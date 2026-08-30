Scăderea leucocitelor este un efect advers care poate apărea în timpul tratamentului oncologic, în special după anumite scheme de chimioterapie. Pentru pacienți, rezultatele unei hemoleucograme cu valori scăzute pot ridica numeroase întrebări: Cum pot crește leucocitele? Ce alimente sunt recomandate? Cum pot reduce riscul de infecții? Dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică, a explicat, pentru G4Food, ce înseamnă dieta neutropenică și de ce nu trebuie eliminate fructele și legumele crude.

„Răspunsul depinde de cauza scăderii celulelor albe din sânge și de severitatea acesteia. Alimentația și stilul de viață pot contribui la menținerea unei stări nutriționale bune, însă nu există un aliment sau o dietă care să crească rapid leucocitele scăzute din cauza chimioterapiei.

În anumite situații, medicul oncolog poate recomanda tratamente specifice, inclusiv factori de creștere care stimulează producția anumitor celule sanguine”, spune dr. Mateieș.

Ce sunt leucocitele și neutrofilele?

Leucocitele, cunoscute și sub denumirea de globule albe, sunt celule produse în principal în măduva osoasă. Ele fac parte din sistemul imunitar și au un rol important în apărarea organismului împotriva infecțiilor.

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Există mai multe tipuri de leucocite. Printre acestea se numără neutrofilele, celule esențiale pentru apărarea împotriva anumitor infecții, în special a celor bacteriene și fungice.

Din acest motiv, în oncologie nu este important doar numărul total de leucocite, ci și numărul absolut de neutrofile (ANC – absolute neutrophil count), explică medicul.

Leucopenie și neutropenie: care este diferența?

Leucopenia reprezintă scăderea numărului total de leucocite din sânge.

Neutropenia apare atunci când numărul neutrofilelor scade sub valorile considerate normale. Cu cât neutropenia este mai severă și persistă mai mult timp, cu atât poate crește riscul unor infecții.

„În timpul chimioterapiei, leucocitele și neutrofilele pot scădea la câteva zile după administrarea tratamentului, după care valorile se pot recupera treptat, înaintea următorului ciclu. Din acest motiv, hemoleucograma este monitorizată periodic. Dacă valorile sunt prea mici, medicul poate decide, în funcție de situație, amânarea unui ciclu de tratament, ajustarea dozei sau administrarea unui tratament de susținere”, spune dr. Irina Mateieș.

De ce scad leucocitele în timpul tratamentului pentru cancer?

Leucopenia și neutropenia pot avea mai multe cauze. Printre cele mai frecvente se numără:

chimioterapia;

radioterapia, în special atunci când sunt tratate zone care conțin o cantitate importantă de măduvă osoasă, precum pelvisul;

anumite tipuri de cancer care afectează măduva osoasă;

unele medicamente;

transplantul de celule stem sau de măduvă osoasă;

anumite boli și infecții care afectează producerea sau funcționarea celulelor sanguine.

Riscul de neutropenie poate fi influențat și de vârsta pacientului, starea generală de sănătate, tipul și stadiul cancerului, schema de tratament și existența altor probleme medicale.

Neutropenia are simptome?

„Neutropenia în sine poate să nu provoace simptome. De multe ori, pacientul află că are neutrofile scăzute în urma analizelor de sânge.

Principala problemă este creșterea riscului de infecții. De aceea, atunci când numărul neutrofilelor este foarte mic, este important ca pacientul să respecte recomandările echipei oncologice și să anunțe rapid apariția unor simptome sugestive pentru o infecție”, spune dr. Mateieș.

Printre simptomele neutropeniei se pot număra:

febră sau frisoane;

transpirații neobișnuite;

dureri în gât;

dureri dentare;

tuse sau dificultăți de respirație;

usturime ori durere la urinare;

diaree persistentă;

roșeață, umflare, secreții sau alte modificări în zona unei răni, înțepături sau a unui cateter.

“Febra în timpul neutropeniei poate fi o urgență. Dacă medicul oncolog ți-a spus că ai neutropenie și apare febră, contactează imediat echipa medicală și urmează instrucțiunile primite. Nu aștepta ca simptomele să treacă de la sine”, precizează dr. Irina Mateieș

Cum pot crește leucocitele după chimioterapie?

Primul pas este identificarea cauzei scăderii leucocitelor.Dacă neutropenia este provocată de chimioterapie, valorile se pot recupera pe măsură ce măduva osoasă își reia activitatea. Perioada de recuperare diferă însă în funcție de schema de tratament și de particularitățile fiecărui pacient.

„În anumite situații, oncologul poate recomanda factori de stimulare a coloniilor granulocitare (G-CSF). Aceste medicamente stimulează producerea anumitor celule albe și pot fi utilizate pentru prevenirea sau reducerea riscului de neutropenie asociată unor tratamente oncologice.

Decizia privind administrarea G-CSF aparține medicului. Pacientul nu trebuie să își administreze singur medicamente sau suplimente cu scopul de a crește leucocitele”, spune medicul.

Poate alimentația să crească leucocitele?

Este una dintre cele mai frecvente întrebări ale pacienților aflați sub tratament pentru cancer. Însă dr. Irina Mateieș, specialist în nutriție oncoligică, afirmă că “nu există dovezi solide că un anumit aliment sau o dietă poate crește rapid și direct leucocitele scăzute din cauza chimioterapiei”.

Alimentația rămâne însă foarte importantă în timpul tratamentului oncologic. Un aport adecvat de proteine, calorii, vitamine și minerale și lichide poate contribui la menținerea greutății, a masei musculare și a unei stări nutriționale bune.

Dacă există o carență nutrițională confirmată prin evaluare medicală, aceasta trebuie corectată împreună cu medicul sau cu un dietetician.

De asemenea, dr. Mateieș atrage atenția asupra faptului că administrarea unor doze mari de vitamine și minerale fără recomandare medicală nu reprezintă un tratament pentru neutropenie și poate fi uneori nepotrivită în timpul tratamentului oncologic.

Ce este dieta neutropenică?

„Expresia „dietă neutropenică” apare frecvent pe internet, însă denumirea poate crea confuzie. Scopul acesteia nu este creșterea numărului de neutrofile.

Termenul este folosit pentru recomandări privind siguranța alimentară și reducerea riscului de infecții transmise prin alimente, la anumite categorii de pacienți cu imunitatea sever compromisă.

Recomandările pot varia în funcție de starea pacientului și de protocoalele centrului medical. Leucocitele scăzute nu înseamnă, automat, că trebuie eliminate toate fructele și legumele crude din alimentație. În multe situații, accentul este pus pe igiena mâinilor, spălarea alimentelor, prepararea corespunzătoare și prevenirea contaminării”, explică specialista în nutriție oncologică.

Reguli de igienă alimentară importante în timpul neutropeniei

Atunci când există neutropenie, reducerea riscului de toxiinfecții alimentare devine foarte importantă.

Câteva măsuri utile:

spală bine mâinile înainte de prepararea și consumarea alimentelor;

spală corespunzător fructele și legumele înainte de consum;

gătește bine carnea, peștele și ouăle;

evită alimentele crude sau insuficient preparate dacă medicul ți-a recomandat acest lucru;

nu consuma produse expirate;

respectă instrucțiunile privind păstrarea alimentelor;

evită consumarea alimentelor care au fost păstrate prea mult timp după preparare;

evită contactul dintre alimentele crude și cele gata de consum.

„Este important să nu restricționezi alimentația inutil. În timpul tratamentului oncologic, scăderea neintenționată în greutate și aportul insuficient de proteine și calorii pot afecta starea nutrițională”, atrage atenția dr. Mateieș.

Pot suplimentele să crească leucocitele?

Diverse suplimente și substanțe au fost investigate în contextul neutropeniei și al tratamentului oncologic, inclusiv astragalus, beta-glucani, glutamină, inozitol și melatonină, precizează medicul.

„Unele studii au oferit rezultate interesante, însă dovezile nu sunt suficiente pentru ca aceste produse să fie considerate tratamente standard pentru neutropenia asociată cancerului.

Același principiu este valabil și în cazul postului alimentar sau al diferitelor forme de fasting promovate în unele contexte oncologice.

„Natural” nu înseamnă automat „fără riscuri”. Unele suplimente pot interacționa cu medicamentele oncologice sau pot modifica modul în care organismul metabolizează anumite tratamente”, explică specialista în nutriție oncologică.

De aceea, înainte de a începe să iei orice supliment, discută mai întâi cu medicul oncolog.

Ce poți face dacă ai leucocitele scăzute?

Dacă analizele arată leucopenie sau neutropenie, cele mai importante măsuri sunt cele recomandate de echipa oncologică.

Recomandări generale:

Respectă programul analizelor de sânge. Hemoleucograma permite monitorizarea leucocitelor și, în special, a neutrofilelor.

Urmează schema de tratament prescrisă. Nu modifica dozele și nu întrerupe chimioterapia din proprie inițiativă.

Menține un aport alimentar adecvat. Încearcă să îți păstrezi greutatea și să consumi suficiente proteine și calorii.

Acordă atenție igienei. Spală-te frecvent pe mâini și respectă regulile de siguranță alimentară.

Limitează expunerea inutilă la persoane cu infecții contagioase, mai ales în perioadele în care medicul îți spune că neutrofilele sunt foarte scăzute.

Întreabă oncologul dacă ai indicație pentru factori de creștere.

Anunță rapid medicul dacă apar febră, frisoane sau alte simptome sugestive pentru o infecție.

Există alimente care cresc leucocitele?

“Nu există o „dietă-minune”, un aliment sau un supliment recomandat, de rutină, pentru creșterea rapidă a leucocitelor scăzute în timpul tratamentului pentru cancer.

Alimentația are, însă, un rol important în îngrijirea pacientului oncologic. Un aport suficient de proteine, calorii, lichide, vitamine și minerale contribuie la menținerea greutății și a masei musculare și poate preveni sau corecta anumite carențe nutriționale.

Atunci când neutropenia este importantă, însă, soluția poate necesita evaluare și intervenție medicală, nu doar schimbarea alimentației.

Cel mai important este să afli de ce au scăzut leucocitele, cât de scăzut este numărul absolut de neutrofile și cum trebuie interpretate rezultatele, în contextul schemei tale de tratament. Medicul oncolog poate decide dacă este suficientă monitorizarea, dacă tratamentul trebuie ajustat sau dacă sunt indicate medicamente pentru stimularea producției de celule sanguine”, declară dr. Irina Mateieș.