VIDEO | Turismul autentic nu înseamnă hoteluri de lux | Manuela Iftimoaei: „Drumețul de pe Via Transilvanica nu caută lux, nu caută pensiuni de 4-5 stele”

Pornind de la comparația cu Camino de Santiago și de la ideea unui turism construit în jurul experiențelor, nu al luxului, Manuela Iftimoaei explică pentru G4Food ce caută oamenii care parcurg Via Transilvanica.

Drumețul care alege Via Transilvanica nu caută neapărat pensiuni de patru sau cinci stele, ci experiențe autentice și servicii adaptate modului în care călătorește, spune Manuela Iftimoaei, de la Fundația „Alături de Voi” România.

„Cu siguranță, drumețul de pe Via Transilvanica nu caută lux, nu caută pensiuni de 4-5 stele, caută aceste experiențe inedite”, afirmă ea.

Această perspectivă stă și la baza programului de antreprenoriat social dezvoltat în jurul traseului. Unul dintre criterii a fost ca inițiativele și serviciile propuse de ospitalieri să fie în acord cu valorile și specificul Via Transilvanica.

„Unul dintre criteriile programului nostru de acces la acest program de antreprenoriat social l-a reprezentat tocmai faptul ca ospitalierii de pe traseu să fie în acord cu aceste principii și valori ale traseului Via Transilvanica”, explică Manuela Iftimoaei.

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Nu este vorba despre lipsa confortului, ci despre un alt tip de serviciu, construit în funcție de nevoile oamenilor care merg zile întregi pe traseu.

„Aici ne referim la servicii simple, dar adaptate, flexibile nevoilor drumeților și în acord cu ceea ce oferă natura și cu ceea ce oferă ospitalierii prin intermediul propriilor gospodării”, spune ea.

Via Transilvanica, un model de turism lent

Potrivit Manuelei Iftimoaei, această combinație dintre mersul pe jos, contactul direct cu natura, comunitățile locale și experiențele oferite de ospitalieri transformă Via Transilvanica într-un model de turism lent.

„De aceea Via Transilvanica cu siguranță este un model de turism lent, un model de turism care sperăm noi să atragă cât mai mulți drumeți”, afirmă ea.

Traseul nu este atractiv doar pentru turiștii români. Potrivit Manuelei Iftimoaei, există și numeroși vizitatori din alte țări interesați de peisajele și experiențele oferite de comunitățile aflate de-a lungul Via Transilvanica.

„Ceea ce se întâmplă pe Via Transilvanica este ofertant nu neapărat doar pentru turiștii din România, dar întâlnim foarte mulți turiști care vin din afară și apreciază relieful, apreciază serviciile pe care le oferă ospitalierii de pe Via Transilvanica”, spune aceasta.