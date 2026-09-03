Organizația Consumatorilor și Utilizatorilor (OCU) din Spania avertizează că până la 70% din produsele alimentare oferite de automatele din spitale au o calitate nutrițională scăzută și sunt considerate nesănătoase.

Situația a fost calificată drept „îngrijorătoare” de către reprezentanții acestei organizații, în condițiile în care spitalele sunt spații dedicate protejării sănătății, iar mii de pacienți și aparținători depind de această ofertă în timpul orelor lungi de așteptare.

Ce conțin automatele din spitale?

În urma unui studiu realizat pe 171 de automate de vending din sălile de urgență a 52 de spitale din Spania, OCU a structurat oferta de produse astfel:

Opțiuni nesănătoase (70%): Oferta este dominată masiv de dulciuri, ciocolată, produse de patiserie industrială, snack-uri sărate și băuturi răcoritoare.

Opțiuni moderat-benefice (20% – 25%): Sandvișuri, sucuri ambalate și băuturi lactate îndulcite.

Opțiuni recomandate și sănătoase (10% – 15%): Fructe, salate, iaurturi sau fructe uscate (oleaginoase). În unele cazuri, prezența acestora nu atinge nici măcar 2% din totalul produselor.

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Mâncarea nesănătoasă, mai ieftină

Un alt punct critic identificat de analiză îl reprezintă politica de prețuri, care descurajează alegerile sănătoase:

În 44% din automatele analizate, cel mai ieftin produs era o opțiune nesănătoasă (patiserie sau snack-uri sărate), cu prețuri cuprinse între 0,35 și 1,50 euro.

Fructele sau salatele ambalate au prețuri semnificativ mai mari, variind între 1,50 și 2,50 euro.

De asemenea, studiul arată că accesul la apă potabilă gratuită este extrem de limitat: doar 9 din cele 52 de spitale analizate aveau cișmele sau dispensere de apă funcționale în zonele de așteptare. Acest lucru îi obligă pe utilizatori să cumpere apă îmbuteliată sau băuturi răcoritoare, crescând cheltuielile și generând deșeuri din plastic.

Se pregătesc schimbări legislative

Constatările OCU vin în contextul în care Ministerul Consumului din Spania pregătește o nouă reglementare pentru îmbunătățirea alimentației în centrele sanitare, căminele de bătrâni, facilitățile sportive și instituțiile publice.

Proiectul de lege prevede ca cel puțin 80% din produsele disponibile în automatele de vending să fie sănătoase, alături de obligativitatea instalării de surse de apă potabilă. OCU subliniază că spitalele trebuie să joace un rol activ în prevenirea bolilor și promovarea unui stil de viață echilibrat.