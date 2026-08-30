În inima Toscanei, la câțiva kilometri de Volterra și San Gimignano, Borgo Pignano combină turismul rural cu agricultura ecologică și gastronomia bazată în mare parte pe produse cultivate sau obținute pe domeniul propriu. Proprietatea se întinde pe peste 300 de hectare și funcționează ca un mic ecosistem agricol, în care terenurile, bucătăria și activitățile pentru oaspeți sunt strâns legate între ele, conform Reporter Gourmet.

Drumul către Borgo Pignano traversează dealurile Toscanei, printre terenuri agricole, vii, livezi și plantații de lavandă. Așezarea medievală se află pe o colină, într-un peisaj dominat de piatră, chiparoși și grădini.

Borgo Pignano face parte din circuitul Relais & Châteaux, însă principala particularitate a proprietății este componenta agricolă. Domeniul de aproximativ 750 de acri, echivalentul a peste 300 de hectare, este certificat ecologic din 2014.

O fermă ecologică integrată în activitatea turistică

O mare parte dintre ingredientele folosite în restaurante provin de pe proprietate. Grădinile ecologice furnizează legume, plante aromatice și flori comestibile, iar terenurile agricole sunt cultivate cu soiuri vechi de grâu, printre care Gentil Rosso și Senatore Cappelli. Cerealele sunt transformate în pâine, paste și focaccia.

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Domeniul are și plantații de măslini și vii, din care provin uleiul de măsline și vinuri realizate din soiuri precum Vermentino, Ciliegiolo și Abrusco Nero.

În cadrul fermei sunt amplasate și stupine, iar mierea este utilizată în cadrul proprietății. Plantele spontane sunt folosite pentru ceaiuri, tratamente de wellness și ateliere botanice. Oaspeții pot învăța, de exemplu, să prepare săpunuri naturale.

Principiul este cel al unor circuite cât mai scurte și al reducerii risipei. Această abordare se regăsește inclusiv în bucătărie, unde sunt valorificate cât mai multe părți ale ingredientelor și animalelor crescute în cadrul proprietății.

Gastronomie bazată pe produse locale

Restaurantul gourmet Villa Pignano este coordonat de directorul culinar Stefano Cavallini și de executive chef Angelantonio Cioffi. Meniul pune accent pe ingredientele provenite din grădinile și fermele domeniului, combinate cu tehnici gastronomice moderne.

Printre preparate se numără ricotta de mare în stil tataki, servită cu emulsie de scoici, sparanghel fermentat și bruschetta cu pesto de usturoi sălbatic și burtă de ricotta de mare maturată asemenea unui prosciutto.

Un alt preparat este ravioli cu ierburi cultivate pe domeniu, umplut cu ricotta și spanac și servit cu zbârciogi în două texturi și o extracție vegetală rece.

Rața este folosită integral. Pieptul este caramelizat și asociat cu sfeclă și rubarbă, pulpa este gătită lent în ulei, iar celelalte părți ale animalului sunt transformate într-un ravioli prăjit.

Aceeași logică este aplicată și deserturilor. Chef patiser Federico Filippetti folosește pâinea rămasă pentru a crea un desert în care pâinea prăjită este infuzată peste noapte în lapte, alături de ouă, scorțișoară și vanilie.

„Prăjită, aproape arsă, pâinea este lăsată la infuzat peste noapte în lapte, împreună cu ouă, scorțișoară și vanilie. Din acest amestec obțin o înghețată catifelată, foi crocante cu picături de caramel și un fel de french toast prăjit în unt”, explică Filippetti.

Vara, restaurantul Al Fresco propune pizza coaptă în cuptor cu lemne, paste tradiționale, salate din grădină și preparate la grătar. Primăvara și toamna, oaspeții pot lua masa în Il Camino, spațiul cu masă comună și șemineu mare, amenajat în bucătăria originală a borgoului.

Camere fără televizoare

Conceptul de ospitalitate este construit în jurul liniștii și al vieții rurale. Camerele și apartamentele din vila principală, maisonettele din borgo și vilele din mijlocul domeniului sunt amenajate cu mobilier vechi, materiale naturale, cărți și flori.

În camere nu există televizoare. Spațiile comune includ o sală de lectură și o zonă pentru jocuri de societate.

Spa-ul a fost amenajat în vechile cisterne săpate în stâncă și folosește uleiuri și esențe pe bază de plante și ierburi de pe domeniu. Proprietatea mai dispune de piscine, trasee pentru plimbare, spații pentru sport și zone dedicate meditației.

De la recoltarea mierii la vânătoarea de trufe

Oaspeții pot participa la activități direct legate de viața fermei. Printre acestea se numără recoltarea mierii, cursurile de bucătărie tradițională, prepararea pâinii și a pastelor din făina produsă pe domeniu, căutarea trufelor în pădure și plimbările printre vii în perioada recoltei.

Borgo Pignano găzduiește și activități artistice. Proprietatea are un atelier propriu și colaborează cu Royal Drawing School din Londra, care aduce artiști în rezidență în Toscana.

Domeniul își are originile în secolul al XII-lea, când Borgo Pignano era un nucleu agricol fortificat din Val d’Era. La începutul anilor 2000, proprietatea a fost cumpărată de antreprenorul și filantropul galez Sir Michael Moritz, care a început restaurarea complexului.

Intervențiile au urmărit păstrarea caracterului istoric al așezării, inclusiv a grinzilor vechi, pereților din piatră, pardoselilor din teracotă și arcurilor medievale.

Astăzi, agricultura ecologică reprezintă una dintre componentele centrale ale proprietății. Produsele fermei ajung în restaurante, iar activitățile agricole devin parte din experiența turistică, într-un model în care ospitalitatea este legată direct de resursele domeniului.