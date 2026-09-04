7 pomi fructiferi pe care îi poți planta în această toamnă. Cum alegi soiul potrivit și ce trebuie să faci înainte de iarnă

Toamna este o perioadă potrivită pentru plantarea multor pomi fructiferi în România. Mărul, părul, prunul, cireșul, vișinul, caisul și piersicul se numără printre speciile cultivate la noi, însă alegerea soiului, a locului și a momentului plantării poate face diferența în primii ani de viață ai pomului.

Dacă vrei să înființezi o mică livadă sau pur și simplu să plantezi câțiva pomi în grădină, nu trebuie neapărat să aștepți primăvara.

Toamna este, în general, o perioadă favorabilă plantării pomilor aflați în repaus vegetativ. Ghidul tehnic al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni include printre speciile pomicole cultivate în România mărul, părul, prunul, cireșul, vișinul, caisul și piersicul, alături de alte specii precum nectarinul, nucul și migdalul.

Și ghidurile horticole internaționale recomandă toamna și începutul primăverii pentru plantarea pomilor, cu condiția ca solul să nu fie înghețat sau îmbibat cu apă. Un loc însorit și ferit de vânt și de zonele cu risc de înghețuri târzii este, de asemenea, important.

1. Mărul

Mărul este una dintre cele mai potrivite alegeri pentru o livadă de familie și este bine reprezentat în pomicultura românească.

Pentru grădina de acasă, primul lucru pe care trebuie să-l verifici este portaltoiul. Acesta influențează în mare măsură dimensiunea și vigoarea pomului. Un măr altoit pe un portaltoi cu vigoare redusă poate fi mult mai potrivit pentru o curte mică decât unul care va ajunge la dimensiuni mari.

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Mai trebuie verificată și polenizarea. Unele soiuri de măr au nevoie de polenul unui alt soi compatibil pentru o producție bună.

Dacă ai suficient spațiu, plantarea a două soiuri compatibile poate crește șansele unei recolte bune.

2. Părul

Părul poate fi plantat toamna, în perioada de repaus vegetativ.

Un loc însorit și adăpostit este de preferat. Trebuie evitate zonele în care se acumulează aer rece și apar frecvent înghețuri târzii, deoarece acestea pot afecta florile și, implicit, recolta.

Și în cazul perilor trebuie verificată polenizarea înainte de cumpărare. Unele soiuri nu sunt autofertile, astfel că un al doilea soi compatibil poate fi necesar pentru o recoltă bună.

Pentru grădinile mici există și portaltoi care limitează dimensiunea pomului, ceea ce poate face părul mai ușor de integrat într-un spațiu restrâns.

3. Prunul

Prunul este una dintre speciile clasice ale livezilor și gospodăriilor românești și poate fi plantat toamna.

Alegerea locului este importantă: terenul trebuie să fie bine drenat, deoarece excesul de apă poate afecta rădăcinile.

Și în cazul prunului trebuie verificat dacă soiul ales este autofertil. Unele soiuri pot produce singure, în timp ce altele beneficiază de existența unui alt soi compatibil în apropiere.

Pentru o grădină mică, această caracteristică poate conta foarte mult atunci când alegi pomul.

4. Cireșul

Cireșul este una dintre speciile potrivite pentru plantarea de toamnă, iar pomul își poate dezvolta rădăcinile înainte de pornirea în vegetație.

Înainte de cumpărare, verifică însă dacă soiul este autofertil sau are nevoie de un polenizator.

Cireșii dulci nu sunt toți autofertili, în timp ce unele soiuri pot produce singure. Alegerea unui soi care nu are un polenizator compatibil în apropiere poate însemna să ai un pom sănătos, care înflorește frumos, dar produce puține fructe.

De aceea, dacă alegi un soi care necesită polenizare încrucișată, trebuie să ai în vedere și un al doilea cireș compatibil.

5. Vișinul

Vișinul este una dintre speciile pomicole cultivate în România și o prezență obișnuită în livezile și grădinile de la noi.

Este o alegere bună pentru cei care vor fructe ce pot fi consumate proaspete, dar și transformate în dulceață, compot, sirop sau alte preparate.

Și vișinul poate fi plantat toamna, într-un sol bine drenat. După plantare, pomul trebuie udat bine, iar în cazul unei toamne secetoase este important ca solul din jurul rădăcinilor să nu se usuce.

La alegerea soiului, verifică și caracteristica privind autofertilitatea.

6. Caisul

Caisul poate fi cultivat în România, însă este una dintre speciile pentru care alegerea locului contează foarte mult.

Caisul pornește devreme în vegetație, iar florile sale pot fi afectate de înghețurile târzii de primăvară. Din acest motiv, un loc însorit și adăpostit este preferabil unui teren expus curenților reci sau unei zone în care aerul rece stagnează.

Alegerea soiului trebuie făcută în funcție de zona în care locuiești, nu doar după gustul fructelor.

Pentru o regiune cu ierni mai aspre sau cu risc ridicat de înghețuri târzii, este cu atât mai important să alegi un soi adaptat condițiilor locale.

7. Piersicul

Și piersicul poate fi cultivat în România, însă este mai sensibil la frig decât unele dintre celelalte specii de pe listă.

Alegerea locului devine, prin urmare, foarte importantă. Un spațiu însorit și adăpostit îi poate oferi condiții mai bune, iar în grădinile mici poate fi avantajoasă amplasarea lângă un perete orientat spre sud sau sud-vest.

Ghidurile horticole recomandă plantarea piersicului la sfârșitul toamnei, când solul este încă umed și păstrează căldură, sau în perioada noiembrie-martie pentru pomii cu rădăcină nudă.

Pentru România, alegerea unui soi potrivit zonei este esențială, mai ales în regiunile cu ierni mai reci.

Când este momentul potrivit pentru plantarea de toamnă

Nu există o singură dată valabilă pentru toată România.

Regula importantă este ca pomul să fie în perioada de repaus vegetativ, iar solul să nu fie nici înghețat, nici îmbibat cu apă.

În cazul pomilor cu rădăcină nudă, aceștia trebuie plantați în perioada de repaus și cât mai repede după ce au fost scoși din pepinieră. Pomii crescuți în containere au o perioadă de plantare mai flexibilă.

Momentul exact depinde de zonă și de evoluția vremii. În regiunile în care înghețul vine mai devreme, plantarea trebuie făcută suficient de devreme pentru ca pomul să aibă timp să se adapteze.

Cum alegi locul pentru pomul fructifer

Înainte să sapi groapa, uită-te bine la teren.

Majoritatea pomilor fructiferi preferă un loc însorit, adăpostit și cu sol bine drenat. Zonele în care apa băltește trebuie evitate, iar locurile expuse vânturilor puternice sau înghețurilor târzii nu sunt ideale.

Soarele este important nu doar pentru dezvoltarea pomului, ci și pentru obținerea unor fructe de calitate.

Pentru cais și piersic, alegerea locului este cu atât mai importantă, deoarece aceste specii sunt mai sensibile la frig și la înghețurile târzii.

Nu planta pomul prea adânc

Unul dintre detaliile importante la plantare este poziția punctului de altoire.

La pomii altoiți, zona de îmbinare dintre portaltoi și soi trebuie să rămână deasupra solului. Îngroparea punctului de altoire poate afecta dezvoltarea pomului.

După plantare, pământul trebuie așezat bine în jurul rădăcinilor, iar pomul trebuie udat.

Udă-l și protejează-l înainte de iarnă

După plantare, udarea este esențială pentru stabilirea rădăcinilor.

În cazul unei toamne secetoase, pomii nou plantați trebuie udați în continuare. Un strat de mulci poate ajuta la păstrarea umidității și la protejarea solului din jurul rădăcinilor.

Pentru plantările de toamnă, ghidurile românești de tehnologie ecologică recomandă și protejarea peste iarnă a punctului de altoire printr-un mușuroi de aproximativ 25-30 de centimetri.

Pomii tineri trebuie protejați și împotriva rozătoarelor și a altor animale care pot afecta scoarța în timpul iernii.

Nu cumpăra pomul doar după numele soiului

Un soi bun nu este neapărat potrivit pentru orice grădină.

Înainte să cumperi un pom, este important să afli dacă soiul este potrivit pentru zona în care locuiești, ce portaltoi are, cât de rezistent este la ger și dacă are nevoie de un alt soi pentru polenizare.

Dimensiunea pe care o va avea pomul la maturitate contează și ea, mai ales într-o grădină mică.

Dacă ai nelămuriri, cere pepinierei informații despre soi, portaltoi, rezistența la ger, necesarul de polenizare și adaptarea la zona în care vrei să-l plantezi.