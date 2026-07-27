Porumb dulce, roșii coapte, ceapă verde și multe ierburi aromatice, toate amestecate cu un dressing acrișor-dulce pe bază de lime, muștar Dijon și miere. Este salata de porumb a Dorotheei, bunica actriței Reese Witherspoon, o rețetă de familie potrivită mai ales pentru zilele călduroase de vară.
Preparatul se bazează pe ingrediente proaspete, se pregătește simplu și poate fi servit ca atare, drept garnitură sau alături de pește. În plus, salata poate fi pregătită din timp și lăsată câteva ore la frigider, pentru ca aromele să se combine mai bine, potrivit Parade.
Pentru salată sunt necesare:
Dressingul combină oțet din vin alb, muștar Dijon, miere, suc de lime, ulei de măsline, șalotă, sare și piper.
Mai întâi se pregătesc legumele și verdețurile. Șalota se taie mărunt, roșiile în jumătăți, iar pătrunjelul, chives, ceapa verde și busuiocul se toacă. Dacă este folosit porumb proaspăt, boabele se desprind de pe știulete.
Separat se pregătește dressingul. Șalota tocată se pune într-un borcan împreună cu oțetul, muștarul Dijon, mierea, sucul de lime, sarea și piperul. Amestecul se lasă aproximativ 10 minute, pentru ca șalota să se înmoaie.
Se adaugă apoi uleiul de măsline, se închide borcanul și se agită energic aproximativ 30 de secunde, până când dressingul se omogenizează.
Porumbul, roșiile, ceapa verde și ierburile aromatice se pun într-un bol încăpător, se toarnă dressingul deasupra și se amestecă. La final, se mai pot adăuga sare și piper, după gust.
Pentru că majoritatea ingredientelor sunt consumate crude, porumbul proaspăt și dulce, roșiile bine coapte și verdețurile proaspete dau cea mai mare parte din gustul preparatului.
Rețeta permite însă și adaptări. Porumbul proaspăt poate fi înlocuit cu cel congelat sau conservat, iar ierburile aromatice pot fi schimbate în funcție de ce ai la îndemână.
Este important și ca ingredientele să fie tăiate relativ uniform, astfel încât porumbul, roșiile, ceapa și ierburile aromatice să se distribuie echilibrat în salată.
Preparatul poate fi servit imediat, dar poate fi pregătit și cu câteva ore înainte. Lăsat la frigider, dressingul are timp să se combine cu aromele porumbului, roșiilor și verdețurilor.
Salata poate fi servită simplă, ca garnitură la o masă de vară, alături de pește copt sau peste un cartof dulce copt. Pentru o notă ușor picantă pot fi adăugați și ardei iuți.
Rețeta Dorotheei circulă de mai mulți ani și face parte din moștenirea culinară de familie despre care Reese Witherspoon a vorbit public. Potrivit The Kitchn, actrița povestea și două dintre regulile culinare ale bunicii sale: porumbul trebuia consumat cât mai proaspăt, ideal fără să fi fost cules cu mai mult de o zi înainte, iar roșiile nu erau păstrate la frigider.
@ashleydensen This corn salad is the PERFECT side dish for any BBQ or event you may have this summer. We have been bringing it for years and it gets compliments every time. It’s so delish and freshing for summer. My mom is the one who made this dish!! I just filmed her – she is the person who taught me how to cook 🙂 What you’ll need: 7 ears of corn 1/2 cup olive oil 1 finely chopped red pepper 1 finely chopped green pepper 3 green onions finely sliced 1 jalapeño seeded and finely chopped 1 cup finely chopped onion 1/2 cup finely chopped cilantro 3 tbsp lime juice 2 tbsp honey 2 tsp salt 2 tsp black pepper 1. Boil your corn and once fully cooked, remove and set side to let the corn cool 2. While the corn is cooling, finely chop all of your veggies 3. To a large bowl, add your 2 peppers, red onion, scallions, cilantro, jalapeño, and chopped corn 3. Make your dressing with olive oil, lime juice, honey, salt, and pepper. Pour over your salad and mix until everything is well coated. Serve cold and enjoy! #cornsalad #sidedish #summerfood #cookingvideo #healthyrecipes ♬ A Summer Place – Hollywood Strings Orchestra
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