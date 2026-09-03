VIDEO | Poți prăji cu ulei de măsline? Somelierul Geo Dobre: „Acei antioxidanți trec în mâncare și protejează, de fapt, preparatul”

Mulți români au crescut cu ideea că uleiul de măsline este bun pentru salată, dar nu trebuie folosit la prăjit. Este unul dintre cele mai răspândite mituri despre acest produs, spune Geo Dobre, somelier în ulei de măsline și fondator Măslinescu, care explică, pentru G4Food, de ce, în țări precum Grecia și Italia, uleiul de măsline este folosit în mod obișnuit și la gătit.

Întrebarea este una pe care și-o pun foarte mulți consumatori: putem sau nu să prăjim cu ulei de măsline?

Răspunsul lui Geo Dobre este categoric:

„Dacă te duci în Grecia sau în Italia, o să vezi că toți prăjesc cu ulei de măsline. Și atunci răspunsul este simplu. Da, bineînțeles că poți prăji cu ulei de măsline.”

„Oamenii ăștia de obicei trăiesc mai mult”

Somelierul își construiește explicația pornind de la modul în care uleiul de măsline este folosit de generații întregi în bucătăria mediteraneană.

„Mai mult. Oamenii ăștia de obicei trăiesc mai mult. Deci te-ai gândit: de ce oare trăiesc mai mult ei, toată viața lor prăjind și gătind cu ulei de măsline?”, spune Geo Dobre.

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El face apoi referire la rolul antioxidanților din uleiul de măsline și la ceea ce, potrivit acestuia, arată studiile privind folosirea uleiului inclusiv atunci când este încălzit.

„Sunt studii foarte clare care arată că, într-adevăr, pe termen lung, acești antioxidanți nu numai că te ajută când uleiul este rece, da? Că în mod normal te bucuri de toți acești antioxidanți când el este proaspăt, cât mai proaspăt.”

Potrivit somelierului, faptul că uleiul este încălzit nu înseamnă însă că toți compușii săi benefici dispar pur și simplu.

„Dar chiar și în momentul în care gătești sau prăjești, și există studii clare, acei antioxidanți trec în mâncare și protejează, de fapt, preparatul.”

Geo Dobre: „Sunt mai puțini oxiți cancerigeni în acea prăjeală”

În continuarea explicației sale, Geo Dobre compară uleiul de măsline cu uleiurile rafinate și susține că antioxidanții din uleiul de măsline pot avea un rol important atunci când acesta este folosit la prepararea alimentelor.

„Ceea ce înseamnă că sunt mai puțini oxiți cancerigeni în acea prăjaelă decât ar fi, de exemplu, într-un ulei rafinat. De altfel, studiile arată foarte clar că uleiul rafinat de floarea-soarelui este cel mai prost. Face cei mai mulți oxiți cancerigeni dintre toate uleiurile. Inclusiv există un studiu foarte cunoscut în care concluzia era: uleiul rafinat de floarea-soarelui se folosește odată și se aruncă.”

Potrivit lui Geo Dobre, în studiile la care face referire, uleiul de măsline și untura de porc au avut rezultate mai bune în ceea ce privește folosirea la prăjit.

„Apropo, uleiul de măsline și untura de porc erau cele mai bune pentru prăjit în aceste studii.”

De ce pune pe aceeași listă uleiul de măsline și untura de porc

„Diferența este una foarte simplă. La untura de porc există multe grăsimi saturate, colesterol, alte probleme de sănătate. Pe când la uleiul extravirgin, peste 70% este grăsime mononesaturată, care nu are colesterol. Ba, din contră, luptă împotriva colesterolului rău. Deci, dacă vrei să fii sănătos, este bine să prăjești cu ulei de măsline de bună calitate, dar este scump. Și aici este, de fapt, alegerea.”

Problema nu este doar dacă poți prăji cu ulei de măsline, ci și ce ulei alegi

Discuția nu se oprește însă la întrebarea dacă uleiul de măsline poate fi încălzit. În supermarket există produse foarte diferite ca preț și calitate, iar alegerea unui ulei bun este o altă problemă importantă.

În interviul pentru G4Food, Geo Dobre atrage atenția că există diferențe importante între uleiurile de măsline și că inclusiv categoria din care face parte produsul contează.

„Să știți că uleiurile de măsline care sunt presate se împart în trei categorii”, explică el, continuând apoi cu diferențele dintre uleiul extravirgin, cel virgin și uleiul lampant.

Potrivit somelierului, uleiul virgin poate fi folosit inclusiv la gătit și prăjit, chiar dacă are standarde diferite față de extravirgin și poate prezenta anumite defecte de gust.

„Cu toate acestea, acest ulei virgin este extrem de folositor, mai ales pentru gătit, pentru prăjit, pentru lucruri de făcut în bucătărie. Este mult mai sănătos decât uleiurile rafinate.”

El explică și de ce un astfel de ulei poate avea un gust diferit de unul extravirgin:

„Chiar dacă el poate avea mici defecte de gust, pentru că asta, la virgin față de extravirgin, virginul poate avea mici defecte de gust. Se simte un pic rânced sau se simte puțin grețos, se simte puțin nisipos sau metalic. Are niște mici defecte pe care extravirginul nu are voie să le aibă.”