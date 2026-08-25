Thailanda este considerată un adevărat paradis pentru iubitorii de gastronomie. De la mâncărurile preparate pe stradă la specialitățile regionale mai puțin cunoscute turiștilor, bucătăria thailandeză oferă preparate extrem de diverse. Unul dintre acestea este însă de ani buni în atenția medicilor: Koi Pla, un preparat tradițional din nord-estul țării, asociat cu infecții parazitare care pot avea consecințe grave.

Koi Pla este consumat în special în regiunea Isan, din nord-estul Thailandei. Preparatul se face din pești mici de apă dulce, tocați mărunt și amestecați cu ierburi aromatice, condimente și suc de lime.

Este un preparat accesibil, rapid de pregătit și atât de prezent în viața de zi cu zi a multor localnici, încât poate fi comparat, ca frecvență a consumului, cu un sandviș sau un bol de supă din alte țări, potrivit Travel-Book Magazine.

Pericolul invizibil din peștele crud

Problema nu este însă reprezentată de un ingredient exotic sau de o tehnică de preparare neobișnuită. Unele dintre speciile de pești de apă dulce folosite pot fi infestate cu paraziți care nu pot fi observați cu ochiul liber.

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Cea mai mare îngrijorare este legată de viermele hepatic, un parazit întâlnit în râurile din regiunea Mekongului. Dacă ajunge în organism prin consumul de pește crud, acesta se poate instala în căile biliare.

Persoanele infectate pot să nu observe nimic timp îndelungat. Consecințele pot apărea însă după ani sau chiar decenii, sub forma cancerului căilor biliare, o tumoră malignă gravă.

Cancerul căilor biliare, o problemă majoră în nord-estul Thailandei

Amploarea problemei a fost evidențiată și de studii științifice publicate în 2017. În nord-estul Thailandei trăiesc aproximativ 22 de milioane de oameni, dintre care milioane sunt considerați expuși riscului.

În cadrul unor programe ample de screening, cercetătorii au identificat rate neobișnuit de ridicate ale infecției cu parazitul în anumite regiuni. În unele zone, peste jumătate dintre persoanele examinate erau infectate, iar în anumite comunități proporția a fost chiar mai mare.

Diverse institute de cercetare și proiecte din domeniul sănătății estimează că până la 20.000 de persoane dezvoltă anual boala, multe dintre acestea murind ulterior din cauza consecințelor sale.

Medicii încearcă să schimbe un obicei alimentar transmis din generație în generație

Pentru a proteja populația, medicii și cercetătorii de la Cholangiocarcinoma Research Institute desfășoară de ani de zile campanii de informare și oferă examinări gratuite.

Principala recomandare este simplă: peștele de apă dulce trebuie preparat termic suficient înainte de a fi consumat, deoarece căldura poate distruge paraziții.

În practică, schimbarea nu este însă ușoară. Pentru mulți locuitori din nord-estul Thailandei, preparate tradiționale precum Koi Pla fac parte din cultura alimentară locală și din obiceiuri păstrate de generații.