Via Transilvanica poate fi descoperită nu doar la pas, ci și prin gust. De la Bucovina la celelalte regiuni traversate de traseu, gastronomia locală poate deveni una dintre experiențele care îi atrag pe drumeți și, în același timp, o sursă de venit pentru comunitățile rurale. Manuela Iftimoaei, de la Fundația „Alături de Voi” România, vorbește pentru G4Food despre potențialul punctelor gastronomice locale și despre povestea unei gospodine renumite pe traseu pentru ciorba sa de pleurotus.

Pentru un drumeț care parcurge Via Transilvanica, o masă poate însemna mai mult decât o oprire necesară după ore de mers. Gastronomia locală, produsele specifice și rețetele comunităților traversate de traseu pot deveni parte din experiența călătoriei.

„Cred că, în primul rând, drumețul caută această experiență și caută experiența culinară, pentru că traseul este ofertant din acest punct de vedere”, spune Manuela Iftimoaei într-un interviu acordat G4Food.

Via Transilvanica traversează 10 județe, fiecare cu propriile tradiții și particularități culinare. Pentru cine parcurge traseul, drumul poate deveni astfel și o călătorie prin diversitatea culturală și gastronomică a României.

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„În cele 10 județe care sunt traversate de Via Transilvanica întâlnim tot felul de particularități”, explică Manuela Iftimoaei.

Ea vorbește despre posibilitatea ca drumețul să descopere, pe măsură ce înaintează pe traseu, o adevărată hartă a tradițiilor românești.

O doamnă renumită pe traseu pentru ciorba de pleurotus

Unul dintre exemplele care arată cum gastronomia poate deveni parte din identitatea unui loc este povestea unei femei cunoscute de drumeții de pe Via Transilvanica pentru un preparat anume: ciorba de pleurotus.

„Vă dau un exemplu, cel al unei doamne care este renumită pe traseu pentru ciorba de pleurotus”, povestește Manuela Iftimoaei.

Pornind chiar de la acest exemplu, una dintre inițiativele antreprenoriale dezvoltate în cadrul programului este legată de cultivarea ciupercilor pleurotus, care ar putea fi folosite ulterior în bucătăria locală.

„Una dintre aceste inițiative antreprenoriale este cea legată de dezvoltarea unei culturi de pleurotus, care poate fi utilizată în bucătăria respectivă pentru a fi oferită drumeților”, explică ea.

Punctele de gastronomie locală, printre inițiativele cu potențial

Punctele gastronomice locale reprezintă, potrivit Manuelei Iftimoaei, una dintre zonele de interes ale programului de antreprenoriat social dezvoltat de ADV România în parteneriat cu Asociația Tășuleasa Social.

Acestea completează serviciile de care au nevoie oamenii care parcurg traseul și pot transforma produsele și rețetele locale într-o oportunitate economică pentru comunități.

„Punctele de gastronomie locală reprezintă un subiect de interes major pentru programul de antreprenoriat dezvoltat de ADV România în parteneriat cu Asociația Tășuleasa Social, deoarece serviciile acestea gastronomice vin la pachet pentru drumeți”, spune Manuela Iftimoaei.

Inițiativele selectate pot primi finanțare de aproximativ 8.000 de euro, dar sprijinul nu se oprește aici. Participanții beneficiază și de mentorat și consiliere individuală pentru dezvoltarea ideilor cu care au intrat în competiție.

„Pe lângă faptul că aceste inițiative vor fi finanțate cu aproximativ 8.000 de euro, ele vin la pachet cu partea aceasta de mentorat, de consiliere individuală, pentru a sprijini ospitalierii să-și pună în practică ideile cu care au venit în competiție”, explică aceasta.

Potrivit Manuelei Iftimoaei, există deja inițiative care funcționează și care ar putea deveni exemple pentru alte comunități.

„Avem astfel de inițiative care funcționează și care pot deveni un model de bună practică pentru alte județe, pentru a fi implementate”, spune ea.