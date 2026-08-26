În momentele când ai de pus un aperitiv rapid sau o gustărică, o bucată de brânză Provolone te scoate din încurcătură. Arată precum cașcavalul, dar e mai mult soră cu mozarella. Se topește în câteva minute și se asortează minunat cu legume, fructe, mezeluri afumate sau chipsuri ori crutoane de pâine.
Provolone este o brânză tradițională italiană din lapte de vacă, recunoscută după coaja sa netedă de culoare albă spre galben deschis. Deși își are rădăcinile în sudul Italiei, principala sa zonă de producție s-a mutat de-a lungul timpului în nordul țării, mai exact în regiunile fertile din Valea Po: Piemont, Lombardia și Veneto.
Numele său provine de la „provola” (care înseamnă „brânză mică”), adăugându-se sufixul care indică o „provola mare”. Termenul a apărut oficial în secolul al XIX-lea, odată cu extinderea producției la scară mai largă. Deși familia Provenzano din Veneția s-a autoproclamat descoperitoarea acestei rețete, paternitatea sa nu a fost demonstrată istoric.
Calitatea și autenticitatea acestei brânze sunt recunoscute la nivel internațional. Provolone Valpadana a obținut statutul D.O.P. (Denumire de Origine Protejată) în Italia în 1993 și la nivel european în 1996. De asemenea, din 1995 beneficiază de recunoașterea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.
La fel ca mozzarella, Provolone aparține familiei de brânzeturi cu pastă în straturi. Acest proces presupune opărirea și frământarea cașului până când devine elastic și poate fi modelat.
Provolone are un profil aromatic complex, cu note de ierburi de câmp, lămâie și un punct optim de sare. Textura sa semitare, fermă și consistentă permite felierile ușoare, iar principala sa calitate culinară este capacitatea excelentă de a se topi.
În funcție de perioada de maturare și de tipul de cheag utilizat, se disting două varietăți principale:
Pe lângă aceste variante, există și Provolone afumat (affumicato).
O brânză Provolone cântărește în medie 5 kg, dar piesa poate varia de la 500 g până la 100 kg. Se găsește în forme cilindrice (Salamino, Pancetta), sferice (Melone, Mandarino), conice sau sub formă de sticlă (Topolino, Gigante).
Deși poate fi consumat în stare crudă, tăiată subțire în salate, sub formă de carpaccio cu piper negru sau alături de un pahar de vin bun, Provolone este delicioasă atunci când este încălzită, adică ceea ce vă propun astăzi.
Cea mai populară metodă este coacerea brânzei într-un vas de ceramică sau lut, până devine moale și ușor rumenită la suprafață. Reprezintă un antipasto clasic italian, servit de obicei alături de legume coapte.
Eu am topit-o doar 2 minute în cuptorul cu microunde și am făcut un platou cu nachos și jamon. Pentru că o poți servi cam cu orice îți place.
Poftă bună!
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