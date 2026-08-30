Seceta și temperaturile ridicate din ultimele două luni afectează culturile de vară și aprovizionarea cu furaje în mai multe regiuni din Europa, inclusiv în vestul României, potrivit celui mai recent buletin MARS al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene.

Cele mai puternice efecte sunt raportate în Franța, sudul Germaniei, nordul și centrul Italiei, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria și vestul României. Temperaturile ridicate, combinate cu lipsa precipitațiilor, au pus presiune pe culturile agricole și pe disponibilitatea furajelor. În mai multe regiuni, deficitul de apă pentru irigații a agravat situația.

Porumbul, printre culturile cele mai afectate

În țările Benelux, Slovenia și Croația, vremea caldă și uscată a dus la reducerea estimărilor privind producțiile culturilor de vară, în special în cazul porumbului.

Situația este dificilă și în ceea ce privește furajele. În zone extinse din vestul și centrul Europei, seceta și temperaturile ridicate au redus disponibilitatea pășunilor și acumularea de biomasă.

Lipsa apei afectează astfel atât producția vegetală, cât și sectorul zootehnic, prin reducerea resurselor disponibile pentru hrănirea animalelor.

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Vestul României, printre regiunile afectate

România se află printre statele în care efectele combinate ale căldurii și deficitului de precipitații sunt semnalate de JRC. Cele mai puternice probleme sunt raportate în partea de vest a țării.

Situația este urmărită de Comisia Europeană prin sistemul MARS, al cărui buletin este publicat lunar și oferă o evaluare a condițiilor agricole din Uniunea Europeană. Datele sunt folosite pentru monitorizarea impactului fenomenelor meteo asupra agriculturii și pentru fundamentarea măsurilor de sprijin pentru fermieri.

Comisia Europeană pregătește agricultura pentru fenomene meteo extreme

Comisia Europeană susține că Politica Agricolă Comună (PAC) are un rol important în creșterea rezilienței agriculturii în fața schimbărilor climatice.

Printre măsurile sprijinite prin PAC se numără investițiile în sisteme de irigații eficiente, infrastructură adaptată schimbărilor climatice, tehnologii pentru economisirea apei și un management mai bun al resurselor de apă. Sunt susținute, de asemenea, practici agricole mai reziliente și trecerea către culturi care se adaptează mai bine condițiilor climatice.

Obiectivul este ca fermele europene să poată face față mai bine perioadelor de secetă și temperaturilor extreme, care pot afecta simultan producțiile, furajele și veniturile agricultorilor.

Christophe Hansen: Agricultura europeană trebuie să fie mai rezilientă

Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, a declarat că actuala vară a fost deosebit de dificilă pentru fermierii din Uniunea Europeană.

„Seceta și căldura extremă pun o presiune tot mai mare asupra culturilor, furajelor, animalelor și veniturilor fermierilor”, a transmis Hansen.

Comisarul a precizat că evoluția situației este monitorizată îndeaproape, inclusiv prin informații obținute direct din teren. Potrivit acestuia, fenomenele meteorologice din această vară arată necesitatea pregătirii agriculturii europene pentru o perioadă în care evenimentele meteo extreme ar putea deveni mai frecvente.

Comisia Europeană susține că fermierii trebuie sprijiniți pentru a face față problemelor actuale, dar și pentru a-și adapta fermele la condițiile climatice viitoare.