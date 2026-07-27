Înlocuirea aragazului pe gaz cu o plită electrică cu inducție a fost asociată cu o îmbunătățire semnificativă a simptomelor în cazul persoanelor cu astm insuficient controlat. În locuințele monitorizate, nivelul de dioxid de azot (NO2) a scăzut cu aproximativ 70%, iar participanții au raportat mai puține probleme respiratorii și o nevoie mai redusă de a folosi inhalatoarele de urgență, potrivit unui studiu realizat în Statele Unite.

Cercetarea a fost realizată de specialiști de la MetroHealth System și Case Western Reserve University și a inclus 85 de persoane cu astm insuficient controlat. Rezultatele au fost publicate în Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, relatează Euronews.

De ce poate fi aragazul pe gaz o problemă pentru persoanele cu astm

Arderea gazelor naturale în timpul gătitului reprezintă o sursă de poluare a aerului din interiorul locuințelor. Procesul produce, printre altele, dioxid de azot (NO2), un poluant care poate irita căile respiratorii și care a fost asociat cu agravarea simptomelor de astm.

Pentru a vedea dacă eliminarea acestei surse de expunere poate influența controlul bolii, cercetătorii au înlocuit aragazurile pe gaz din locuințele participanților cu plite electrice.

Au fost alese modele cu inducție deoarece, explică Ashwini Sehgal, coautor al studiului, acestea se încălzesc și se răcesc rapid și sunt mai sigure și mai ușor de curățat decât plitele electrice clasice.

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Nivelul de dioxid de azot din locuințe a scăzut cu 70%

După înlocuirea aragazurilor, cercetătorii au observat o scădere importantă a poluării din interiorul locuințelor monitorizate. Nivelurile de dioxid de azot au fost cu aproximativ 70% mai mici.

În același timp, participanții au raportat mai puține probleme de respirație, mai puține limitări în activitățile cotidiene și o nevoie mai redusă de a utiliza inhalatoarele de „salvare”, folosite pentru ameliorarea rapidă a simptomelor de astm.

„Rezultatele au fost surprinzătoare: îmbunătățirile simptomelor de astm după schimbarea aragazului au fost similare – sau chiar mai mari – decât cele raportate în studiile clinice pentru medicamentele utilizate în mod obișnuit pentru astm”, a explicat Ashwini Sehgal.

Comparația nu înseamnă însă că plita electrică poate înlocui tratamentul pentru astm. Studiul nu a comparat direct schimbarea aragazului cu administrarea medicamentelor.

Vizitele la Urgențe și spitalizările au scăzut cu 70%

Cercetătorii au observat și alte schimbări importante.

Vizitele la serviciile de Urgență și spitalizările asociate astmului au scăzut cu aproximativ 70%, iar numărul zilelor de școală sau de serviciu pierdute din cauza bolii s-a redus cu aproximativ 80%.

Autorii studiului avertizează însă că înlocuirea aragazului nu reprezintă un tratament pentru astm și nu va avea neapărat aceleași efecte în cazul tuturor pacienților.

„Persoanele cu astm ar trebui să continue să colaboreze cu medicii lor, să ia medicamentele prescrise și să reducă expunerea la alți factori declanșatori ai astmului, precum fumul de țigară, acarienii, polenul și infecțiile respiratorii virale”, subliniază Sehgal.

Studiul are și limitări importante

Rezultatele sunt promițătoare, însă cercetarea nu demonstrează că simpla înlocuire a aragazului pe gaz va produce aceleași efecte în orice locuință sau în cazul oricărei persoane cu astm.

Studiul a inclus 85 de participanți și nu a avut un grup de control randomizat. Cercetătorii au comparat controlul astmului înainte de înlocuirea aragazului cu situația participanților la două-trei luni după schimbare.

Proiectul fusese conceput inițial pentru a fi considerabil mai amplu. În decembrie 2024 primise finanțare pentru trei ani din partea Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA), prin programul Community Change Grants.

Finanțarea a fost însă întreruptă anticipat de administrația Trump, iar cercetătorii nu au mai putut înscrie noi participanți după luna mai 2025.

Cercetătorii atrag atenția și asupra costurilor

Înlocuirea unui aragaz pe gaz cu o plită electrică sau cu inducție presupune și costuri pe care nu toate familiile și le permit.

Autorii studiului consideră că aceasta poate reprezenta o barieră în special pentru gospodăriile cu venituri reduse.

Ashwini Sehgal susține însă că, dacă rezultatele vor fi confirmate de cercetări mai ample, economiile rezultate din reducerea vizitelor la Urgențe și a spitalizărilor ar putea justifica programe prin care autoritățile sau asiguratorii să contribuie la costul înlocuirii aragazurilor în cazul pacienților cu astm insuficient controlat.

Deocamdată, studiul oferă un argument suplimentar pentru investigarea unei surse de poluare aflate chiar în bucătărie și a efectelor pe care reducerea expunerii la aceasta le-ar putea avea asupra persoanelor cu afecțiuni respiratorii.