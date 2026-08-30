Obezitatea nu mai este privită, astăzi, doar ca o problemă estetică, ci ca o boală cronică, complexă, asociată cu multiple complicații. Diabetul zaharat de tip 2, bolile cardiovasculare, ficatul gras, apneea de somn, infertilitatea sau anumite forme de cancer sunt doar câteva dintre afecțiunile al căror risc crește odată cu excesul de țesut adipos.

“În ultimii ani au apărut terapii moderne care au schimbat modul în care medicii tratează obezitatea și diabetul zaharat de tip 2, inclusiv molecule precum semaglutida sau tirzepatida, care au atras un interes major, atât în practica medicală, cât și în rândul pacienților, ajungând aproape un fenomen social. Rezultatele obținute în studiile clinice sunt promițătoare, însă există și numeroase mituri. Aceste tratamente, ajunse oarecum “o modă”, nu sunt „injecții miraculoase” și nici nu pot înlocui un stil de viață sănătos”, a declarat, pentru G4Food, dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și Vicepresedinte pe regiunea sud- est la Societatea Română de Lifestyle Medicine.

În mod special, tirzepatida (substanța activă din faimoasele injecții Mounjaro – n.r.) a devenit unul dintre cele mai discutate tratamente din această categorie. “Pe fondul interesului crescut, piața din România a înregistrat o creștere spectaculoasă a cererii, estimată la peste 3000% în ultimul an, potrivit datelor din sectorul farmaceutic”, afirmă dr, Ispas.

Specialiștii atrag, însă, atenția că aceste injecții nu sunt tratamente cosmetice și nu trebuie utilizate fără indicație strict medicală.

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Ce te va întreba medicul înainte de a începe tratamentul cu tirzepatidă

„Medicul va verifica dacă ai avut pancreatită în trecut sau dacă tu sau cineva din familia ta a avut carcinom tiroidian medular (MTC) sau ai sindrom MEN2 (neoplazie endocrină multiplă tip 2). În aceste cazuri, injecțiile cu tirzepatidă sunt contraindicate. De asemenea, medicul se va asigura că nu ai gastropareză sau alte tulburări severe de golire a stomacului, boli severe ale rinichilor sau ficatului sau retinopatie diabetică (mai ales dacă diabetul este dezechilibrat). Nici femeilor gravide sau celor care alăptează nu le poate fi recomandat acest tratament”, explică dr. Sorina Ispas.

Eficiență demonstrată în reducerea greutății

“În ceea ce privește un clasament orientativ al terapiilor moderne pentru obezitate și diabet de tip 2, pe primele locuri se află tirzepatida și semaglutida, datorită eficienței demonstrate în reducerea greutății și îmbunătățirea controlului glicemic. Acestea sunt urmate de alte molecule din aceeași clasă, precum liraglutida, utilizată de mai mult timp, dar cu efecte în general mai moderate comparativ cu noile generații de tratamente”, afirmă medicul.

O nouă abordare a tratamentului pentru slăbit

Aceste terapii acționează asupra unor mecanisme fiziologice implicate în controlul apetitului, al senzației de sațietate și al glicemiei. “Practic, ele ajută pacienții să se sature mai repede, să consume spontan mai puține calorii și să își controleze mai ușor aportul alimentar. Pentru persoanele cu diabet zaharat de tip 2, beneficiile depășesc, adesea, simpla scădere a glicemiei. La pacienții eligibili, tratamentul poate contribui și la reducerea greutății corporale, dar și la ameliorarea unor factori de risc cardiovascular. Totuși, alegerea terapiei trebuie făcută individual, după o evaluare medicală completă”, avertizează dr. Sorina Ispas.

Injecțiile pentru slăbit nu sunt indicate pentru oricine

Înainte de inițierea tratamentului, medicul analizează istoricul medical al pacientului, bolile asociate, tratamentele administrate și eventualele contraindicații.

„Categoric unele afecțiuni digestive, antecedentele de pancreatită sau anumite boli endocrine pot impune prudență sau chiar pot constitui contraindicație pentru utilizarea acestor terapii. Injecțiile pentru slăbit pe bază de tirzepatidă încetinesc golirea stomacului și, astfel, pot modifica absorbția unor medicamente orale. Medicul care recomandă tratamentul cu tirzepatidă trebuie informat dacă urmazi tratament cu anticoagulante, antibiotic, anticoncepționale orale, medicamente pentru epilepsie, hormoni tiroidieni etc. De exemplu, la începutul tratamentului și după fiecare creștere a dozei de tirzepatidă, eficiența pilulelor contraceptive poate scădea temporar. Și, în acest caz, medicul îți poate recomanda și o metodă contraceptivă suplimentară (de exemplu prezervativ), timp de o lună după începerea tratamentului și după fiecare creștere a dozei, sau utilizarea unei metode contraceptive cu altă formă de administrare decât cea orală”, explică dr. Ispas.

De asemenea, tratamentul nu este recomandat în timpul sarcinii, iar femeile care își doresc o sarcină trebuie să discute cu medicul despre momentul optim al întreruperii acestor terapii pentru slăbit”, recomandă medicul.

De ce apar greața și disconfortul digestiv când faci injecții de slăbit?

Cele mai frecvente reacții adverse ale acestor injecții pentru slăbit sunt de natură gastrointestinală: greață, senzație de plenitudine, vărsături, diaree sau constipație. Aceste simptome apar mai ales la începutul tratamentului sau după creșterea dozei și, de cele mai multe ori, se atenuează în timp.

Respectarea schemei de administrare, mesele mici și consumate lent, hidratarea corespunzătoare și evitarea alimentelor foarte grase pot reduce intensitatea acestor manifestări.

Dacă vei consuma alcool pe durata tratamentului cu injecții de slăbit, e posibil să-ți crească riscul de hipoglicemie, mai ales în combinație cu alte tratamente pentru diabet. “De asemenea, consumul de alcool poate agrava greața și poate crește riscul de pancreatită la persoanele predispuse. Nu este interzis total și obligatoriu consumul de alcool, dar este recomandată moderația”, avertizează specialista.

Slăbirea trebuie să fie sănătoasă

Scăderea în greutate este un obiectiv important, dar viteza cu care aceasta apare contează. O pierdere ponderală foarte rapidă poate favoriza reducerea masei musculare, apariția litiazei biliare și, în unele cazuri, deficite nutriționale.

De aceea, tratamentul trebuie însoțit de un aport adecvat de proteine, activitate fizică regulată – în special exerciții de forță pentru menținerea masei musculare – și monitorizare medicală periodică.

Când trebuie solicitat ajutor medical?

Deși complicațiile severe sunt rare, există simptome care nu trebuie ignorate:

– durere abdominală intensă și persistentă;

– vărsături repetate care împiedică hidratarea;

– semne de deshidratare;

– icter;

– reacții alergice severe;

– scăderea marcată a cantității de urină.

În astfel de situații este necesară evaluarea medicală de urgență.

Tratamentul pentru slăbit nu înlocuiește stilul de viață

“Una dintre cele mai mari greșeli este convingerea că tratamentul permite renunțarea la alimentația sănătoasă sau la activitatea fizică. În realitate, rezultatele cele mai bune apar atunci când terapia este integrată într-un program complex de schimbare a stilului de viață.

O alimentație echilibrată, somnul suficient, reducerea sedentarismului și activitatea fizică regulată rămân pilonii controlului metabolic”, explică dr. Sorina Ispas.

Educația medicală face diferența

Accesul la informație este mai ușor ca niciodată, însă nu toate sursele sunt corecte. Deciziile privind inițierea, modificarea sau întreruperea unui tratament trebuie luate exclusiv împreună cu medicul curant, după evaluarea beneficiilor și a riscurilor individuale.

Terapiile moderne reprezintă un progres important în tratamentul obezității și diabetului zaharat de tip 2, dar succesul lor depinde de un parteneriat real între pacient și echipa medicală. Niciun medicament nu poate înlocui educația, monitorizarea și adoptarea unui stil de viață sănătos.