Untul, obsesia gastronomică a francezilor. La Paris s-a deschis primul magazin dedicat exclusiv celui mai iubit ingredient din bucătăria franceză

29 aug. 2026, Călătorii Culinare
Untul, obsesia gastronomică a francezilor. La Paris s-a deschis primul magazin dedicat exclusiv celui mai iubit ingredient din bucătăria franceză
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Foto: O'bon Paris
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Cuprins
  1. Peste 30 de sortimente: de la usturoi sălbatic la zmeură și ciocolată
  2. Cum se degustă untul ca un somelier
  3. Regulile unei degustări corecte, conform fondatorului Butter Shop
  4. Un succes viral pe rețelele sociale

De la variante artizanale clasice la sortimente cu zmeură, ciocolată sau usturoi sălbatic, „Le Butter Shop” transformă degustarea de unt într-o experiență similară cu cea a vinurilor de colecție.

Așa cum spunea celebrul bucătar francez Jacques Pépin: „Dacă ai o pâine extraordinară și un unt extraordinar, e greu să găsești ceva mai bun”. Capitala Franței îi dă din nou dreptate și duce această filosofie la un alt nivel.

Franța este renumită pentru utilizarea untului în preparate emblematice, de la croissantul fraged de dimineață, la sosurile fine sau celebrul desert breton kouign-amann. Cu un consum mediu de aproximativ 8 kilograme de unt pe cap de locuitor în fiecare an (conform datelor Ministerului Agriculturii din Franța), era doar o chestiune de timp până când Parisul avea să găzduiască un spațiu dedicat exclusiv acestui aliment.

Peste 30 de sortimente: de la usturoi sălbatic la zmeură și ciocolată

Lansat recent în arondismentul 15 din Paris, magazinul Le Butter Shop pune la dispoziția clienților peste 30 de tipuri de unt proveniți de la mici producători de familie din Bretania, Valea Loarei și nordul Franței.

Oferta magazinului include opțiuni surprinzătoare:

  • Sortimente sărate și aromatizate: Unt cu șalotă, piper, alge marine, usturoi sălbatic sau lămâie cu piper verde.

  • Sortimente cu arome dulci: Unt cu vanilie, zmeură, căpșuni sau ciocolată.

„Majoritatea oamenilor nu se așteaptă să le placă un unt cu zmeură sau ciocolată. Dar în momentul în care îl gustă, reacția este pur și simplu: ‘Uau, OK!’”, povestește Erwan Leo, fondatorul Le Butter Shop.

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Cum se degustă untul ca un somelier

Erwan Leo, care conduce și o afacere axată pe degustări de vinuri, susține că untul trebuie privit prin aceeași lentilă gastronomică. Experiența de cumpărare permite clienților să guste produsele cu lingurița înainte de a cumpăra orice cantitate, de la pachete mici de 10 grame, până la blocuri de un kilogram.

Regulile unei degustări corecte, conform fondatorului Butter Shop

  1. Se ia o cantitate mică pe linguriță și se așază pe limbă.

  2. Se lasă untul să se topească ușor pe cerul gurii pentru a elibera treptat toate aromele.

  3. Se consumă cu moderație: secretul parizienilor pentru a se bucura de un unt bogat în grăsimi este mersul pe jos și echilibrul (maximum 4 felii de pâine pe zi).

Calitatea superioară a produselor din magazin se datorează laptelui folosit de mici producători, obținut de la vaci selectate, care are un conținut de grăsime mai mare cu 2-3% față de cel standard, un detaliu ce schimbă radical textura și gustul.

Un succes viral pe rețelele sociale

Popularitatea magazinului a explodat încă din prima zi datorită rețelelor sociale. Deși mulți clienți trec pragul cu intenția de a încerca doar două tipuri de unt, curiozitatea îi face adesea să guste mai bine de 20 de variante.

Pentru viitor, fondatorul pregătește deja noi arome neconvenționale, cum ar fi untul cu gust de croissant sau cel cu aroma de violete.

Le Butter Shop se află pe Rue Bouchut nr. 5, la doar câțiva pași de Turnul Eiffel și Champ de Mars.

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