Expertul explică metoda corectă de curățare a fructelor și legumelor pentru a elimina reziduurile de substanțe chimice și pământ, prelungindu-le în același timp prospețimea.

Mulți oameni își amintesc de perioada pandemiei, când fiecare întoarcere de la cumpărături transforma bucătăria într-un adevărat centru de dezinfectare. Deși au trecut 6 ani de la acel val de curățare obsesivă, unii consumători au păstrat aceste obiceiuri, fără să știe că își pot pune sănătatea în pericol.

Montse Meléndez, inginer în industria alimentară, a explicat pe canalele sale de pe rețelele sociale care este modalitatea corectă de igienizare a alimentelor proaspete. Anumite practici frecvente nu doar că sunt ineficiente, dar adaugă substanțe chimice inutile direct în farfurie.

„Dacă nu măsori picăturile de dezinfectant, dacă refolosești apa pentru mai multe serii de fructe sau dacă le speli simplu doar cu apă ori cu săpun de vase înainte de consum, procedezi greșit,” spune Montse Meléndez.

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Dezinfectare specializată, realizată chiar înainte de consum

Principiul de bază este simplu: fructele și legumele se igienizează cu un produs destinat exclusiv uzului alimentar și doar înainte de a fi mâncate. Este esențial să citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj, deoarece dozajul și timpul de acțiune variază de la un produs la altul.

Greșeli frecvente de dozare și timp

Dacă scoateți alimentele din recipientul cu apă și dezinfectant înainte de expirarea timpului indicat, microorganismele dăunătoare nu vor fi eliminate.

O cantitate prea mică de dezinfectant nu va avea efectul dorit.

Adăugarea unei cantități excesive poate lăsa reziduuri chimice pe alimente, care pot deveni nocive pe termen lung.

Cum păstrăm fructele și legumele proaspete mai mult timp

Meléndez subliniază că spălarea trebuie făcută chiar înainte de masă. Umiditatea acumulată în timpul spălării grăbește alterarea alimentelor.

Dacă preferați totuși să le dezinfectați în avans, aplicați un truc simplu: așezați un șervețel de hârtie pe fundul recipientului sau al pungii de depozitare pentru a absorbi excesul de umezeală și a prelungi durata de conservare.

De ce nu trebuie să reutilizați apa cu dezinfectant

O greșeală majoră este folosirea aceluiași amestec de apă și dezinfectant pentru mai multe serii de legume sau fructe.