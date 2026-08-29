Rodia apare frecvent pe lista alimentelor asociate cu un stil de viață sănătos. Cu toate acestea, o nouă cercetare își îndreaptă atenția nu direct asupra fructului, ci asupra unui compus pe care organismul îl poate produce după consumul acestuia: urolitina A. Aceasta ar putea deschide o nouă cale pentru tratarea insuficienței cardiace.

Studiul, realizat de oamenii de știință de la King’s College London și publicat în revista Science Advances, arată că urolitina A poate îmbunătăți diferiți parametri ai funcției cardiace, cu până la 80% în modele experimentale, favorizând relaxarea inimii și reducând fibroza și remodelarea dăunătoare a mușchiului cardiac.

Evident, aceste rezultate nu demonstrează că simplul consum de rodii vindecă insuficiența cardiacă și nici nu garantează o îmbunătățire de 80% la oameni.

Ce este insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție păstrată?

Cercetarea se concentrează pe o formă de insuficiență cardiacă ce reprezintă aproximativ jumătate din totalul cazurilor. La acești pacienți, inima își păstrează capacitatea de a pompa sângele, dar are dificultăți în a se relaxa corespunzător între bătai. Rigiditatea crescută împiedică umplerea adecvată a inimii, provocând stări de oboseală, lipsă de aer și o capacitate redusă de efort fizic.

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„Acest tip de insuficiență cardiacă este tot mai frecvent pe măsură ce populația îmbătrânește și cresc ratele de obezitate și diabet. Opțiunile de tratament rămân limitate din cauza complexității bolii și a variabilității mari de la un pacient la altul,” descrie Joseph Burgoyne, autor principal al studiului și cercetător la King’s College London

Cheia succesului este urolitina A

Urolitina A este un metabolit pe care organismul îl produce din compuși prezenți în rodii, nuci și anumite fructe de pădure. Cercetătorii au descoperit că acest compus poate acționa asupra proteinei PKGIα (la nivelul aminoacidului Cys42), responsabilă de relaxarea mușchiului cardiac și a vaselor de sânge.

Rezultate pe modele animale: Tratamentul cu urolitină A a îmbunătățit indicatorii funcției diastolice și a redus modificările structurale asociate bolii, obținând îmbunătățiri de până la 80% la unii parametri comparativ cu grupul netratat.

Rezultate pe țesut uman: Testat pe țesut cardiac uman creat din celule stem, compusul a optimizat dinamica de relaxare și contracție a inimii.

Este consumul de rodie un tratament în sine?

Cercetătorii recomandă prudență și subliniază că nu există dovezi suficiente pentru a recomanda consumul masiv de rodii ca tratament medical. Miza descoperirii constă în identificarea unei noi ținte terapeutice moleculare.