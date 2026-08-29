Un studiu care compară planurile nutriționale la persoanele cu obezitate găsește ușoare avantaje în dieta ketogenică. Totuși, cel mai important rămâne alegerea unui stil alimentar care să se adapteze stilului nostru de viață.

Atunci când scăderea în greutate devine o necesitate medicală, metoda prin care este obținută joacă un rol crucial. Obezitatea, definită de Asociația Europeană pentru Studiul Obezității (EASO) ca o acumulare de grăsime ce poate afecta grav sănătatea, este strâns legată de afecțiuni metabolice precum diabetul, bolile cardiovasculare sau steatoza hepatică (ficatul gras). Deși această afecțiune continuă să se extindă la nivel global, abordările nutriționale sunt reevaluate constant pentru a găsi cele mai bune strategii.

Un studiu publicat în revista Cell Metabolism compară trei planuri alimentare destinate pacienților cu obezitate și probleme metabolice: dieta keto, dieta mediteraneană și o dietă bazată pe vegetale (săracă în grăsimi).

Principalele deosebiri între cele trei abordări

Dieta keto: Elimină aproape complet carbohidrații (cereale, leguminoase, tuberculi).

Dieta bazată pe vegetale: Reduce drastic grăsimile și elimină carnea.

Dieta mediteraneană: Este variată și prioritizează fructele, legumele, leguminoasele, peștele și grăsimile sănătoase, cum este uleiul de măsline.

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Toate cele trei diete au reușit să își atingă scopul principal, o reducere de 10% din greutatea corporală a participanților. Totuși, la analizarea indicatorilor de sănătate metabolică (cum ar fi insulina din sânge sau grăsimea hepatică), dieta keto a înregistrat rezultate ușor superioare.

Mici avantaje ale dietei keto asupra sănătății ficatului

Cercetătorii de la Universitatea din Washington (SUA) subliniază că tipul de nutrienți consumați contează enorm. Chiar și în era medicamentelor de tip Ozempic (agoniști GLP-1), adoptarea unui plan alimentar personalizat aduce beneficii mai profunde pentru sănătate.

„Medicamentele GLP-1 sunt foarte utile pentru pierderea în greutate, dar rezultatele noastre arată că alegerea dietei rămâne esențială, deoarece are impact asupra sănătății dincolo de simpla scădere a numărului de kilograme,” mărturisește Max Petersen, endocrinolog și autor al studiului.

Concluziile studiului

Cercetarea s-a desfășurat pe parcursul a șase luni și a inclus 42 de persoane (câte 14 pentru fiecare dietă), toți participanții având obezitate, prediabet și ficat gras.

Sensibilitatea la insulină: În toate cele trei grupuri, sensibilitatea la insulină din mușchi a crescut cu aproximativ 50%. Totuși, în cazul dietei keto, sensibilitatea la insulină din ficat a fost de 2 până la 3 ori mai mare.

Trigliceridele din ficat: Dieta keto a redus cel mai mult nivelul de grăsime acumulată în ficat, precum și nivelul de glucoză și insulină din sânge.

Colesterolul: Deși cercetătorii se temeau că aportul ridicat de grăsimi din dieta keto va crește nivelul de colesterol „rău” (LDL), nu s-au observat diferențe negative semnificative între cele trei grupuri.

Cercetătorii explică aceste rezultate prin faptul că, pentru ca o dietă bogată în grăsimi să ajute ficatul, este necesară o restricție foarte severă a carbohidraților. În cadrul studiului, carbohidrații au reprezentat doar 4% din energia zilnică în dieta keto, față de 50% în dieta mediteraneană și 70% în cea vegetală.

Plăcerea de a mânca. De ce dieta mediteraneană câștigă pe termen lung

Procesul de alimentație are o componentă socială și psihologică esențială. Mâncarea livrată participanților în timpul studiului a fost strict dozată caloric, însă în viața reală, menținerea unei diete depinde de gradul de satisfacție al fiecărui individ.

Oamenii de știință și nutriționiștii avertizează asupra dificultății de a menține dieta cetogenică:

Dieteticianul Mario Gómez Duréndez arată că dieta keto este greu de susținut pe termen lung. Carbohidrații sunt prezenți la orice eveniment social, iar eliminarea lor totală poate duce la o frică nefondată de carbohidrați și la efectul de „rebound” (reîngrășare rapidă).

În dieta keto, organismul pierde rapid din stocurile de glicogen muscular, care rețin apă. Scăderea inițială în greutate este spectaculoasă, dar constă în mare parte din apă, nu doar din grăsime. Fără glicogen, corpul rămâne fără principalul combustibil pentru activități intense, ducând la stări de oboseală.

„Sincer, nu am întâlnit pe nimeni care să urmeze cu plăcere o dietă keto. Este o tortură, în timp ce dieta mediteraneană este o plăcere,” a declarat Miguel Ángel Martínez González, coordonator al studiului clinic PREDIMED

Stilul de viață bate regulile stricte

Experții amintesc că, în timp ce studiile pe dieta keto au fost realizate adesea pe grupuri mici (cum este cel de față, cu 42 de persoane), dieta mediteraneană beneficiază de o susținere științifică masivă, fiind testată pe zeci de mii de pacienți de-a lungul multor ani (precum studiul PREDIMED, realizat pe 7.447 de persoane).

În final, secretul menținerii unei greutăți sănătoase nu constă în restricții extreme, ci în adoptarea unor farfurii simple, variate și gustoase, care pot fi integrate fără efort în viața de zi cu zi.