În încercarea de a proteja calotele glaciare afectate sever de încălzirea globală, cercetătorii elvețieni au testat o soluție neobișnuită, dar complet biodegradabilă: păturile din lână de oaie, anunță Agerpres.

Proiectul pilot numit „Keep It Wool”, coordonat de asociația ecologistă Summit Foundation și Universitatea din Lausanne, a oferit rezultate preliminare care au depășit toate așteptările oamenilor de știință.

De ce s-a renunțat la foliile sintetice de plastic?

Tradițional, pe timpul verii, porțiuni din ghețari sunt acoperite cu prelate sintetice geotextile pentru a reflecta razele solare și a reduce absorbția căldurii. Cu toate acestea, metoda clasică prezintă riscuri de mediu majore deoarece prelatele sintetice se degradează în timp și eliberează microfibre poluante direct în ecosistemul montan. În plus, în Elveția, între 40% și 70% din producția de lână de oaie este aruncată în fiecare an.

Proiectul a fost propus de patru studenți la masterat cu scopul de a înlocui materialele plastice cu o resursă naturală regenerabilă și de a oferi o întrebuințare utilă lânii nefolosite.

Testul de pe ghețarul Tsanfleuron: lână vs. materialele sintetice

În luna iunie, cercetătorii au instalat două prototipuri de pături din lână (fabricate de compania elvețiană Fisolan) pe o suprafață de 200 de metri pătrați din ghețarul Tsanfleuron, situat în vestul țării.

Rezultatele măsurătorilor efectuate la fiecare două săptămâni au adus concluzii surprinzătoare:

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Învelișurile din lână au încetinit topirea gheții la fel de eficient ca prelatele sintetice convenționale.

Materialul natural s-a dovedit extrem de stabil și durabil în condițiile extreme din Alpi, depășind chiar și așteptările producătorilor.

O soluție locală, dar nu un leac universal

Deși experimentul demonstrează că lâna poate înlocui cu succes plasticul pe suprafețele protejate, inițiatorii proiectului subliniază că aceasta este doar o măsură de protecție punctuală.

În prezent, doar 0,02% din suprafața ghețarilor elvețieni este acoperită cu folii de protecție. Cercetătorii avertizează că singura soluție reală pe termen lung pentru salvarea ghețarilor rămâne reducerea drastică a emisiilor globale de gaze cu efect de seră.