Noile terapii medicamentoase pentru scăderea în greutate, în frunte cu agoniștii receptorilor GLP-1, au transformat radical paradigma de tratament a obezității. Aceste soluții oferă rezultate spectaculoase, însă succesul lor depinde direct de rigurozitatea cu care sunt administrate și de modul în care sunt integrate într-un stil de viață echilibrat. Și de multe ori, de modul în care utilizarea acestor medicamente este asociată cu alte proceduri complementare

Într-un interviu acordat G4Food, medicul estetician Mihaela Ciorba explică modul în care pot fi utilizate responsabil aceste terapii, punând accent pe sănătatea metabolică, protejarea masei musculare și colaborarea multidisciplinară:

Medicamentul este doar un instrument, tratamentul cu agoniști GLP-1 ar trebui integrat într-un program complex, din care fac parte nutriționistul, psihologul și antrenorul de fitness, pentru a asigura menținerea rezultatelor pe termen lung.

Reducerea grăsimii viscerale este importantă. Dincolo de impactul estetic, scăderea în greutate reduce inflamația cronică de grad scăzut și previne afecțiuni precum diabetul, hipertensiunea sau steatoza hepatică.

Protejarea masei musculare ar trebui să fie o preocupare. Terapia necesită un aport proteic optim și exerciții de forță pentru a preveni pierderea masei musculare și laxitatea pielii.

Nu este un tratament pentru toată lumea. Medicamentele sunt destinate celor cu obezitate, supraponderabilitate cu comorbidități și nu sunt recomandate celor care doresc să slăbească doar 2-3 kilograme din rațiuni pur estetice.

Procurarea acestor substanțe fără rețetă sau din surse nesigure reprezintă un risc grav pentru sănătate; tratamentul necesită evaluare (analize de sânge) și monitorizare medicală continuă.

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Citește interviul complet cu dr. Mihaela Ciorbă

Reporter: În ce măsură au schimbat noile terapii medicamentoase, în special agoniștii GLP-1, abordarea scăderii în greutate în medicina estetică?

Mihaela Ciorba: Eu lucrez de mai bine de zece ani cu pacienți care își doresc să slăbească și, în acest timp, abordarea s-a schimbat foarte mult. Ani la rând am lucrat în principal prin controlul alimentației, cu un aport adecvat de proteine și cu multă atenție la păstrarea masei musculare. Astăzi avem și terapii medicamentoase foarte eficiente, precum agoniștii GLP-1, care au schimbat semnificativ modul în care abordăm pacientul cu supraponderabilitate sau obezitate.

Pentru mine, însă, medicamentul este doar un instrument. Ceea ce consider foarte important în prezent este abordarea integrată și lucrul în echipă. În clinica noastră, pacientul poate fi susținut de o echipă formată din medic, nutriționist, psiholog și antrenor, pentru partea de activitate fizică. Fiecare are un rol important: tratamentul medical, alimentația, componenta comportamentală și psihologică și, bineînțeles, mișcarea. Pentru că obiectivul nostru nu este doar ca pacientul să slăbească, ci să obținem un rezultat pe care să îl poată menține pe termen lung.

Este important să înțelegem că nu tratăm doar kilogramele în plus. Grăsimea viscerală este un țesut activ din punct de vedere metabolic, cu efect proinflamator, care poate influența întregul organism. Excesul de grăsime viscerală este asociat cu inflamația cronică de grad redus și poate contribui la apariția sau agravarea unor probleme precum diabetul, hipertensiunea arterială, steatoza hepatică, dislipidemia și bolile cardiovasculare. De aceea, atunci când reducem această grăsime, nu obținem doar un rezultat estetic, ci și o îmbunătățire importantă a stării generale de sănătate și a calității vieții pacientului.

Reporter: Cât de eficiente sunt aceste medicamente și ce scădere în greutate putem aștepta?

Mihaela Ciorba: Sunt terapii foarte eficiente, dar răspunsul diferă de la un pacient la altul. În funcție de medicament, doză și caracteristicile pacientului, putem vorbi despre o scădere importantă a greutății, uneori în jur de 10 până la 20% din greutatea corporală. Eu prefer însă să nu promit pacientului un anumit număr de kilograme. Important este să obținem un obiectiv comun și realist și o scădere sănătoasă, în care să reducem în principal țesutul adipos și să protejăm masa musculară.

Reporter: Cât de repede apar rezultatele și ce se întâmplă după oprirea tratamentului?

Mihaela Ciorba: Primele schimbări sunt de multe ori resimțite încă din primele două săptămâni. Pacientul începe să simtă că îi este mai puțin foame, că se satură mai repede și începe să vadă și primele modificări ale greutății. Dar ceea ce mi se pare foarte interesant din punct de vedere clinic este că, uneori, pacientul observă și alte schimbări înainte de a ajunge la rezultatul final. Unii pacienți îmi spun că au mai puțină balonare, că digestia este mai ușoară, că nu mai au acea senzație de digestie greoaie. Alții observă o îmbunătățire a somnului. La unele femei, în special în perioada de premenopauză și menopauză, observăm și o ameliorare a anumitor simptome pe care le aveau anterior. De asemenea, unii pacienți relatează o reducere a anumitor dureri musculare sau osteoarticulare, mai ales pe măsură ce scade greutatea și se reduce încărcarea asupra aparatului locomotor.

Evident, aceste beneficii nu apar la toată lumea și nu le considerăm un efect garantat al tratamentului. Dar sunt lucruri pe care le observăm în practica clinică și care permit ca pacientul să înțeleagă că nu este vorba doar despre kilograme pierdute, ci despre o îmbunătățire globală a stării lui de bine și a sănătății.

După întreruperea tratamentului, apetitul poate reveni și există riscul de recâștigare a greutății. Tocmai de aceea este atât de importantă echipa. În perioada tratamentului nu lucrăm doar la scăderea în greutate, ci și la formarea unor obiceiuri care să rămână după tratament.

Reporter: Cine este candidatul ideal pentru aceste medicamente?

Mihaela Ciorba: Pacientul care are o indicație medicală: obezitate sau supraponderabilitate asociată unor probleme de sănătate legate de greutate. Nu este un tratament pe care îl recomandăm pur și simplu oricărei persoane care dorește să slăbească câteva kilograme. Înainte de tratament evaluăm pacientul în ansamblu și stabilim împreună cu el care este cea mai potrivită strategie.

Reporter: Ce analize sunt necesare înainte de tratament?

Mihaela Ciorba: Înainte de a începe tratamentul, facem întotdeauna o evaluare medicală și analize pentru a vedea starea de sănătate a pacientului și punctul de la care pornim. În funcție de fiecare pacient, evaluăm glicemia și metabolismul glucidic, profilul lipidic, funcția hepatică și renală, anumite vitamine și minerale și alți parametri pe care îi consider necesari în funcție de istoricul medical.

Pentru mine este foarte important să avem aceste valori de bază, pentru că ulterior putem urmări nu doar scăderea în greutate, ci și modul în care se îmbunătățește valoarea acestora. De multe ori observăm, pe parcursul tratamentului, îmbunătățiri ale glicemiei, colesterolului, tensiunii arteriale sau steatozei hepatice.

Reporter: Există o diferență între pacienții cu indicație medicală și cei care vor doar să slăbească 2–3 kilograme?

Mihaela Ciorba: Da, fac o diferență foarte clară. Dacă pacientul are o greutate normală și dorește doar să piardă două-trei kilograme din motive estetice, nu înseamnă automat că are nevoie de un medicament. În aceste situații prefer să lucrăm pe alimentație, activitate fizică și, dacă este cazul, pe remodelare corporală. Medicamentele trebuie să aibă o indicație medicală, nu să fie folosite doar ca o soluție estetică.

Reporter: Cât de importantă este dieta în timpul tratamentului?

Mihaela Ciorba: Este esențială. Medicamentul poate reduce foamea, dar nu ne învață automat să mâncăm corect. De aceea, în abordarea noastră, partea nutrițională este foarte importantă și este personalizată pentru fiecare pacient. Acordăm o atenție deosebită aportului de proteine, pentru că vrem să protejăm masa musculară, dar și calității alimentației, hidratării și aportului de fibre. Și aici intervine foarte bine colaborarea dintre specialiști: medicul urmărește tratamentul, nutriționistul lucrează asupra alimentației, iar antrenorul ajută pacientul să introducă și să mențină activitatea fizică.

Reporter: Cât de important este sportul sau antrenamentul fizic?

Mihaela Ciorba: Este unul dintre pilonii esențiali ai tratamentului. În special atunci când pacientul pierde mult în greutate, este foarte important să protejăm masa musculară. De aceea, activitatea fizică, în special exercițiile de forță, au un rol foarte important. Nu vrem doar un pacient mai slab. Vrem un pacient cu o compoziție corporală mai bună și cu o musculatură bine întreținută. De aceea colaborarea cu un antrenor este, pentru mine, o parte foarte importantă a programului.

Reporter: Ce programe sau pachete integrate aveți în clinică pentru a asocia tratamentul cu proceduri estetice corporale?

Mihaela Ciorba: Da, atunci când există indicație, putem completa tratamentul cu proceduri de remodelare și fermitate corporală. După scăderea în greutate pot rămâne probleme precum laxitatea pielii, celulita sau depozitele localizate de grăsime. În aceste situații, procedurile estetice pot completa rezultatul. Dar acestea sunt complementare. Ele nu înlocuiesc alimentația, activitatea fizică sau tratamentul medical.

Reporter: Un efect secundar al slăbirii rapide este pielea lăsată. Cum preveniți și tratați această problemă?

Mihaela Ciorbă: În primul rând, încercăm să prevenim printr-o scădere ponderală controlată, aport adecvat de proteine și exercițiu fizic. Dacă apare laxitatea cutanată, avem la dispoziție diferite proceduri estetice care pot îmbunătăți fermitatea și calitatea pielii.

Reporter: Cum reacționează pacienții la aceste tratamente?

Mihaela Ciorba: Avem toate tipurile de pacienți. Unii vin și cer direct medicamentul, pentru că au auzit deja despre el. Alții sunt reticenți și se tem de efectele adverse. Rolul meu nu este să conving pacientul să ia un anumit tratament, ci să văd dacă este potrivit pentru el și să îi explic foarte clar beneficiile, limitele și riscurile.

Reporter: Mai există o anumită reticență legată de folosirea medicamentelor pentru slăbit?

Mihaela Ciorba: Unii pacienți încă simt că dacă folosesc un medicament înseamnă că „nu au avut suficientă voință”. Eu cred că trebuie să schimbăm această mentalitate. Obezitatea și supraponderabilitatea sunt probleme complexe și nu pot fi reduse doar la voință. Dacă avem instrumente medicale eficiente, trebuie să le folosim responsabil atunci când există indicație.

Reporter: Care sunt cele mai frecvente efecte adverse?

Mihaela Ciorba: Cele mai frecvente sunt cele digestive: greață, senzație de plenitudine, constipație, diaree, uneori vărsături sau disconfort abdominal. De aceea este importantă creșterea progresivă a dozei și monitorizarea pacientului pe tot parcursul tratamentului.

Reporter: Ce părere aveți despre procurarea acestor medicamente fără rețetă sau din surse neverificate?

Mihaela Ciorba: Este un fenomen care mă îngrijorează foarte mult. Acestea sunt medicamente care trebuie prescrise și monitorizate medical. Dacă sunt cumpărate din surse neverificate, pacientul nu știe cu certitudine ce primește, în ce condiții a fost păstrat produsul sau dacă tratamentul este potrivit pentru el. Mesajul meu este foarte simplu: dacă folosim aceste terapii, trebuie să le folosim medical, responsabil și monitorizat.

Pentru mine, obiectivul nu este să pierdem un anumit număr de kilograme sau să ajungem pur și simplu la o anumită cifră pe cântar. Obiectivul este să stabilim împreună cu pacientul un obiectiv comun, realist și sănătos, nu doar pentru a-l atinge, ci mai ales pentru a-l putea menține pe termen lung. Vrem să reducem țesutul adipos, să protejăm masa musculară și să îmbunătățim starea generală de sănătate, nu doar aspectul fizic. Pentru mine, adevăratul succes este atunci când pacientul nu doar slăbește, ci se simte mai bine, este mai sănătos și reușește să își mențină rezultatul pe termen lung.