VIDEO FOTO | Brânză Provolone topită cu variate topping-uri. Totul despre această minunată brânză italiană

26 aug. 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Ce este Provolone
  2. Origine și denumire de origine protejată (D.O.P.)
  3. Cum se fabrică și ce gust are?
  4. Principalele tipuri de Provolone
  5. Cum se prepară și cum se consumă Provolone?

În momentele când ai de pus un aperitiv rapid sau o gustărică, o bucată de brânză Provolone te scoate din încurcătură. Arată precum cașcavalul, dar e mai mult soră cu mozarella. Se topește în câteva minute și se asortează minunat cu legume, fructe, mezeluri afumate sau chipsuri ori crutoane de pâine.

Vezi galeria foto
3 poze

Ce este Provolone

Provolone este o brânză tradițională italiană din lapte de vacă, recunoscută după coaja sa netedă de culoare albă spre galben deschis. Deși își are rădăcinile în sudul Italiei, principala sa zonă de producție s-a mutat de-a lungul timpului în nordul țării, mai exact în regiunile fertile din Valea Po: Piemont, Lombardia și Veneto.

Numele său provine de la „provola” (care înseamnă „brânză mică”), adăugându-se sufixul care indică o „provola mare”. Termenul a apărut oficial în secolul al XIX-lea, odată cu extinderea producției la scară mai largă. Deși familia Provenzano din Veneția s-a autoproclamat descoperitoarea acestei rețete, paternitatea sa nu a fost demonstrată istoric.

Origine și denumire de origine protejată (D.O.P.)

Calitatea și autenticitatea acestei brânze sunt recunoscute la nivel internațional. Provolone Valpadana a obținut statutul D.O.P. (Denumire de Origine Protejată) în Italia în 1993 și la nivel european în 1996. De asemenea, din 1995 beneficiază de recunoașterea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.

- articolul continuă mai jos -

Cum se fabrică și ce gust are?

La fel ca mozzarella, Provolone aparține familiei de brânzeturi cu pastă în straturi. Acest proces presupune opărirea și frământarea cașului până când devine elastic și poate fi modelat.

Provolone are un profil aromatic complex, cu note de ierburi de câmp, lămâie și un punct optim de sare. Textura sa semitare, fermă și consistentă permite felierile ușoare, iar principala sa calitate culinară este capacitatea excelentă de a se topi.

Principalele tipuri de Provolone

În funcție de perioada de maturare și de tipul de cheag utilizat, se disting două varietăți principale:

  • Provolone Dolce. Are o maturare scurtă (2-3 luni) și este obținut folosind cheag de vacă. Rezultatul este o brânză cu gust blând, delicat și cremă fină.
  • Provolone Piccante. Este maturat între 4 și 12 luni, folosindu-se cheag de capră sau de oaie. Are un gust intens, accentuat, ușor picant și mai sărat.

Pe lângă aceste variante, există și Provolone afumat (affumicato).

O brânză Provolone cântărește în medie 5 kg, dar piesa poate varia de la 500 g până la 100 kg. Se găsește în forme cilindrice (Salamino, Pancetta), sferice (Melone, Mandarino), conice sau sub formă de sticlă (Topolino, Gigante).

Cum se prepară și cum se consumă Provolone?

Deși poate fi consumat în stare crudă, tăiată subțire în salate, sub formă de carpaccio cu piper negru sau alături de un pahar de vin bun, Provolone este delicioasă atunci când este încălzită, adică ceea ce vă propun astăzi.

Cea mai populară metodă este coacerea brânzei într-un vas de ceramică sau lut, până devine moale și ușor rumenită la suprafață. Reprezintă un antipasto clasic italian, servit de obicei alături de legume coapte.

Eu am topit-o doar 2 minute în cuptorul cu microunde și am făcut un platou cu nachos și jamon. Pentru că o poți servi cam cu orice îți place.

Poftă bună!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Video
29 aug.
Peste 6.000 de întreprinderi sociale încearcă să schimbe comunitățile din România. Manuela Iftimoaei: Se pune accent pe integrarea profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile
Peste 6.000 de întreprinderi sociale încearcă să schimbe comunitățile din România. Manuela Iftimoaei: Se pune accent pe integrarea profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile
Video
29 aug.
„Tataia mânca slană și a trăit până la 95 de ani” / De ce nu putem compara alimentația de azi cu cea a bunicilor /Chef Alex Cîrțu: „Și muncea 10 ore la câmp”
„Tataia mânca slană și a trăit până la 95 de ani” / De ce nu putem compara alimentația de azi cu cea a bunicilor /Chef Alex Cîrțu: „Și muncea 10 ore la câmp”
Nutriție
29 aug.
VIDEO | Alimentele pe care să le ai mereu în cămară când nu ai timp să gătești. Recomandările nutriționistei Tania Fântână
VIDEO | Alimentele pe care să le ai mereu în cămară când nu ai timp să gătești. Recomandările nutriționistei Tania Fântână
Video
29 aug.
VIDEO | Cum recunoști o pizza napoletană autentică. Mirlogeanu Sorin, pizzaiolo Napoletinii: „Nu ai voie să schimbi rețeta aluatului și nu se folosește sucitorul”
VIDEO | Cum recunoști o pizza napoletană autentică. Mirlogeanu Sorin, pizzaiolo Napoletinii: „Nu ai voie să schimbi rețeta aluatului și nu se folosește sucitorul”
Rețetele Juanitei
28 aug.
VIDEO FOTO | Plăcintă cu brânză, rețetă turcească din doar trei ingrediente, plus unul secret. Află ce să pui ca să iasă o minuntăție de plăcintă, crocantă și cremoasă în același timp
VIDEO FOTO | Plăcintă cu brânză, rețetă turcească din doar trei ingrediente, plus unul secret. Află ce să pui ca să iasă o minuntăție de plăcintă, crocantă și cremoasă în același timp

Cele mai noi articole

Peștii din Europa, decimați de secetă/ 280 de tone de pește au murit, în Ungaria/Ce riscă România, după 2 ani de secetă/ Cătălin Platon, ROMFISH: „Ne-au lăsat fără apă pentru pești”
Peștii din Europa, decimați de secetă/ 280 de tone de pește au murit, în Ungaria/Ce riscă România, după 2 ani de secetă/ Cătălin Platon, ROMFISH: „Ne-au lăsat fără apă pentru pești”
ANALIZĂ | „Pumpkin spice”, o afacere de succes / Piața băuturilor cu dovleac condimentat ar putea depăși 2,8 miliarde de dolari până în 2035!
ANALIZĂ | „Pumpkin spice”, o afacere de succes / Piața băuturilor cu dovleac condimentat ar putea depăși 2,8 miliarde de dolari până în 2035!
FOTO | Destinație de vacanță: Locul din Toscana unde luxul se combină cu turismul rural / Proprietatea se întinde pe peste 300 de hectare și funcționează ca un mic ecosistem agricol, în care terenurile, bucătăria și activitățile pentru oaspeți sunt strâns legate între ele
FOTO | Destinație de vacanță: Locul din Toscana unde luxul se combină cu turismul rural / Proprietatea se întinde pe peste 300 de hectare și funcționează ca un mic ecosistem agricol, în care terenurile, bucătăria și activitățile pentru oaspeți sunt strâns legate între ele
8 trucuri de grădinărit populare care pot face mai mult rău decât bine plantelor / Expert: „Dacă este folosit în exces, zațul de cafea poate scădea pH-ul solului”
8 trucuri de grădinărit populare care pot face mai mult rău decât bine plantelor / Expert: „Dacă este folosit în exces, zațul de cafea poate scădea pH-ul solului”
Ce se întâmplă cu glicemia atunci când sari peste micul dejun. Efectele pot apărea mai târziu în aceeași zi, conform specialiștilor
Ce se întâmplă cu glicemia atunci când sari peste micul dejun. Efectele pot apărea mai târziu în aceeași zi, conform specialiștilor