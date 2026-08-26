Un mic orășel din Spania a demonstrat lumii întregi că o roșie îl poate face celebru. Bine, de fapt, câteva milioane de roșii. Și totul în cadrul unei povești care a plecat de la o dispută spontană despre cenzură și lupta împotriva ei, a trecut granițele și s-a transformat într-un fenomen global.

Incidentul care a aprins scânteia în 1945

Totul a început în ultima zi de miercuri a lunii august din 1945. Piața centrală din Buñol era plină de viață în timpul tradiționalei defilări a păpușilor enorme de „papier mache” numite giganți și capete, unul dintre marile evenimente ale sărbătorilor patronale dedicate Sfântului Luis Bertrán.

Un grup de tineri, plictisiți să fie simpli spectatori, a încercat să își facă loc cu forța în cortegiul oficial. Tensiunea creată a dus la căderea accidentală a unuia dintre participanții deghizați. Furios, acesta a început să lovească tot ce întâlnea în cale. Întâmplarea a făcut ca alături să se afle o tarabă de legume. Mulțimea, prinsă în haosul momentului, a început să ia roșii din lăzi și să le arunce unii în alții. Confruntarea s-a încheiat repede odată cu intervenția poliției, însă „sămânța” unei mari tradiții fusese deja plantată.

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Cum a devenit bătaia cu roșii un mare eveniment

Se folosesc aproximativ 120.000 kg de roșii din soiul pera. Acestea sunt cultivate special pentru eveniment; având un gust prea acid pentru consum, au în schimb o coajă moale, perfectă pentru a fi aruncată fără a provoca răniri.

După ce autoritățile au interzis manifestarea în anii ’50, localnicii au organizat în 1957 un protest satiric: o procesiune funerară completă, cu sicriu, o roșie uriașă în interior și marșuri funebre. Ingeniozitatea protestului a determinat autoritățile să o legalizeze definitiv.

El palo jabón: Sărbătoarea nu începe oficial înainte ca cineva să reușească să urce pe un stâlp înalt, uns cu unsoare, pentru a prinde un picior de porc maturat (jamón) agățat în vârf.

Bătaia cu roșii este strict cronometrată. Începe la ora 12:00 fix, la semnalul unei petarde, și se încheie exact după o oră, la 13:00, cu o a doua petardă.

Rezistența și recunoașterea internațională

După legalizarea din 1957, festivalul a rămas mulți ani un secret bine păstrat al regiunii Valencia. Anul 1983 a marcat însă punctul de cotitură național, când emisiunea Informe Semanal de la televiziunea națională spaniolă (RTVE) a difuzat un reportaj legendar realizat de jurnalistul Javier Basilio. Întreaga țară a privit uimită cum un oraș se transformă într-o luptă cu vegetale, urmată imediat de o mobilizare exemplară a cetățenilor pentru curățarea străzilor.

În 2002, Tomatina a primit oficial titlul de Sărbătoare de Interes Turistic Internațional.

Siguranță și economie circulară

Pentru a preveni aglomerație (în 2012 s-au adunat aproape 50.000 de oameni într-un orășel de doar 9.000 de locuitori), autoritățile au introdus din 2013 un sistem cu locuri limitate la 22.000 de participanți. Astfel, Tomatina a devenit un model de bune practici în organizarea evenimentelor de masă.

Cele 120 de tone de roșii provin de la cooperative agricole locale și reprezintă surplusuri care, din motive estetice sau de gust, nu îndeplinesc standardele de vânzare în supermarketuri. În loc să fie aruncate pe câmp, acestea primesc o „a doua viață” în cadrul festivalului.

Tomatina pentru toate vârstele și ce poți vedea 365 de zile pe an în orașul unde are loc bătaia cu roșii

Programată în sâmbăta dinaintea evenimentului principal, Tomatina Infantil este dedicată copiilor între 4 și 14 ani. Aceștia se pot bucura de bătaia cu roșii într-un mediu sigur și fără aglomerația caracteristică adulților. Pentru că, evident, cei mici nu au acces la bătălia „pe viață și pe moarte” cu 22.000 de participanți.

Dacă evenimentul în sine se defășoară doar o singură oră pe an, Muzeul Tomatina oferă o experiență accesibilă 365 de zile. Include o sală imersivă la 270°, o experiență de Realitate Virtuală (VR) care permite simularea participării dintr-un camion cu roșii, activități cu Realitate Augmentată pentru copii și un arhivă istorică cu afișe și fotografii de epocă.

Tomatina 2026: peste 150.000 de kilograme de roșii și-au dat obștescul sfârșit în Buñol

Astăzi 26 august, între 12 și 13, străzile localității valenciene Buñol au devenit din nou scena marii bătălii cu roșii. La cea de-a 79-a ediție a Tomatinei, participanții au fost întâmpinați cu o cantitate record de muniție: peste 150.000 de kilograme de roșii, cu 30.000 mai mult decât la ediția anterioară.

Lupta a început la ora 12:00 fix, odată cu explozia unei petarde pirotehnice care a dat semnalul oficial de start. Șapte camioane încărcate la refuz au înaintat prin mulțime.

Pe lângă localnici, pe străzile din Buñol au luptat participanți sosiți din toate colțurile lumii, din Statele Unite, Japonia și Italia, până în România. Un exemplu al energiei fără vârstă a fost Esperanza, o localnică de 72 de ani, surprinsă în timp ce se tăvălea veselă prin sosul de roșii format pe caldarâm.

Tradiția de dinaintea bătăliei și regulile de acces

Dimineața a început după ritualul consacrat: un mic dejun generos cu sandvișuri uriașe, urmat de proba palo jabón.

De asemenea, accesul în zona delimitată a fost condiționat de achiziționarea unui bilet în valoare de 15 euro, măsură care ajută la controlul fluxului de persoane și aduce un impact economic semnificativ comunității. Pentru a preveni eventualele pagube, comercianții și-au protejat din timp fațadele magazinelor împotriva sucului de roșii.

O mare roșie, ochelari de scafandru și huse pentru telefoane

În camioanele de unde se răsturmau roșii, voluntarii desemnați prin tragere la sorți au fost asigurați cu hamuri de protecție, în timp ce mulțimea de jos s-a protejat cu ochelari de înot sau de scafandru, căști de baie și huse din plastic pentru telefoane.

Primarul din Buñol, Virginia Sanz, a raportat un singur incident izolat pe un tronson al traseului, provocat de folosirea unui spray cu piper, situație gestionată rapid și fără a se înregistra răniți.

Finalul bătăliei și marea curățenie

La ora 13:00, o a doua petardă a marcat finalul oficial al bătăliei. Din acel moment, aruncarea roșiilor a fost strict interzisă, lăsând loc echipelor de curățenie și voluntarilor. Spălate intensiv cu furtunurile de apă, străzile din Buñol au fost readuse la starea inițială în timp record, în timp ce participanții s-au îndreptat spre zonele de duș, cu gândul deja la ediția de anul viitor, pentru care biletele deja au fost puse în vânzare.