la Roma este voluntar și nu impune obligații juridice statelor participante. Cu toate acestea, refuzul SUA de a se asocia documentului reprezintă un semnal politic important și arată că dezbaterile privind viitorul agriculturii și al sistemelor alimentare globale sunt influențate tot mai mult de diferențele de viziune asupra politicilor sociale și de mediu.