„Am slăbit 4 kilograme într-o săptămână!”. Suna minunat, nu-i asa?.

Este una dintre cele mai frecvente afirmații pe care le vedem pe rețelele sociale, în reclamele pentru diete-minune sau în testimonialele unor produse de slăbit. Sună impresionant și este exact genul de rezultat pe care și l-ar dori oricine începe o dietă. Totuși, înainte de a ne bucura, ar trebui să ne punem o întrebare esențială: ce am pierdut, de fapt? Grăsime sau doar apă?. Pentru ca slabit inseamna sa dai grasimea jos, nu e musai sa obtii o cifra mai mica pe cantar.

Foarte multe persoane cred că orice kilogram în minus înseamnă automat grăsime arsă. Din păcate, organismul nu funcționează atât de simplu. În primele zile ale unei diete restrictive, cea mai mare parte din scăderea observată pe cântar nu provine din depozitele de grăsime, ci din eliminarea apei și, în unele cazuri, din pierderea unei cantități importante de masă musculară. Problema este că această scădere spectaculoasă nu doar că este temporară, dar poate încetini metabolismul și poate favoriza îngrășarea ulterioară.

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Cântarul nu îți spune ce ai pierdut exact

Unul dintre cele mai mari mituri din nutriție este acela că greutatea afișată de cântar reflectă direct cantitatea de grăsime din organism. În realitate, cântarul măsoară greutatea totală a corpului și nu poate face diferența între grăsime, apă, masă musculară sau chiar conținutul tubului digestiv.

Acesta este motivul pentru care două persoane care au slăbit câte două kilograme pot avea rezultate complet diferite. Una poate fi mai aproape de obiectivul său pentru că a pierdut în principal grăsime, în timp ce cealaltă poate fi doar deshidratată și cu mai puțină masă musculară.

De ce slăbim atât de repede la începutul unei diete?

Foarte mulți oameni observă că în primele zile ale unei diete pierd două, trei sau chiar patru kilograme. Acest lucru îi motivează și îi face să creadă că metoda aleasă funcționează extraordinar.

Explicația este însă alta.

Organismul depozitează carbohidrații sub formă de glicogen în ficat și în mușchi. Fiecare gram de glicogen este însoțit de aproximativ 3-4 grame de apă. Atunci când reducem brusc consumul de carbohidrați sau aportul caloric este foarte mic, organismul începe să consume aceste rezerve de glicogen pentru a produce energie. Odată cu ele este eliminată și apa care era stocată împreună cu glicogenul.

Din acest motiv, în primele zile ale unei diete se pierde în principal apă și nu grăsime. De aceea, rezultatele spectaculoase din prima săptămână nu trebuie confundate cu o slăbire reală. Nu prea conteaza ce mananci, daca reduci carbohidratii foarte mult, vei avea acesta pierdere de apa.

De ce pierderea rapidă în greutate poate deveni o problemă?

Din dorința de a slăbi cât mai repede, multe persoane reduc drastic numărul de calorii sau elimină aproape complet anumite grupe alimentare. Organismul interpretează această situație ca pe o perioadă de lipsuri și începe să economisească energie.

În același timp, dacă aportul de proteine este insuficient sau restricția calorică este foarte severă, corpul începe să folosească nu doar grăsimea, ci și proteinele din masa musculară pentru a produce energie.

Aici apare adevărata problemă.

Mușchii reprezintă unul dintre cele mai importante motoare metabolice ale organismului. Ei consumă energie inclusiv în repaus. Atunci când pierdem masă musculară, metabolismul încetinește, iar necesarul zilnic de calorii scade.

Rezultatul este bine cunoscut de cei care au ținut numeroase cure de slăbire: după terminarea dietei, kilogramele revin foarte ușor, uneori chiar în număr mai mare decât înainte. Acesta este mecanismul care stă la baza efectului yo-yo.

Nu tineti diete drastice. Nu asta e calea spre o relatie sanatoasa cu voi sau cu corpul vostru.

Apa nu este inamicul nostru

În ultimii ani a apărut ideea că excesul de apă din organism este responsabil pentru multe dintre problemele noastre de greutate. Mulți oameni spun că „rețin apă” și încearcă să elimine cât mai multe lichide.

În realitate, apa este indispensabilă vieții. Ea transportă nutrienții către celule, participă la reglarea temperaturii corporale, ajută rinichii să elimine produșii de metabolism și contribuie la funcționarea tuturor organelor.

Retenția de apă există, dar trebuie înțeleasă corect. În cele mai multe cazuri este temporară și are legătură cu alimentația, modificările hormonale, sedentarismul, anumite medicamente sau temperaturile ridicate din timpul verii.

Ce legătură au carbohidrații și sarea cu retenția de apă?

Probabil ai observat că după un weekend în care ai consumat pizza, paste, prăjituri, chipsuri sau alte preparate foarte sărate, cântarul arată cu unul sau chiar două kilograme mai mult.

Nu înseamnă că ai acumulat două kilograme de grăsime într-un singur weekend.

Explicația este mult mai simplă.

Carbohidrații refac depozitele de glicogen, iar odată cu acestea organismul reține din nou apă. În același timp, mesele bogate în sare determină retenția suplimentară de lichide pentru a menține echilibrul concentrației de sodiu din organism.

Aceste modificări sunt normale și, în majoritatea cazurilor, dispar după câteva zile în care revenim la alimentația obișnuită și ne hidratăm corespunzător.

De ce nu este bine să încercăm să eliminăm apa cu diuretice?

Din dorința de a vedea un număr cât mai mic pe cântar, multe persoane apelează la ceaiuri „de slăbit”, suplimente diuretice sau chiar medicamente care stimulează eliminarea apei.

Problema este că aceste produse nu ard grăsimea. Iar scazut in greutate fara scadere de grasime este o munca fara semnificatie pe termen lung.

Ele determină rinichii să elimine mai multă apă și, odată cu aceasta, electroliți esențiali precum sodiul, potasiul și magneziul. Scăderea în greutate este doar aparentă și dispare imediat ce organismul se rehidratează.

Mai mult decât atât, utilizarea repetată a diureticelor fără recomandare medicală poate avea consecințe serioase: deshidratare, scăderea tensiunii arteriale, amețeli, crampe musculare, oboseală accentuată, tulburări ale ritmului cardiac și chiar afectarea funcției rinichilor.

Cu alte cuvinte, diureticele pot face cântarul să afișeze un număr mai mic pentru câteva zile, dar nu rezolvă problema excesului de grăsime corporală.

Cum îți dai seama dacă ai pierdut apă sau grăsime?

Dacă ai slăbit trei-patru kilograme în numai câteva zile, este foarte probabil ca cea mai mare parte din această scădere să fie reprezentată de apă. Dacă greutatea fluctuează foarte mult de la o zi la alta sau dacă după o singură masă bogată în carbohidrați și sare revii aproape instantaneu la greutatea inițială, este puțin probabil să fie vorba despre modificări importante ale țesutului adipos.

În schimb, pierderea grăsimii este lentă și constantă. Ea se observă nu doar pe cântar, ci și prin reducerea circumferinței taliei, prin faptul că hainele devin mai largi și prin modificarea compoziției corporale.

Cum slăbim fără să ne încetinim metabolismul?

Scopul unei diete nu ar trebui să fie eliminarea cât mai rapidă a apei din organism, ci reducerea grăsimii corporale cu păstrarea masei musculare.

Acest lucru presupune un deficit caloric moderat, nu înfometare, un aport suficient de proteine, exerciții de forță efectuate regulat și o hidratare adecvată. Paradoxal, persoanele care beau suficientă apă au adesea mai puține probleme cu retenția de lichide decât cele care încearcă să limiteze consumul de apă.

Cântarul poate fi uneori înșelător. O scădere spectaculoasă în greutate nu înseamnă automat că am ars grăsime. De cele mai multe ori, atunci când slăbim foarte repede, organismul pierde în primul rând apă și, din păcate, și o parte din masa musculară.

Aceasta este una dintre cele mai mari capcane ale dietelor drastice. Pe termen scurt par eficiente, însă pe termen lung încetinesc metabolismul și cresc riscul de a recupera rapid kilogramele pierdute. Tocmai de aceea, cea mai bună strategie nu este să căutăm metode prin care să eliminăm apa din organism, ci să construim un stil de viață care să favorizeze pierderea lentă și constantă a grăsimii. Chiar daca acesta este un drum greu si sinuos este singurul care se merita parcurs.

În nutriție, progresul real nu se măsoară prin câte kilograme dispar într-o săptămână, ci prin câte dintre ele reprezintă cu adevărat grăsime și prin capacitatea noastră de a menține rezultatele ani la rând.