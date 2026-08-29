Fertilizarea in vitro (FIV) este recomandată atunci când există probleme de fertilitate și alte metode au șanse mai mici de succes sau nu au funcționat. Fertilizarea in vitro (FIV) este o metodă de reproducere asistată, prin care ovulul este fertilizat cu spermatozoidul în laborator, iar embrionul obținut este ulterior transferat în uter. În tot acest proces terapeutic, alimentația poate fi importantă, dar nu există o dietă care să garanteze implantarea sau sarcina, a declarat, într-un interviu acordat G4Food, dr. Carmen Ianiotescu, medic primar obstetrică-ginecologie, supraspecializare în reproducere umană asistată

G4Food: Există o dietă care garantează succesul FIV?

Dr. Carmen Ianiotescu: Nu, și este important să spunem asta onest: nicio dietă nu garantează succesul unei proceduri FIV. Există, însă, dovezi solide că un regim alimentar sănătos susține calitatea ovocitelor, echilibrul hormonal, răspunsul la stimulare și starea generală de sănătate. Trebuie să considerăm alimentația ca pe un aliat care optimizează răspunsul la tratamentele medicale, însă nu ca pe un tratament în sine.

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Dieta mediteraneeană poate crește șansa unei sarcini

G4Food: Dieta mediteraneană este cea mai bine susținută de cercetări?

Dr. Carmen Ianiotescu: Da, dieta mediteraneeană este tiparul alimentar cu cele mai consistente dovezi în fertilitate și FIV: legume și fructe din abundență, cereale integrale, leguminoase, pește, ulei de măsline extravirgin, nuci și semințe, lactate în cantități moderate. Studii efectuate chiar pe paciente aflate în protocol FIV au asociat aderența la dieta mediteraneană cu rate mai bune de sarcină clinică, prin aportul ridicat de antioxidanți, omega-3 și folați și prin profilul antiinflamator.

G4Food: Există restricții pentru un anumit tip de proteine?

Dr. Carmen Ianiotescu: Nu vorbim de restricții stricte, însă recomand proteine de calitate: pește, carne de pasăre, ouă, lactate și, mai ales, proteine vegetale – leguminoase, nuci – care în unele studii s-au asociat cu ovulație mai bună atunci când înlocuiesc parțial proteina animală. Este necesar să limităm carnea roșie procesată (mezelurile) și peștii mari cu conținut ridicat de mercur (rechin, pește-spadă, ton) în exces. Aportul adecvat de proteine devine deosebit de important în timpul stimulării ovariene și după puncția ovariană, mai ales în reducerea riscului de sindrom de hiperstimulare ovariană (OHSS).

G4Food: Aveți niște recomandări speciale legate de hidratare?

Dr. Carmen Ianiotescu: În timpul stimulării ovariene și mai ales după puncția ovariană, hidratarea corectă – aproximativ 2–3 litri de lichide pe zi – este esențială, pentru că ajută la prevenirea și gestionarea sindromului de hiperstimulare ovariană (OHSS). La pacientele cu risc de hiperstimulare recomandăm și băuturi cu electroliți, alături de un aport proteic bun. Apa rămâne prima alegere; sucurile îndulcite nu reprezintă hidratare de calitate.

Limitați fast-food-ul și carbohidrații rafinați, dacă faceți FIV

G4Food: Ce alimente ar trebui limitate?

Dr. Carmen Ianiotescu: Din dieta unei paciente aflate în tratament de stimulare ovariană ar trebui limitate grăsimile trans (patiserie industrială, margarine hidrogenate, prăjeli), alimentele ultraprocesate și fast-food-ul, zahărul și carbohidrații rafinați – toate promovează inflamația și rezistența la insulină, dar și băuturile îndulcite, carnea procesată și peștele cu mercur ridicat. Este foarte importantă consecvența unei diete: ce mănânci în mod obișnuit contează mai mult decât o excepție ocazională.

G4Food: Ce recomandări aveți legat de alcool, cafea și fumat?

Dr. Carmen Ianiotescu: Fumatul este cel mai bine studiat factor: trebuie oprit complet, la ambii parteneri, ideal cu cel puțin trei luni înainte de procedură – reduce rezerva ovariană, scade rata de succes a FIV și crește riscul de avort.

În timpul tratamentului FIV recomand renunțarea completă la alcool, pentru că nu există un prag dovedit ca sigur, iar perioada de după transfer este practic un început de sarcină.

În ceea ce privește cafeaua, un consum moderat, de o ceașcă, maximum două pe zi (sub 200 mg cofeină), este acceptat.

Excesul ponderal scade succesul FIV

G4Food: Slăbitul, înainte de tratament, este recomandat pacientelor supraponderale?

Dr. Carmen Ianiotescu: Atunci când timpul biologic ne permite, scăderea ponderală cât mai aproape de un indice de masă corporală (IMC) normal este ideală și benefică pentru succesul unei proceduri FIV. Excesul ponderal afectează răspunsul la stimulare, calitatea ovocitară și implantarea, crește riscurile anesteziei la puncție și complicațiile sarcinii. O scădere de doar 5–10% din greutate poate îmbunătăți semnificativ toate aceste aspecte. Ce trebuie mentionat însă, este faptul că la pacientele cu vârstă reproductivă avansată sau rezervă ovariană scăzută nu amânăm luni de zile tratamentul – punem în balanță beneficiul scăderii ponderale cu costul timpului pierdut și, de multe ori, lucrăm în paralel: optimizarea stilului de viață și tratamentul încep simultan.

G4Food: Aveți niște recomandări în funcție de diagnostic (SOP, endometrioză, rezistență la insulină)?

Dr. Carmen Ianiotescu: Personalizarea este esențială în tratamentele de infertilitate, chiar și atunci când vorbim despre dietă. În cazul sindromului ovarelor polichistice (SOP) și al rezistenței la insulină recomand dietă cu indice glicemic scăzut, reducerea zahărului și a carbohidraților rafinați, mese regulate, activitate fizică – iar la unele paciente discutăm suplimentarea cu inozitol. În endometrioză urmăm un tipar antiinflamator – pește gras, legume, fructe, nuci, ulei de măsline – și limitarea cărnii roșii procesate și a alcoolului. La pacientele cu afecțiuni tiroidiene autoimune sau boală celiacă, corectarea acestora este obligatorie înainte de transfer. Dieta se construiește pe diagnostic, nu invers – de aceea evaluarea inițială completă este atât de importantă.

G4Food: Există recomandări legate de dietă, în funcție de etapa FIV?

Dr. Carmen Ianiotescu: Recomandările în ceea ce privește dieta sunt ușor diferite în funcție de momentul tratamentului FIV. De exemplu, în timpul stimulării ovariene recomand o dietă echilibrată, proteine suficiente, hidratare bună, fără schimbări radicale – nu este momentul pentru diete restrictive, iar în ziua puncției: post alimentar conform indicațiilor de anestezie, apoi mese ușoare, hidratare generoasă și monitorizarea semnelor de hiperstimulare (balonare importantă, creștere rapidă în greutate). La momentul embriotransferului și după acesta, recomand o viață normală și alimentație echilibrată – și aici demontez un mit: nu există alimente „magice” pentru implantare, nici ananasul, nici altele. După transfer, pacienta mănâncă deja ca o femeie potențial însărcinată: fără alcool, fără produse nepasteurizate, fără carne sau pește crud, urmând tratamentul medical recomandat, iar în plus, la fel de important ca dieta: somn, mișcare blândă și cât mai puțin stres.

În concluzie, alimentația optimizează șansele, dar planul de tratament personalizat rămâne fundamentul.