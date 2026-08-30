Unele dintre cele mai răspândite sfaturi de grădinărit de pe internet pot afecta plantele, pot favoriza apariția dăunătorilor sau pot deteriora solul. Experții explică ce practici ar trebui evitate și cu ce pot fi înlocuite.

Internetul este plin de soluții „naturale” pentru îngrijirea plantelor, de la coji de banană folosite ca îngrășământ până la zaț de cafea, sare sau uleiuri esențiale. Nu toate aceste metode sunt însă potrivite pentru grădină. Unele pot fi ineficiente, iar altele pot provoca probleme plantelor sau solului.

Experții consultați de publicația Real Simple au identificat opt dintre cele mai populare trucuri de grădinărit care pot avea efecte nedorite.

Cojile de banană nu oferă toți nutrienții necesari

Cojile de banană sunt folosite frecvent ca îngrășământ natural, însă aportul lor nutritiv este limitat. Jane Dobbs, expert în grădinărit și coordonatoare a unei echipe de specialiști de la Allan’s Gardeners, explică faptul că acestea conțin potasiu, dar nu și azot.

„Plantele s-ar putea să nu primească suficienți nutrienți din cauza acestui dezechilibru”, spune Dobbs.

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În plus, materialele organice se descompun lent, ceea ce înseamnă că nutrienții sunt eliberați treptat. Dacă o plantă are nevoie rapid de anumite elemente nutritive, efectul poate apărea prea târziu.

Cojile aflate în descompunere pot atrage rozătoare, muște și alte animale și pot produce mirosuri neplăcute, mai ales dacă sunt folosite în interior.

Ca alternativă, experta recomandă îngrășăminte organice cu eliberare lentă, compost, făină de oase sau gunoi de grajd bine descompus.

Zațul de cafea poate acidifica solul

Zațul de cafea este un alt remediu popular pentru îmbunătățirea solului. Gene Caballero, cofondator al GreenPal, spune că acesta conține azot și poate contribui la structura solului, dar folosirea în exces poate avea efecte nedorite.

„Dacă este folosit în exces, zațul de cafea poate scădea pH-ul solului, făcându-l prea acid pentru ca anumite plante să se dezvolte”, explică el.

Problema poate fi mai accentuată în solurile care sunt deja acide. În plus, atunci când zațul este aplicat într-un strat prea gros, poate forma o barieră care împiedică pătrunderea apei și a aerului în sol.

Pentru îmbunătățirea solului, experții recomandă compostul, făina de oase sau gunoiul de grajd bine descompus.

Cojile de ouă nu țin melcii și limacșii la distanță

Cojile de ouă sunt folosite uneori în jurul plantelor pentru a împiedica melcii și limacșii să ajungă la ele. Nathan Heinrich, horticultor și designer specializat în plante, spune însă că metoda nu este eficientă.

Cojile de ouă pot avea beneficii pentru sol, deoarece eliberează treptat calciu, magneziu, potasiu și sodiu, însă nu reprezintă o barieră eficientă împotriva acestor dăunători.

Potrivit lui Heinrich, melcii și limacșii pot trece peste suprafețe ascuțite, astfel încât cojile de ouă zdrobite nu îi împiedică să ajungă la plante.

Sarea este, într-adevăr, capabilă să omoare acești dăunători, însă poate afecta grav și plantele. Cantitățile mari de sodiu din sol pot provoca arsuri și chiar moartea plantelor.

O alternativă organică indicată de Heinrich este lâna de oaie proaspăt tunsă și nespălată. Fibrele sale pot descuraja melcii și limacșii. În același timp, lâna poate contribui la combaterea buruienilor și, pe măsură ce se descompune, eliberează lent elemente nutritive, inclusiv azot.

Udarea plantelor la prânz poate favoriza problemele

Momentul zilei în care sunt udate plantele contează. Udarea deasupra frunzelor în mijlocul zilei poate favoriza evaporarea apei și poate contribui la apariția arsurilor pe frunze, avertizează Jane Dobbs.

Și furtunurile de tip soaker pot crea probleme dacă sunt folosite incorect, ducând la distribuirea neuniformă a apei și, în anumite situații, la putrezirea rădăcinilor.

Specialista recomandă udarea atunci când temperaturile sunt mai scăzute, dimineața devreme sau spre sfârșitul după-amiezii. Furtunurile de udare pot fi folosite împreună cu un temporizator pentru o distribuire uniformă a apei.

Plantarea prea adâncă poate distruge plantele

Plantarea adâncă este o altă greșeală frecventă, în special în rândul grădinarilor începători.

Nathan Heinrich explică faptul că majoritatea plantelor nu ar trebui plantate mai adânc decât nivelul solului din recipientul în care au crescut. Există însă o excepție importantă: tomatele pot beneficia de plantarea mai adâncă.

În cazul arborilor, arbuștilor și florilor, acoperirea tulpinii cu un strat suplimentar de sol poate afecta transportul nutrienților. Chiar și unul sau doi centimetri de pământ în plus în jurul bazei plantei pot favoriza putrezirea tulpinii și, în cele din urmă, moartea plantei.

Pentru păstrarea umidității și îmbunătățirea solului, Heinrich recomandă mulcirea cu materiale organice, precum scoarța de cedru sau humusul. Mulciul nu trebuie însă să atingă tulpinile și ramurile inferioare ale plantelor.

Uleiurile esențiale și detergentul de vase nu sunt soluții universale împotriva dăunătorilor

Preparatele făcute acasă pentru combaterea insectelor pot produce uneori mai multe probleme decât rezolvă. Uleiurile esențiale, de exemplu, pot fi prea concentrate și pot provoca fitotoxicitate și deteriorarea plantelor, spune Dobbs.

În plus, câteva picături de ulei esențial nu sunt suficiente pentru a elimina o infestare. Eficiența depinde de tipul dăunătorului și de planta tratată.

Și detergentul de vase este folosit uneori ca insecticid. Gene Caballero avertizează că, deși poate ucide anumite insecte, detergentul poate îndepărta uleiurile naturale și stratul de ceară de pe plante, ceea ce poate duce la arderea frunzelor sau la încetinirea creșterii.

Pentru protejarea plantelor pot fi folosite metode precum plasele de protecție împotriva insectelor. Dobbs indică și anumite preparate pe bază de usturoi sau ceapă, care pot descuraja unii dăunători fără să afecteze plantele.

Furculițele de plastic nu sunt o soluție practică împotriva pisicilor și rozătoarelor

Un alt truc întâlnit online presupune înfigerea unui număr mare de furculițe de plastic în sol, cu partea ascuțită orientată în sus, pentru a împiedica pisicile și alte animale să sape în grădină.

Heinrich consideră metoda nepractică. Pentru a funcționa, furculițele ar trebui să acopere practic întreaga suprafață a grădinii, ceea ce îngreunează plivitul și îngrijirea plantelor.

O soluție mai practică este acoperirea straturilor cu o structură detașabilă din plasă de sârmă. Aceasta poate fi îndepărtată atunci când plantele trebuie îngrijite și reinstalată pentru a ține animalele la distanță.

Insecticidele nu sunt întotdeauna necesare pentru plantele comestibile

În cazul legumelor și plantelor de fructe de pădure, Heinrich preferă o abordare cât mai puțin agresivă și spune că încearcă să evite folosirea insecticidelor sau a pulberilor pe plante.

În locul tratamentelor aplicate direct pe plante, horticultorul recomandă plasele anti-insecte. Acestea pot împiedica insectele să ajungă la legume, dar oferă și protecție împotriva păsărilor și a altor animale.

Potrivit lui Heinrich, plasele sunt relativ ieftine și pot fi utilizate mai multe sezoane înainte de a necesita înlocuirea.

Ce trebuie urmărit înainte de aplicarea unui „truc” de grădinărit

Faptul că o soluție este prezentată online ca fiind naturală nu înseamnă automat că este benefică pentru plante. Tipul de sol, pH-ul, specia cultivată, cantitatea aplicată și momentul tratamentului pot schimba radical rezultatul.

Înainte de a testa un remediu popular, este important să fie verificat dacă acesta răspunde unei nevoi reale a plantei și dacă metoda nu poate afecta solul, frunzele sau organismele benefice din grădină.