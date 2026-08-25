Țara care mănâncă cea mai multă înghețată din lume. Aproape 30 de litri pe cap de locuitor pe an, de peste trei ori mai mult decât Italia

O zi de vară pare incompletă fără una sau două cupe de înghețată. Deși desertul rece este iubit în întreaga lume și are numeroase variante locale, există o țară în care consumul de înghețată este mai mare decât oriunde altundeva.

Potrivit clasamentului World Population Review, Noua Zeelandă este, în 2026, țara cu cel mai mare consum de înghețată pe cap de locuitor din lume. Fiecare locuitor consumă, în medie, 28,4 litri de înghețată pe an.

Noua Zeelandă, pe primul loc în lume la consumul de înghețată

Noua Zeelandă depășește lejer Statele Unite, aflate pe locul al doilea, cu un consum mediu de 20,8 litri pe cap de locuitor anual. Australia ocupă următoarea poziție, cu 18 litri.

În top 10 se regăsesc și mai multe state nordice, printre care Finlanda, Suedia și Danemarca. Italia, țara asociată în mod tradițional cu gelato, ocupă locul al nouălea, cu aproximativ 8 litri pe cap de locuitor pe an.

Consumul ridicat din Noua Zeelandă nu este însă un fenomen recent. Relația țării cu înghețata are o istorie de peste un secol.

Cum a devenit înghețata unul dintre deserturile preferate ale neozeelandezilor

Înghețata a început să devină populară în Noua Zeelandă în secolul al XIX-lea, iar consumul său a crescut puternic în anii 1920 și 1930, perioadă în care beneficiile produselor lactate pentru sănătate erau intens promovate.

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Accesul la produse lactate de calitate și dezvoltarea unor mari companii producătoare de înghețată, precum Tip Top, au contribuit la transformarea desertului într-o parte importantă a culturii culinare locale.

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De-a lungul timpului, Noua Zeelandă și-a dezvoltat și propriile tradiții în materie de înghețată.

Hokey pokey, aroma devenită simbol național

Una dintre cele mai cunoscute este hokey pokey, o înghețată de vanilie cu bucăți crocante de caramel de tip fagure.

Originile sale sunt legate de orașul Dunedin, din Insula de Sud, unde primele variante ale preparatului au apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea. Aroma de înghețată hokey pokey a fost lansată oficial în anii 1950 și a devenit ulterior unul dintre simbolurile culturii populare din Noua Zeelandă.

Rețeta s-a modificat în timp. În anii 1980, compania Tip Top a înlocuit bucățile mai mari și compacte de caramel cu bile mai mici, o schimbare care a simplificat procesul de producție.

Astăzi, hokey pokey poate fi găsită atât în gelaterii, cât și în supermarketurile din Noua Zeelandă.

Noua tendință: înghețata cu fructe proaspete

Tradiția nu a împiedicat însă apariția unor noi tipuri de înghețată. O variantă devenită tot mai populară este înghețata cu fructe proaspete, preparată din înghețată de vanilie și bucăți de fructe congelate.

Amestecul este servit sub forma unei înghețate moi, cu un aspect spectaculos, care a devenit deosebit de popular și pe rețelele sociale. Preparatul atrage frecvent cozi la gelateriile din întreaga țară, inclusiv datorită aspectului său fotogenic.

Astfel, deși Noua Zeelandă păstrează o tradiție veche în ceea ce privește consumul de înghețată, piața locală continuă să se reinventeze. De la clasica hokey pokey la variantele moderne cu fructe congelate, neozeelandezii par să fi transformat înghețata într-un adevărat element al identității culinare naționale.