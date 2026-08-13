proteinele-au-devenit-obsesia-secolului

Proteina a încetat să mai fie un simplu macronutrient și s-a transformat într-un veritabil vehicul publicitar, un „unicorn” nutrițional. În ultimii ani, industria alimentară a început să adauge proteine în cele mai diverse rețete, evidențiind acest lucru pe ambalaje și înregistrând vânzări record, notează El Pais.

Căutarea cuvântului „proteine” pe site-ul unui lanț important de supermarketuri are ca rezultat zeci de produse modificate, în timp ce termenul „carbohidrați” trimite la doar câteva pachete de paste, iar „grăsimi” afișează fie produse de curățenie, fie alimente ce se laudă cu un conținut redus din acest nutrient.

Proteina a cucerit rafturile magazinelor

Problema este că nu se mai consumă doar din surse naturale, cum ar fi carnea de pui sau tonul. Astăzi, sunt îmbogățite cu proteine făina, ciocolata, popcornul și chiar apa. Orice produs ultraprocesat poate primi o etichetă magică printr-o simplă modificare de formulă. Aceste produse se vând excelent, dar sunt ele cu adevărat sănătoase?

Un mega analiză recentă pune la îndoială dogma proteică

O revizuire masivă a peste 350 de studii, publicată în revista Cell Press Blue, pune la îndoială consensul privind beneficiile nelimitate ale proteinelor. Cercetarea sugerează că reducerea aportului de proteine ar putea fi benefică pentru sănătate, încetinind îmbătrânirea celulară și îmbunătățind metabolismul.

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Deși majoritatea studiilor au fost efectuate pe animale și autorii recunosc că este nevoie de mai multe cercetări pe oameni, analiza pătează blazonul până acum imaculat al proteinelor și îi face pe oameni de știință să se întrebe dacă beneficiile acestora nu cumva au fost exagerate.

Obsesia actuală nu a apărut pentru că populația ar suferi de o lipsă generalizată de proteine. Toate datele arată că se consumă deja mult peste cei 0,8 grame pe kilogram de masă corporală recomandați zilnic de OMS pentru un adult sedentar.

„Nu ar trebui să înlocuim sloganul mai multe proteine cu altul la fel de simplist: mai puține proteine prelungesc viața. Mesajul rațional este să consumăm o cantitate adecvată, nu neapărat maximă, acordând atenție calității și provenienței alimentelor și adaptând-o fiecărei persoane,” explică José M. Ordovás, cercetător la Centrul Jean Mayer USDA de la Universitatea Tufts (SUA).

90% dintre produsele cu etichetă bogat în proteine nu sunt sănătoase

În 2024, o echipă de cercetători de la Universitatea „Miguel Hernández” a analizat peste 4.300 de produse promovate pe ambalaj cu termenul „proteine”. Rezultatul a fost covârșitor: 90% dintre aceste produse nu erau sănătoase.

„Nu din cauza faptului că aveau proteine, ci pentru că conțineau alte ingrediente care ne afectează negativ sănătatea, cum ar fi cantități mari de sare, zahăr sau grăsimi,” concluzionează Ana Belén Ropero, profesoară de nutriție, coordonatoarea studiului.

Prin comparație, cercetătorii au analizat și produse similare fără reclamă proteică: 78% dintre ele nu erau sănătoase. un procent tot mare, dar vizibil inferior.

Concluzia este că alimentele cu ambalaje ce promovează proteinele sunt, în general, opțiuni nutriționale mai proaste.

Iaurtul grecesc și cum a evoluat

Pentru a înțelege cum funcționează percepția publică, este suficient să privim evoluția iaurtului grec. În anii ’90 și 2000, acesta era demonizat pentru conținutul ridicat de grăsimi, iar lactatele sănătoase erau considerate exclusiv cele light, cele cu fibre, cu bifidus sau fără lactoză. Două decenii mai târziu, iaurtul grec a ajuns în vârful piramidei alimentare a pasionaților de fitness doar datorită conținutului de proteine, deși ingredientele au rămas exact aceleași.

Această schimbare de paradigmă este rezultatul îmbinării dintre știință și marketing:

Tranziția de la calorii la macronutrienți: La începutul anilor 2000, studii ce legau aportul crescut de proteine de pierderea în greutate au făcut populația să renunțe la număratul caloriilor în favoarea macronutrienților.

Valorificarea zerului: Producătorii au transformat zerul, un subprodus al brânzei fără mare valoare comercială în trecut, în pudre proteice. Piața acestor suplimente crește anual cu aproape 8% și este estimat că își va dubla valoarea în următorul deceniu.

Cultura fitness și social media: Săli de sport low-cost, fenomenul CrossFit, dar și influenceri sau podcasturi populare (precum Andrew Huberman sau Joe Rogan) au promovat masiv dietele hiperproteice ca pe un simbol al eficienței, al musculaturii și al unei imagini sculptate.

De asemenea, avântul noilor medicamente pentru slăbit (precum agoniștii de GLP-1) a sporit interesul pentru proteine, întrucât pierderea rapidă în greutate este însoțită adesea de pierdere de masă musculară, starea putând fi atenuată printr-un aport crescut de proteine combinat cu exercițiu fizic.

Problema sedentarismului

Baza dovezilor științifice arată că beneficiile proteinelor și ale exercițiului asupra masei musculare se plafonează la 1,6 grame pe kilogram/zi. Consumul peste această limită nu aduce niciun avantaj suplimentar, deși pe internet se recomandă adesea doze de peste 2 g/kg.

Cea mai mare problemă este că majoritatea populației adoptă suplimentarea cu proteine fără a face sport. „Este evident că proteinele aduc beneficii creșterii musculare și răspunsului la exerciții la persoanele active. Însă, având în vedere că majoritatea oamenilor sunt relativ sedentari, este foarte probabil ca mulți să consume mai multe proteine decât au nevoie. Iar acest lucru poate avea consecințe negative asupra sănătății,”, afirmă Dudley Lamming, endocrinolog la Universitatea din Wisconsin și autor principal al metaanalizei.

Mecanismul longevității și hormonul FGF21

Mecanismul prin care o reducere moderată a proteinelor ar putea încetini îmbătrânirea este similar cu cel al restricției calorice. Un factor cheie este hormonul FGF21, ai cărui parametri cresc atunci când aportul de proteine este redus. FGF21 îmbunătățește controlul zahărului din sânge și reduce inflamația.

La sportivi, exercițiul fizic regulat pare să protejeze organismul de eventualele efecte negative ale dietei bogate în proteine. Pentru majoritatea populației sedentare, însă, acest mecanism de protecție nu funcționează.

Experții concluzionează că recomandările privind consumul de proteine nu ar trebui făcute la nivel colectiv sau doar în funcție de vârstă, ci personalizate atent în funcție de nivelul real de activitate fizică al fiecărui individ.