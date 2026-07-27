O metodă nouă ar putea reduce de zeci de ori costurile pentru curățarea terenurilor agricole contaminate cu PFAS, substanțele cunoscute drept „chimicale eterne”. Tehnica propusă de cercetători de la Universitatea Yale folosește inclusiv plante precum cânepa pentru a extrage contaminanții din sol și, spre deosebire de metodele actuale, ar putea contribui și la îmbunătățirea sănătății terenurilor, transmite Mediafax, care citează ScienceAlert.

În fiecare an, milioane de tone de nămol rezultat în urma epurării apelor uzate sunt folosite pe terenurile agricole din Statele Unite ca îngrășământ. Problema este că o parte dintre aceste biosolide sunt contaminate cu PFAS, o familie de compuși chimici extrem de persistenți.

„Problema contaminării îi afectează pe fermieri”

PFAS sunt supranumite „chimicale eterne” deoarece legăturile carbon-fluor din structura lor sunt extrem de stabile, ceea ce face ca acești compuși să se degradeze foarte greu în mediul înconjurător.

„Problema contaminării terenurilor agricole cu PFAS îi afectează în mod disproporționat pe micii fermieri și pe fermierii ecologici”, a explicat unul dintre cercetătorii implicați în studiu.

Pe măsură ce biosolidele contaminate sunt aplicate în mod repetat pe terenurile agricole, PFAS se pot acumula în sol. De acolo pot ajunge în râuri și lacuri sau pot fi absorbite de plante, intrând ulterior în lanțul alimentar.

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Studiile au asociat expunerea la anumite PFAS cu o serie de posibile efecte asupra sănătății, printre care un risc crescut pentru anumite tipuri de cancer, probleme de sarcină și reproducere, afecțiuni cardiovasculare și tulburări de fertilitate. Cercetările au investigat și posibile asocieri cu scleroza multiplă.

De la 800.000-1,6 milioane de dolari la aproximativ 29.000 de dolari pe hectar

Una dintre marile probleme este costul decontaminării.

Curățarea terenurilor agricole din Statele Unite prin metodele disponibile în prezent poate costa între 800.000 și 1,6 milioane de dolari pe hectar, ceea ce ar însemna un cost total estimat la aproximativ 8 trilioane de dolari.

Metoda propusă de cercetători ar putea reduce costul la aproximativ 29.000 de dolari pe hectar, dacă procesul este repetat timp de până la 20 de ani pentru curățarea completă a terenului.

Diferența nu este doar financiară. Unele dintre metodele actuale presupun excavarea și arderea solului, procese care distrug stratul fertil și generează emisii importante de dioxid de carbon.

Noua abordare încearcă, în schimb, să elimine treptat contaminanții și, în același timp, să îmbunătățească sănătatea solului.

Cum ar putea fi folosite cânepa și alte plante pentru a extrage PFAS din sol

Procesul începe cu aplicarea pe terenul contaminat a unei roci alcaline măcinate, precum bazaltul sau calcarul.

Aceasta crește pH-ul solului până la aproximativ 7, ceea ce face ca principalele tipuri de PFAS vizate de metodă să devină mai mobile și, astfel, mai ușor de preluat de plante.

Urmează cultivarea unor plante capabile să acumuleze rapid PFAS, precum cânepa sau anumite ierburi perene. Practic, plantele sunt folosite pentru a prelua o parte dintre contaminanți din teren.

După recoltare, biomasa contaminată este supusă pirolizei pentru obținerea biocharului.

Biocharul rezultat poate fi reaplicat ulterior pe teren, unde ar contribui la imobilizarea PFAS rămase în sol și la reducerea transferului acestora către culturile agricole.

Există încă o problemă pe care cercetătorii trebuie să o rezolve

Metoda este promițătoare, însă cercetătorii precizează că există încă întrebări importante privind ceea ce se întâmplă cu PFAS în timpul pirolizei.

Studiile disponibile indică faptul că sunt necesare temperaturi de cel puțin 800°C pentru ca nivelurile acestor substanțe să fie reduse suficient.

Prin urmare, tehnica nu reprezintă încă o soluție rapidă pentru terenurile contaminate. Procesul ar putea dura până la 20 de ani, iar comportamentul PFAS în anumite etape trebuie cercetat în continuare.

Avantajul major ar fi însă posibilitatea de a curăța progresiv terenurile agricole fără excavarea și distrugerea stratului fertil, la costuri mult mai mici decât cele presupuse de metodele actuale.