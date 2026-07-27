Porumb dulce, roșii coapte, ceapă verde și multe ierburi aromatice, toate amestecate cu un dressing acrișor-dulce pe bază de lime, muștar Dijon și miere. Este salata de porumb a Dorotheei, bunica actriței Reese Witherspoon, o rețetă de familie potrivită mai ales pentru zilele călduroase de vară.

Preparatul se bazează pe ingrediente proaspete, se pregătește simplu și poate fi servit ca atare, drept garnitură sau alături de pește. În plus, salata poate fi pregătită din timp și lăsată câteva ore la frigider, pentru ca aromele să se combine mai bine, potrivit Parade.

Ce conține salata de porumb a bunicii lui Reese Witherspoon

Pentru salată sunt necesare:

porumb dulce proaspăt – poate fi folosit și congelat sau conservat;

roșii cherry sau grape;

busuioc proaspăt;

pătrunjel;

chives;

ceapă verde.

Dressingul combină oțet din vin alb, muștar Dijon, miere, suc de lime, ulei de măsline, șalotă, sare și piper.

Cum se prepară salata

Mai întâi se pregătesc legumele și verdețurile. Șalota se taie mărunt, roșiile în jumătăți, iar pătrunjelul, chives, ceapa verde și busuiocul se toacă. Dacă este folosit porumb proaspăt, boabele se desprind de pe știulete.

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Separat se pregătește dressingul. Șalota tocată se pune într-un borcan împreună cu oțetul, muștarul Dijon, mierea, sucul de lime, sarea și piperul. Amestecul se lasă aproximativ 10 minute, pentru ca șalota să se înmoaie.

Se adaugă apoi uleiul de măsline, se închide borcanul și se agită energic aproximativ 30 de secunde, până când dressingul se omogenizează.

Porumbul, roșiile, ceapa verde și ierburile aromatice se pun într-un bol încăpător, se toarnă dressingul deasupra și se amestecă. La final, se mai pot adăuga sare și piper, după gust.

Ingredientele proaspete fac diferența

Pentru că majoritatea ingredientelor sunt consumate crude, porumbul proaspăt și dulce, roșiile bine coapte și verdețurile proaspete dau cea mai mare parte din gustul preparatului.

Rețeta permite însă și adaptări. Porumbul proaspăt poate fi înlocuit cu cel congelat sau conservat, iar ierburile aromatice pot fi schimbate în funcție de ce ai la îndemână.

Este important și ca ingredientele să fie tăiate relativ uniform, astfel încât porumbul, roșiile, ceapa și ierburile aromatice să se distribuie echilibrat în salată.

Salata poate fi și mai bună după câteva ore la frigider

Preparatul poate fi servit imediat, dar poate fi pregătit și cu câteva ore înainte. Lăsat la frigider, dressingul are timp să se combine cu aromele porumbului, roșiilor și verdețurilor.

Salata poate fi servită simplă, ca garnitură la o masă de vară, alături de pește copt sau peste un cartof dulce copt. Pentru o notă ușor picantă pot fi adăugați și ardei iuți.

Rețeta Dorotheei circulă de mai mulți ani și face parte din moștenirea culinară de familie despre care Reese Witherspoon a vorbit public. Potrivit The Kitchn, actrița povestea și două dintre regulile culinare ale bunicii sale: porumbul trebuia consumat cât mai proaspăt, ideal fără să fi fost cules cu mai mult de o zi înainte, iar roșiile nu erau păstrate la frigider.